Νέα 500X και Tipo Hybrid: Εξηλεκτρισμός στο 100%

Με την παρουσίαση των νέων 500X Hybrid και Tipo Hybrid, η Fiat ολοκληρώνει τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της. Το ταξίδι ξεκίνησε με τα 500 Hybrid και Panda Hybrid και συνεχίστηκε με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό 500. Τώρα, με την αποκάλυψη των 500X και Tipo που εφοδιάζονται με το νέο υβριδικό σύστημα των 48 Volt, η Fiat ολοκληρώνει τη δέσμευση της να προσφέρει τουλάχιστον μία έκδοση χαμηλών ρύπων για κάθε της μοντέλο, ενώ παράλληλα προχωρά με ταχύτητα στη νέα εποχή της κινητικότητας και την ενεργειακής μετάβασης.

O Olivier Francois, CEO της Fiat και CMO της Stellantis, ανέφερε σχετικά: "Το ταξίδι της Fiat προς την εξηλεκτρισμένη κίνηση συνεχίζεται με την αποκάλυψη των 500X Hybrid και Tipo Hybrid, τα οποία εφοδιάζονται με τo νέα υβριδικό σύνολο των 48-Volt. Τώρα, μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας επιλογές βιώσιμης αυτοκίνησης με χαμηλό κόστος. Είμαι πολύ περήφανος που παραμένουμε έτσι πιστοί στη φιλοσοφία μας, It's only green when it's green for all. Παράλληλα το ταξίδι μας προς τη βιώσιμη αυτοκίνηση συνεχίζεται με το στόχο -όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει - την παρουσίαση ενός νέου μοντέλου κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το 2023. Κάθε μοντέλο θα έχει εξηλεκτρισμένη κίνηση και το 2027 θα έχουμε μια πλήρη ηλεκτρική γκάμα."

Το DNA της Fiat οδηγεί σε λύσεις αποδοτικές και απλές, οι οποίες κάνουν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό καινοτόμες τεχνολογίες. Αυτή ήταν η λογική και πίσω από την παρουσίαση των υβριδικών 500 και Panda, των πλέων δημοφιλών αυτοκινήτων πόλης στην Ευρώπη, με πωλήσεις άνω των 200.000 μονάδων το 2021. Σήμερα, με τα νέα 500X Hybrid και Tipo Cross Hybrid, η μάρκα ακολουθεί την ίδια προσέγγιση με μια φιλική προς το χρήστη και ταυτόχρονα καινοτόμα και έξυπνη τεχνολογία. Παράλληλα αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην πορεία της Fiat να ανταποκριθεί στην ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για την υβριδική τεχνολογία (+30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά).

Την ίδια στιγμή, με την παρουσίαση των 500Χ Hybrid και Tipo Cross Hybrid ενισχύεται περαιτέρω η συνεργασία της μάρκας με τον φιλανθρωπικό οργανισμό (RED), με τις νέες εκδόσεις πέρα από το περιβαλλοντολογικό όφελος να συνεισφέρουν και στην αντιμετώπιση των πανδημιών.

Νέο 48-Volt Υβριδικό σύστημα: Το νέο υβριδικό σύστημα στα 500X Hybrid και Tipo Hybrid είναι αποδοτικό, φιλικό προς το περιβάλλον και προσιτό, προσφέροντας σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρήσης. Βασισμένο στη λογική "Tech it Easy", είναι εύκολο και πρακτικό στη χρήση, χωρίς υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας.

Το μυστικό της υψηλής απόδοσης είναι ο συνδυασμός της νέας γενιάς του Turbo 4κυλινδρου κινητήρα FireFly χωρητικότητας 1,5 λίτρων και απόδοσης 130 ίππων και 240 Nm ροπής και του 48-Volt ηλεκτροκινητήρα των 15 kW με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των 7 σχέσεων.

