Μαθήματα οδήγησης σε χιόνι και πάγο από την Jeep

O χειμώνας έχει ξεκινήσει για τα καλά στην Ευρώπη, με το χιόνι και τις πολικές θερμοκρασίες να έχουν κάνει την εμφάνιση του σε πολλές περιοχές - ακόμα και στην Ελλάδα. Οι δύσκολες χειμερινές συνθήκες αποτελούν το ιδανικό πεδίο για τα SUV της Jeep, και ειδικότερα για τις νέες Plug-in Hybrid εκδόσεις 4xe των Renegade, Compass και Wrangler. Η τεχνολογία 4xe και η 80χρονη εμπειρία της Jeep στα οχήματα 4x4 εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα άνεσης και ασφάλειας στην οδήγηση σε χιόνι και πάγο, ενώ σε συνδυασμό με τις συμβουλές της Jeep και βέβαια την υπευθυνότητα κατά την οδήγηση μπορούν να κάνουν ακόμα πιο ξένοιαστες τις χειμερινές εξορμήσεις.

Το νέο σύστημα 4xe, δεν διατηρεί απλά στο ίδιο επίπεδο με τις συμβατικές εκδόσεις 4x4 τις εκτός δρόμου δυνατότητες, αλλά τις αναβαθμίζει περαιτέρω. Το μυστικό βρίσκεται στο συνδυασμό του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος προσφέρει μεγαλύτερη - και κυρίως με άμεση και απόλυτα ομαλή παροχή - ροπή, επιτρέποντας στον οδηγό να έχει απόλυτο έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος, ειδικότερα σε συνθήκες που το όχημα θα πρέπει να κινείται πολύ αργά. Ο εξηλεκτρισμός σύμφωνα με την Jeep, παράλληλα με τις εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων θα πρέπει να είναι και συμβατός με τη φιλοσοφία της μάρκας "Go anywhere, Do anything”, με το 4xe να υποστηρίζεται από μια σειρά καινοτόμων συστημάτων που βελτιώνουν την κίνηση σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλής πρόσφυσης (χιόνι, πάγος). Ειδικότερα:

Στα Renegade 4xe και Compass 4xe η επιλογή Snow επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της πρόσφυσης, τροφοδοτώντας με την κατάλληλη ροπή κάθε τροχό, ή αντίστοιχα φρενάροντας κάθε τροχό αν χρειαστεί, προσφέροντας στον οδηγό το μέγιστο δυνατό έλεγχο του αυτοκινήτου. Αντίστοιχα στο Wrangler 4xe η λειτουργία part-time 4H μοιράζει σταθερά τη ροπή σε ποσοστό 50-50 στον εμπρός και τον πίσω άξονα, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι ο άξονας/τροχός με τη μέγιστη πρόσφυση θα έχει πάντα επαρκή ροπή.



Συμβουλή Jeep: Τόσο η επιλογή Snow στα Renegade 4xe και Compass 4xe, όσο και η επιλογή part-time 4H μπορεί ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τον οδηγό, ακόμα και όταν το όχημα βρίσκεται εν κινήσει. Το σύστημα 4xe ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, διαθέτει επαρκή ισχύ ώστε να διασφαλίζει την μόνιμη κίνηση 4x4, επιτρέποντας την εφαρμογή των σχετικών λειτουργιών ακόμα και αν ο οδηγός αντιληφθεί απότομα την ύπαρξη χιονιού ή πάγου. Σε κάθε περίπτωση, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πλησιάζει τους μηδέν βαθμούς, ο οδηγός θα πρέπει να κινείται με προσοχή και να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει συνθήκες παγετού.

