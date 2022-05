VW CEO: Το 2025 θέλουμε να ξεπεράσουμε την Tesla

Το συνέδριο των Financial Times με τίτλο "Future of the Car" θα βγάλει αρκετές ειδήσεις, αν αναλογιστείς ότι οι ομιλητές του είναι επικεφαλής στη μισή παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Ένας εκ των ομιλητών είναι και ο Herbert Diess, CEO του Ομίλου Volkswagen, ο οποίος στην ομιλία του αποκάλυψε ότι ο όμιλος αντιμετωπίζει έναν δύσκολο δρόμο για να επιτύχει τον "προσωπικό" στόχο του να γίνει ο μεγαλύτερος πωλητής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο μέχρι το 2025, παραδεχόμενος ότι η αντίπαλος Tesla είναι ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν.

"Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά δεν θα τα παρατήσουμε", δήλωσε ο Herbert Diess στο συνέδριο των FT. "Πρέπει να πω ότι δεν περιμέναμε ότι ο κύριος ανταγωνιστής μας στις ΗΠΑ θα ήταν τόσο γρήγορος και καλά προετοιμασμένος", πρόσθεσε.

Ο Diess επικρίθηκε έντονα πέρυσι για την τακτική συγκριτική αξιολόγηση της VW έναντι της Tesla και για το ότι ξεχώριζε την ευελιξία και την ταχύτητα της εταιρείας του Elon Musk για να ασκήσει πίεση στις καθιερωμένες δομές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.



Η Tesla άνοιξε φέτος το πρώτο της ευρωπαϊκό γιγαντιαίο εργοστάσιο (GigaFactory) κοντά στο Βερολίνο, προκαλώντας την VW καθώς και τις BMW και Mercedes-Benz στο έδαφός τους, ενώ ο Diess δήλωσε ότι αναμένει ότι η επανεκκίνηση της Tesla θα είναι δύσκολη.

Ο Diess δήλωσε ότι εξακολουθεί να βλέπει μια πιθανότητα η VW να καταφέρει να ξεπεράσει την Tesla και να γίνει το Νο1 στον κόσμο μέχρι το 2025, επισημαίνοντας την μεγαλύτερη προσφορά προϊόντων της που καλύπτει πολυτελή και premium αυτοκίνητα καθώς και μάρκες που κάνουν μεγάλες πωλήσεις.

Αναφερόμενος στην αγορά των ΗΠΑ, όπου η VW στοχεύει να υπερδιπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της στο 10%, ο Diess δήλωσε ότι αυτό θα απαιτούσε ένα επιπλέον εργοστάσιο καθώς και τοπική παραγωγή μπαταριών.

ΠΗΓΗ: Top Gear