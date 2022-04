Τα 10 χειρότερα supercars που κατασκευάστηκαν ποτέ

Η συνταγή της επιτυχίας δεν πετυχαίνει σε κάθε supercar που κυκλοφορεί εκεί έξω, και εδώ μέσα σας έχουμε δέκα από αυτά.

Τα όνειρα δεν βγαίνουν πάντα αληθινά και ορισμένες εταιρείες αυτοκινήτου, στην πορεία αυτής της μακράς ιστορίας που έχει γράψει η αυτοκίνηση, έχουν κατά διαστήματα, εμπιστευτεί λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε τα όνειρα των στελεχών τους. Κρίνοντας πάντα εκ του αποτελέσματος και της απήχησης του τελικού προϊόντος, υπήρξαν περιπτώσεις που έμενες με το στόμα ανοιχτό. Όχι με την καλή έννοια.

Weber Faster one (2008)

Ο Roman Weber είναι ένας από τους πρωτομάστορες αυτού του κόσμου στο "Όλο μέλι-μέλι και τηγανίτα τίποτα". Το 2007, παρουσίασε στο χλιδάτο Top Marques Monaco το Faster One. Ένα υπεραυτοκίνητο 900 ίππων με εξωτικά υλικά. Μια ελαφριά κατασκευή που είχε τη δυνατότητα να κινείται με 260χλμ./ώρα. Στα χαρτιά, γιατί ποτέ κανείς δεν το οδήγησε. Ο Weber ξεκίνησε την εταιρεία του με αντικείμενο τα ιατρικά εργαλεία. Στην πορεία απέκτησε τεχνογνωσία στην κατασκευή parts υψηλών απαιτήσεων για τη F1 και το DTM, έτσι στην ανακοίνωση του Faster One ανέφερε τα καλύτερα. Ηλεκτρονικά ελεγχόμενα διαφορικά, σειριακά κιβώτια που άλλαζαν σχέσεις σε millisecond, 12πίστονες δαγκάνες σε κεραμικά φρένα. Το Faster One που παρουσιάστηκε στο Πριγκηπάτο, δεν είχε τίποτα από όλα αυτά και το project εγκαταλείφθηκε αμέσως. Ίσως γιατί έμοιαζε με BMW Z4 έπειτα από αποτυχημένη εγχείρηση πλαστικού χειρουργού.

DeLorean DMC-12 (1981)

To DeLorean συγκαταλέγεται στα Supercars λόγω κυρίως του τρόπου με τον οποίο άνοιγαν οι πόρτες του και ας πούμε κάπως, της εμφάνισής του συνολικά, δεδομένου ότι μιλάμε για μια εποχή που τα υπεραυτοκίνητα ήταν πολύ διαφορετικά από ότι σήμερα. Ήταν όμως αργό. Πολύ αργό! Οι 130 ίπποι από τον 2.85 lt V6 κινητήρα της σύμπραξης Peugeot, Renault και Volvo καθιστούσαν το DMC-12 ιδανικό για ταξίδι στο χρόνο. Ξεκινούσες τώρα φρεσκοξυρισμένος και όταν έφτανες τα 100 km/h (που για να τα μετρήσεις ήθελες ημερολόγιο, όχι χρονόμετρο) είχες βγάλει γένια.