Όλα τα Jeep 4xe εφοδιάζονται με σύστημα Hill-Descent Control, το οποίο επιτρέπει στο όχημα να διατηρεί αυτόματα σταθερά χαμηλή ταχύτητα ενώ κατεβαίνει δρόμους με μεγάλη κλίση. Η ταχύτητα καθόδου μπορεί να ρυθμιστεί ακόμα και στο 1 χλμ./ώρα με το σύστημα να επενεργεί στα εμπρός και πίσω φρένα ώστε να διατηρεί την ταχύτητα και κυρίως τη σταθερότητα του οχήματος, διευκολύνοντας σημαντικά το έργο του οδηγού. Στην περίπτωση του Wrangler 4xe, το σύστημα επιτρέπει την αυτόματη σταθεροποίηση της ταχύτητας ακόμα και σε ανηφόρες ή επίπεδες επιφάνειες, λειτουργώντας επί της ουσίας σαν ένα εκτός δρόμου σύστημα cruise control.

Συμβουλή Jeep: Όπως και στις εκτός δρόμου διαδρομές, η κίνηση σε χιόνι και πάγο απαιτεί τη μείωση της ταχύτητας και κυρίως τις απαλές κινήσεις στα χειριστήρια (τιμόνι, γκάζι, φρένα) από τον οδηγό. Κάθε απότομη κίνηση μπορεί να συμβάλει στην απώλεια πρόσφυσης και κατά συνέπεια του ελέγχου του αυτοκινήτου.

Το πίσω διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης που εφοδιάζει όλα τα Wrangler 4xe, μεταφέρει αυτόματα τη ροπή στον τροχό με τη μέγιστη πρόσφυση. Ειδικότερα στο Wrangler 4xe Rubicon, o οδηγός έχει την επιλογή να "κλειδώσει" τόσο το εμπρός, όσο και το πίσω διαφορικό αυξάνοντας στο μέγιστο βαθμό την ικανότητα του οχήματος να εκμεταλλευτεί τα περιθώρια πρόσφυσης που εξασφαλίζουν τα ελαστικά και το οδόστρωμα.

Συμβουλή Jeep: Ακόμα και στην περίπτωση κορυφαίων συστημάτων τετρακίνησης, όπως είναι το 4xe της Jeep, η επιλογή των σωστών ελαστικών αποτελεί βασικό παράγοντα που εξασφαλίζει τις ασφαλείς διαδρομές σε χιονισμένες ή παγωμένες επιφάνειες. Τα ελαστικά M+S (mud and snow) εφοδιάζουν όλες τις εκδόσεις Trailhawk των Renegade 4xe και Compass 4xe, καθώς και όλα τα Wrangler 4xe, προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα πρόσφυσης στις χειμερινές συνθήκες. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του δρόμου, πιθανά μπορεί να απαιτηθεί και η χρήση κάποιου βοηθητικού μέσου όπως αλυσίδες ή κουβέρτες χιονιού, οι οποίες θα πρέπει πάντα να συνοδεύουν το όχημα στις χειμερινές αποδράσεις.

Μέσω του συστήματος πολυμέσων Uconnect που διαθέτουν όλα τα Jeep 4xe, o χρήστης μπορεί να προγραμματίσει από απόσταση τη θερμοκρασία της καμπίνας, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να είναι ήδη ζεστό την ώρα που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Παράλληλα, η αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας συμβάλει ώστε να είναι ευκολότερο το καθάρισμα των γυάλινων επιφανειών του οχήματος που πιθανά θα έχουν καλυφθεί από χιόνι και πάγο.

Συμβουλή Jeep: Η σωστή θερμοκρασία της καμπίνας και κυρίως η σωστή αντιθαμβωτική λειτουργία είναι απαραίτητες ώστε ο οδηγός να μπορέσει να κινήσει το όχημα με ασφάλεια. Όλα τα παράθυρα θα πρέπει να είναι καθαρά πριν ξεκινήσει το όχημα, έτσι ώστε ο οδηγός να έχει σωστή περιμετρική ορατότητα.

Η Jeep δημιούργησε έναν οδηγό ώστε πριν από κάθε εξόρμηση, ο οδηγός να είναι σίγουρος ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις χειμερινές συνθήκες και να εκμεταλλευτεί με ασφάλεια και άνεση όλα τα προηγμένα χαρακτηριστικά του δικού Jeep 4xe.