Mercedes CEO: "Σχεδόν ξεμείναμε" από ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Συνεχίζεται το συνέδριο των Financial Times με τίτλο "Future of the Car" και αυτή τη φορά ήταν ο CEO της Mercedes-Benz Ola Kallenius που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας με τις δηλώσεις του. Να θυμίσουμε ότι από το βήμα των ομιλητών του συνεδρίου ο CEO της VW Herbert Diess δήλωσε ότι μέχρι το 2025 η εταιρεία του θέλει να ξεπεράσει την Tesla.

Ο Ola Kallenius αποκάλυψε ότι η Mercedes έχει "σχεδόν ξεμείνει" από ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς τα προβλήματα -και λόγω Ουκρανίας- που έχουν προκληθεί στις αλυσίδες εφοδιασμού καθιστούν δύσκολο για την αυτοκινητοβιομηχανία να συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση.

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια των ανταγωνιστών, συμπεριλαμβανομένης της Volkswagen, ότι η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεπερνά την προσφορά, ο Kallenius δήλωσε στο συνέδριο των Financial Times "Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για εμάς".

Ο Kallenius τόνισε ότι η ανταπόκριση των πελατών στην οικογένεια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων EQ της εταιρείας ήταν "...τόσο μεγάλη που κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραδώσουμε τα αυτοκίνητα στους πελάτες όσο πιο γρήγορα μπορούμε".

