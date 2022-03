Στα παρασκήνια των γυρισμάτων του φιλμ αποκάλυψης του νέου Ford Ranger Raptor

Από τότε που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη το πρώτο Ranger Raptor, η Ford έχει αναδείξει και παρουσιάσει τις εκτός δρόμου ικανότητες του pick up μοντέλου της με μία σειρά από βίντεο που εύκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν σκηνές από ταινίες δράσης του Χόλυγουντ.

Το πιο πρόσφατο βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί τώρα στο κανάλι της Ford Ευρώπης στο YouTube, παρουσιάζει το νέο Ranger Raptor να δραπετεύει από ένα φορτηγό αεροπλάνο, να γλιστρά κάτω από αυτό και να κινείται μέσα από λάσπη και νερό σε ένα αεροδρόμιο. 1 Το νέο βίντεο ακολουθεί τα χνάρια του φιλμ "The Good, The Bad and The Bad-R-S-E” της Ford που αποτίει φόρο τιμής τόσο στις κλασικές ταινίες Western, όσο και στις θεαματικές πλαγιολισθήσεις και τα σύννεφα σκόνης του φιλμ αποκάλυψης του πρώτου Ranger Raptor.

Σχεδόν τρεις μήνες σχεδιασμού προηγήθηκαν των γυρισμάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων τα 38 μέλη του συνεργείου κινηματογράφησης εργάστηκαν για τρεις ημέρες σε ελεγχόμενες συνθήκες σε ένα ασφαλές αεροδρόμιο στο οποίο παλιότερα κατασκευάζονταν και δοκιμάζονταν στρατιωτικά μαχητικά αεροπλάνα.

Πριν φτάσει στην τοποθεσία των γυρισμάτων, η ομάδα δημιούργησε ένα εικονογραφημένο σενάριο σε μορφή animation για τις ανάγκες του φιλμ, γνωστού και ως animatic. Περισσότερες από 200 ώρες εργασίας αφιερώθηκαν στην παραγωγή του animatic, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την έγκριση κάθε λήψης, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως υπόδειγμα για τα γυρίσματα σε πραγματικές συνθήκες.

Τα άλματα και τα ντρφιτ εκτελέστηκαν από τον Paul Swift, ο οποίος διαθέτει εμπειρία πάνω από 30 χρόνια και είναι παγκοσμίως γνωστός στον κόσμο των κασκαντέρ στην οδήγηση ακριβείας, σε συνεργασία με την ομάδα μηχανικών του Ford Ranger που εδρεύει στην Αυστραλία. Ο Swift οδήγησε επίσης το νέο Ranger Raptor στη ζωντανή εκδήλωση που οργάνωσε η Ford για την Ευρωπαϊκή αποκάλυψη του αυτοκινήτου, επαινώντας στα πλαίσια της παρουσίασης τον πανίσχυρο, νέο V6 κινητήρα των 3,0 λίτρων και την προηγμένη σχεδίαση της ανάρτησης που του επέτρεψαν να εκτελέσει με ασφάλεια τα εντυπωσιακά stunts.

Στην πραγματικότητα, οι μηχανικοί της Ford που συμμετείχαν στο σχεδιασμό του βίντεο ήταν απόλυτα σίγουροι ότι το νέο Ranger Raptor θα μπορούσε να εκτελέσει με άνεση τα ακροβατικά του καθήκοντα - γι αυτό και σε κάθε λήψη πρωταγωνιστής είναι ένα όχημα παραγωγής του νέου Ranger Raptor με μηδενικές μηχανικές βελτιώσεις. Μοναδική τροποποίηση ήταν η τοποθέτηση μιας ζώνης ασφαλείας πολλαπλών σημείων.



Ο Swift συνεργάστηκε με τον αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Nick Piper για να αναδείξει τις υψηλές επιδόσεις του νέου Ranger Raptor. Στο παρελθόν, ο Piper είχε γυρίσει διαφημιστικά για παγκόσμια brands όπως η Google και η McDonalds, αλλά και μουσικά βίντεο για εμβληματικούς καλλιτέχνες όπως η Madonna και ο Lenny Kravitz.

Οι πιλότοι που εμφανίζονται στο φιλμ είναι οι πραγματικοί πιλότοι του αεροπλάνου, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στο να μεταφέρουν εμπορεύματα και φορτία στην Αφρική, παρά νέα pick-up οχήματα. Σύμφωνα με το σενάριο, το οκταμελές πλήρωμα έπρεπε να προσγειώσει το αεροσκάφος στο διάδρομο μήκους 1.800 μέτρων με ταχύτητα 200 χλμ./ώρα ώστε κάμερες υψηλής ταχύτητας να μπορέσουν να καταγράψουν τη δραματική απόδραση του νέου Ranger Raptor από την ατσάλινη αλυσίδα των 22 μέτρων στο κύτος του φορτίου.

Το κινηματογραφικό συνεργείο χρησιμοποίησε drones, ειδικά ηλεκτρικά buggies, καθώς και μία κάμερα "Robo Arm” προσαρμοσμένη σε αυτοκίνητο για τη λήψη των δυναμικών σεκάνς. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί ένα ρομποτικό γερανό τοποθετημένο στην οροφή του οχήματος, στον οποίο είναι προσαρτημένη μία κάμερα, διάταξη που επιτρέπει στους οδηγούς ακριβείας και στο κινηματογραφικό συνεργείο να πραγματοποιούν από κοντινή απόσταση car-to-car λήψεις. Μία ειδική ομάδα ασφαλείας – που περιλάμβανε τρία πυροσβεστικά οχήματα αεροδρομίου μαζί με το πλήρωμα τους – ήταν επίσης σε ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Αφού ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, το δημιουργικό γραφείο Imagination που συνεργάζεται με τη Ford αφιέρωσε εκατοντάδες ώρες στη μεταπαραγωγή για τη δημιουργία επτά διαφορετικών εκδόσεων του τελικού φιλμ για διάφορες πλατφόρμες και ακροατήρια.

Δείτε το σχετικό βίντεο από τα παρασκήνια των γυρισμάτων: