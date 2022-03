Mercedes EQB 250: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Είτε πρόκειται για μικρή είτε για μεγαλύτερη οικογένεια, η νέα EQB ως επταθέσια προσφέρει χώρο για (σχεδόν) όλους και όλα όσα τους συνοδεύουν, αποκτώντας έτσι μια ξεχωριστή θέση στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στις δύο θέσεις της τρίτης σειράς μπορούν να κάθονται άτομα ύψους έως 1,65 μέτρων και, βέβαια, να τοποθετούνται παιδικά καθίσματα.

Η νέα EQB στις εκδόσεις 300 4ΜΑΤΙC και 350 4MATIC παρουσιάστηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους στην Ευρώπη και την Κίνα, ενώ σήμερα ξεκινά η εμπορική καριέρα της προσθιοκίνητης έκδοσης 250. Η ηλεκτρική "επίθεση" της Mercedes κινείται με ταχύτατους ρυθμούς όπως ακριβώς είναι και τα ίδια τα μοντέλα της Mercedes-EQ.

Μετά την EQA, η EQB αποτελεί ήδη το δεύτερο πλήρως ηλεκτρικό compact αυτοκίνητο της Mercedes-EQ. Το ισχυρό και αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, η έξυπνη ανάκτηση και η προγνωστική πλοήγηση με ηλεκτρική νοημοσύνη είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που τη συνδέουν με το EQA.

Ευρυχωρία και πολυμορφικότητα

Η EQB εμπλουτίζει την επιτυχημένη οικογένεια των compact αυτοκινήτων της Mercedes και έχει στενότερη συγγένεια με δύο μοντέλα: την EQA, με την οποία μοιράζεται την προηγμένη τεχνολογία συστήματος κίνησης, και την GLB. Από αυτήν προέρχονται το μακρύ μεταξόνιο (2829 χλστ.), το ευρύχωρο και πολυμορφικό εσωτερικό και η προαιρετική τρίτη σειρά καθισμάτων με δύο επιπλέον ανεξάρτητα καθίσματα.

Οι διαστάσεις του πενταθέσιου μοντέλου είναι: 4.684/1.834/1.667 χλστ. (μήκος/πλάτος/ύψος). Το εσωτερικό ύψος στην πρώτη σειρά καθισμάτων είναι 1.069 χλστ. και στη δεύτερη 979 χλστ. για το πενταθέσιο. Με 87 χλστ., ο ωφέλιμος χώρος για τα γόνατα στα πίσω καθίσματα του πενταθέσιου μοντέλου προσφέρει ιδιαίτερη άνεση. Το πορτ μπαγκάζ είναι επίπεδο και ευρύχωρο και ο όγκος φόρτωσης ανέρχεται από 495 έως 1.710 ή από 465 έως 1.620 λίτρα (στοιχεία για το πενταθέσιο ή το επταθέσιο μοντέλο αντίστοιχα. Οι πλάτες των καθισμάτων της δεύτερης σειράς μπορούν να ρυθμίζονται σε διάφορες κλίσεις ως βασικός εξοπλισμός, ενώ προαιρετικά διατίθεται και η δυνατότητα μετακίνησης εμπρός/πίσω κατά 140 χλστ. Με αυτόν τον τρόπο, το πορτ μπαγκάζ μπορεί να μεγαλώνει κατά έως 190 λίτρα και να αξιοποιείται με διάφορους τρόπους.

Προαιρετικά, η EQB διαθέτει τρίτη σειρά αποτελούμενη από δύο επιπλέον ανεξάρτητα καθίσματα, τα οποία είναι πολύ άνετα για άτομα ύψους έως 1,65 μ. Τα εκτενή χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν πτυσσόμενα προσκέφαλα, ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και περιοριστές δύναμης στις εξωτερικές θέσεις και αερόσακο παραθύρων που προστατεύει και τους επιβάτες της τρίτης σειράς καθισμάτων. Συνολικά, μπορούν να τοποθετηθούν έως τέσσερα παιδικά καθίσματα στη δεύτερη και τρίτη σειρά, συν ένα ακόμη στο κάθισμα του συνοδηγού. Για να αυξήσει κανείς το χώρο αποσκευών, τα καθίσματα της τρίτης σειράς μπορούν να διπλωθούν δημιουργώντας μια ενιαία επιφάνεια με το δάπεδο φόρτωσης.

Η EQB ερμηνεύει την σχεδιαστική γραμμή της "προοδευτικής πολυτέλειας" της Mercedes-EQ με ιδιαίτερη τόλμη και χαρακτήρα. Διαθέτει τη χαρακτηριστική μαύρη μάσκα "black panel" της Mercedes-EQ με το αστέρι στο κέντρο. Άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της σχεδίασης των εξολοκλήρου ηλεκτρικών οχημάτων Mercedes-EQ είναι η ενιαία φωτεινή λωρίδα LED μπροστά και πίσω. Μία οριζόντια λωρίδα οπτικών ινών συνδέει τα φώτα πορείας ημέρας των προβολέων τεχνολογίας LED, διασφαλίζοντας μία άκρως χαρακτηριστική εμφάνιση μέρα και νύχτα. Η κατεργασία του εσωτερικού των προβολέων είναι κορυφαίας ποιότητας και ακρίβειας με προσοχή στην λεπτομέρεια. Γαλάζιες λεπτομέρειες μέσα στον προβολέα ενισχύουν την αναγνωρισιμότητα της εμφάνισης Mercedes-EQ.

Στο εσωτερικό, ο στιβαρός χαρακτήρας του μοντέλου εντείνεται από τα κυλινδρικά στοιχεία σε αλουμίνιο, τα οποία κοσμούν τις πόρτες, την κεντρική κονσόλα και το ταμπλό οργάνων στην πλευρά του συνοδηγού. Το μεγάλο ταμπλό διαθέτει από μία εσοχή στον χώρο του οδηγού και του συνοδηγού. Ο οδηγός έχει μπροστά του ένα κόκπιτ με ευρεία οθόνη και σύστημα χειρισμού και ενδείξεων μέσω MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Ανάλογα με τη γραμμή σχεδίασης και εξοπλισμού, ο εντυπωσιακός διάκοσμος με κρυφό φωτισμό και λεπτομέρειες σε ροζ χρυσό στα στόμια των αεραγωγών, στα καθίσματα και το κλειδί του οχήματος υπογραμμίζουν τον ηλεκτρικό χαρακτήρα στο εσωτερικό της EQB. Το όργανο πολλαπλών ενδείξεων, με τις ειδικές οθόνες για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, υιοθετεί τους ίδιους χρωματισμούς με λεπτομέρειες σε ροζ χρυσό και γαλάζιο.

Η EQB επιτυγχάνει έναν κορυφαίο αεροδυναμικό συντελεστή (Cd) που ξεκινά από 0,28, ενώ η μετωπική επιφάνεια A ανέρχεται σε 2,53 τετραγωνικά μέτρα. Στα σημαντικότερα στοιχεία της αεροδυναμικής συγκαταλέγονται το εντελώς κλειστό σύστημα ελέγχου αέρα ψύξης, η αεροδυναμική μπροστινή και πίσω ποδιά, οι βελτιστοποιημένοι τροχοί Aero και οι ειδικά προσαρμοσμένες αεροτομές στους μπροστινούς και πίσω τροχούς.

Όπως και στις δύο άλλες εκδόσεις της EQB, τις 300 4MATIC και 350 4MATIC, το σύστημα υποβοήθησης ECO προσφέρει βελτιστοποιημένη διαδικασία ανάκτησης ανάλογα με τις συνθήκες. Η στρατηγική λειτουργίας του αξιοποιεί δεδομένα πλοήγησης, αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας και πληροφορίες από τους αισθητήρες του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομεί ενέργεια, αυξάνοντας την αυτονομία.

Στο σπίτι και σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης, η EQB μπορεί να φορτίζεται πολύ εύκολα με εναλλασσόμενο ρεύμα AC) έως 11 kW χρησιμοποιώντας τον φορτιστή αυτοκινήτου. Ο χρόνος που απαιτείται για μία πλήρη φόρτιση εξαρτάται από τη διαθέσιμη υποδομή και τον εξοπλισμό του οχήματος σε κάθε χώρα. Η φόρτιση σε Wallbox της Mercedes γίνεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι σε οικιακό ρευματοδότη.

Φυσικά είναι ακόμα πιο γρήγορο στους σταθμούς ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC). Ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (State of Charge, SoC) και τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης, η EQB φορτίζει και σε σταθμό φόρτισης με μέγιστη ισχύ έως 100 kW. Ο χρόνος φόρτισης σε αυτή την περίπτωση είναι περίπου 30 λεπτά για κατάσταση φόρτισης από 10% σε 80%. Μετά από μόλις 15 λεπτά, έχει φορτιστεί με επαρκή ηλεκτρική ενέργεια για άλλα 150 χιλιόμετρα (WLTP). Για φόρτιση AC και DC, η EQB περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό της στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ σύνδεσμο CCS (Combined Charging Systems) στο δεξί πλευρικό πλαίσιο.