Χάρη στην προηγμένη υβριδική τεχνολογία, ο κινητήρας FireFly υποστηρίζεται από έναν ηλεκτροκινητήρα BSG, ο οποίος προσφέρει αθόρυβη και άμεση εκκίνηση, ενώ ο κύριος ηλεκτροκινητήρας δίνει τη δυνατότητα κίνησης ακόμα και με τον θερμικό κινητήρα εκτός λειτουργίας. Με δεδομένο ότι ένας κινητήρας μπορεί να παραμένει στο ρελαντί σε ποσοστό 47% κατά τον κύκλο WLTP, το υβριδικό σύστημα προσφέρει κορυφαία αποδοτικότητα.

Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου: Στον αστικό κύκλο η περίοδος που ο κινητήρας λειτουργεί με χαμηλό φορτίο μπορεί να φτάσει και το 62%. Έτσι το νέο υβριδικό σύστημα προσφέρει σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση στην πόλη ακόμα και σε σχέση με ένα αυτοκίνητο diesel (αστικός κύκλος WLTP).

Συγκεκριμένα: 4,7 L/100 km σε σχέση με 5,0 L/100 km του 1.6 diesel Tipo,

5,1 L/100 km σε σχέση με 5.4 L/100 km του 1.6 diesel 500X.



Τα οφέλη του 48-Volt υβριδικού 1.5 T4 συνόλου, είναι σημαντικά και σε σχέση με τον προηγούμενο κινητήρα 1.3 T4 (500X) και φτάνουν έως και το -11% σε επίπεδο κατανάλωσης και εκπομπών CO2 (κύκλος WLTP).

Η οικονομία καυσίμου και οι χαμηλότερες εκπομπές, συνδυάζονται με αναβαθμισμένες επιδόσεις, με την επιτάχυνση από στάση στα 100χλμ./ώρα να διαρκεί 8,8 δευτερόλεπτα (Tipo) και 9,4 δευτερόλεπτα (500X), χάρη και στην άμεση παροχή ροπής από τον ηλεκτροκινητήρα. Η απόδοση του θερμικού κινητήρα υποστηρίζεται σε κάθε φάση από τον ηλεκτροκινητήρα, εξαφανίζοντας την υστέρηση του Turbo και προσφέροντας αξεπέραστη απόκριση στο γκάζι. Αντίστοιχα αν το αυτοκίνητο κινείται αμιγώς ηλεκτρικά και χρειαστεί άμεση παροχή δύναμης, χάρη στον κινητήρα BSG ο θερμικός κινητήρας εκκινεί χωρίς καθυστέρηση και επιταχύνει με δύναμη το αυτοκίνητο. Τέλος, ο ηλεκτροκινητήρας υποστηρίζει τον θερμικό κατά τη διάρκεια που αυτός -αλλά και ο καταλύτης- φτάνουν στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας, μειώνοντας περαιτέρω τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου.

Αμιγώς ηλεκτρική κίνηση: Το νέο υβριδικό σύστημα προσφέρει σειρά πλεονεκτημάτων και στα δύο μοντέλα. Ένα από αυτά είναι και η δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά σε συνθήκες χαμηλών ταχυτήτων, όπως η κίνηση σε δρόμους με κυκλοφοριακή συμφόρηση ή κατά τη διάρκεια ελιγμών στάθμευσης. Την ίδια στιγμή το σύστημα ανακτά ενέργεια κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης φορτίζοντας την μπαταρία με ηλεκτρική ενέργεια.

Τα αποτελέσματα του νέου υβριδικού συστήματος στα 500Χ και Tipo είναι σημαντικά σε επίπεδο κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων. Χαμηλότερο είναι επίσης το επίπεδο θορύβου, ενώ αντίθετα αναβαθμισμένο είναι το επίπεδο άνεσης και απόδοσης. Το σύνολο προσφέρει κορυφαία χαρακτηριστικά λειτουργίας στην κατηγορία, αλλά και πρωτόγνωρες δυνατότητες για υβριδικό σύστημα 48-Volt.

Το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν οι τιμές για τα νέα Fiat 500X Hybrid και Tipo Hybrid, αλλά και η περίοδος που θα λανσαριστούν τα δύο μοντέλα στην ελληνική αγορά.