Μέσω του Mercedes Me Charge, οι οδηγοί της EQB θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα φόρτισης στον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 600.000 σταθμούς φόρτισης AC και DC σε 31 χώρες. Το Mercedes me Charge επιτρέπει στους πελάτες Mercedes-EQ να χρησιμοποιούν με ευκολία τους σταθμούς φόρτισης διαφόρων παρόχων, ενώ παράλληλα επωφελούνται από μία ενιαία λειτουργία πληρωμής με απλές διαδικασίες χρέωσης. Με την EQB προσφέρεται το Mercedes me Charge για ένα έτος χωρίς χρέωση.

Στην Ελλάδα το δίκτυο φόρτισης μέσω του Mercedes me Charge απαριθμεί σήμεραπερισσότερους από 160 δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε όλη την επικράτεια.

Η EQB διαθέτει ευφυή συστήματα υποβοήθησης οδήγησης με συνεργατική υποστήριξη για τον οδηγό. Τα συστήματα ενεργής υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και ενεργής υποβοήθησης πέδησης περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, γεγονός που σημαίνει, ότι σε πολλές κρίσιμες καταστάσεις, το τελευταίο έχει την ικανότητα να αποτρέπει μια σύγκρουση ή να μειώνει τη σοβαρότητά της επιβραδύνοντας το όχημα αυτόνομα. Με κανονικές ταχύτητες πόλης, το σύστημα μπορεί επίσης να επιβραδύνει όταν ανιχνεύονται σταματημένα οχήματα και πεζοί που διασχίζουν τον δρόμο. Οι διευρυμένες λειτουργίες του πακέτου υποβοήθησης οδήγησης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη λειτουργία αλλαγής κατεύθυνσης, τη λειτουργία λωρίδας έκτακτης ανάγκης, τη λειτουργία προειδοποίησης αποβίβασης, που ειδοποιεί τον οδηγό όταν προσεγγίζουν ποδηλάτες ή οχήματα, και ένα σύστημα προειδοποίησης όταν ανιχνεύονται πεζοί κοντά σε διαβάσεις.

Η EQB αποδεικνύεται μια γνήσια Mercedes και στο θέμα της παθητικής ασφάλειας. Βασισμένη στη στιβαρή δομή κελύφους της GLB, το αμάξωμα της EQB προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η μπαταρία εδράζεται σε ένα πλαίσιο κατασκευασμένο από διελασμένα στοιχεία, το οποίο αναλαμβάνει τον δομικό ρόλο που αναλάμβαναν έως τώρα οι εγκάρσιοι φορείς στο υποδάπεδο. Το προστατευτικό της μπαταρίας στην περιοχή μπροστά από την μπαταρία μπορεί να αποτρέπει την εισχώρηση ξένων σωμάτων στη μονάδα συσσώρευσης ενέργειας.

Φυσικά, η EQB έχει περάσει το συνηθισμένο εκτενές πρόγραμμα δοκιμών πρόσκρουσης της μάρκας. Η πλούσια εμπειρία της Mercedes στα συστήματα κίνησης υψηλής τάσης οδήγησε σε έναν σχεδιασμό ασφάλειας πολλαπλών σταδίων. Το σύστημα υψηλής τάσης μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα σε περίπτωση σύγκρουσης, αναστρέψιμα ή μη, ανάλογα με τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του ολοκληρωμένου σχεδιασμού ασφάλειας είναι ότι η διαδικασία φόρτισης διακόπτεται αυτόματα εάν ανιχνευθεί πρόσκρουση ενώ το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε σταθμό ταχείας φόρτισης (φόρτιση συνεχούς ρεύματος). Εκτός από αυτό το ανεξάρτητο σύστημα παρακολούθησης, η EQB διαθέτει ένα ειδικό σημείο αποσύνδεσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες διάσωσης για την απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης.

H τιμή της EQB 250 ανέρχεται στα 54.969,20€ και, καθώς η λιανική της τιμή προ φόρων δεν ξεπερνά τις 50.000€ (44.330€), εμπίπτει στην επιδότηση του προγράμματος "ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ".