Πλήρης συνδεσιμότητα για το νέο Opel Astra

"Hey Opel". Mε αυτές τις δύο λέξεις το νέο Opel Astra είναι έτοιμο να ακούσει όλες τις επιθυμίες του οδηγού και των επιβατών. Η νέα τεχνολογία αναγνώρισης ανθρώπινης φωνής με κατανόηση φυσικής ομιλίας λειτουργεί πλήρως διασυνδεδεμένη όπως ολόκληρο το σύστημα infotainment της τελευταίας γενιάς. Η Opel ακολουθεί σταθερά τη φιλοσοφία μέγιστης άνεσης με ελάχιστη διάσπαση της προσοχής, με το μοτό "Detox to the max” να τάσσεται ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή ψηφιακού άγχους. Ως βάση χρησιμοποιείται το μοναδικό Pure Panel με μία φιλοσοφία διαισθητικής λειτουργίας, που γνωρίζουμε ήδη από το Opel Mokka, το νέο Grandland και το Astra.

Οι προσωπικές προτιμήσεις θα μπορούν να αποθηκεύονται, μελλοντικά, ως προφίλ. Το σύστημα infotainment θα αναγνωρίζει οδηγούς και επιβάτες από τα smartphone τους. Επομένως, διαφορετικά άτομα θα μπορούν να ενεργοποιούν τις προσωπικές ρυθμίσεις τους μέσω της οθόνης αφής. Οι σχεδιαστές της Opel δημιούργησαν avatar για διαφορετικούς χαρακτήρες. Όταν ενεργοποιείται η πλοήγηση στο Pure Panel, υποστηρίζεται online σε πραγματικό χρόνο (Connected Navigation Plus), που σημαίνει ότι η όποια κυκλοφοριακή συμφόρηση, για παράδειγμα, μπορεί να ανιχνεύεται τη στιγμή που συμβαίνει. Επίσης διατίθενται ενημερώσεις χαρτών "over the air”, ώστε η εκάστοτε τελευταία έκδοση να είναι άμεσα διαθέσιμη στους πελάτες. Τέλος, το νέο Astra διαθέτει την τελευταία γενιά πλήρως διασυνδεδεμένων συστημάτων υποστήριξης οδήγησης, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια.

"Με το νέο Astra, ξεκινάμε αυτό που θα συνεχίσουμε με συνέπεια σε όλα τα προσεχή μοντέλα – ευφυείς εφαρμογές λογισμικού προς το μέγιστο όφελος των πελατών μας. Εμείς το αποκαλούμε Detox to the max. Οδηγοί και επιβάτες δεν κατακλύζονται από ανούσιες πληροφορίες και περιττές λειτουργίες. Το αντίθετο, προσφέρουμε τη βέλτιστη ευχρηστία με καινοτόμες τεχνολογίες όπως το νέο σύστημα φωνητικού ελέγχου και η προσωποποίηση των προφίλ των πελατών" εξηγεί ο Uwe Hochgeschurtz, CEO της Opel.

Τα συστήματα που υπάρχουν στο νέο Opel Astra πλαισιώνονται με πρόσθετες, εξωτερικές λύσεις. Η πρώτη επαφή του πελάτη με το νέο Astra ήδη ξεκινά με μία γνήσια high-tech προσφορά. Στην ιστοσελίδα της Opel στη Γερμανία (opel.de), το Astra μπορεί να εξατομικεύεται με μία υψηλής ποιότητας 3D προσομοίωση (video) και στη συνέχεια να αποστέλλεται στο επιθυμητό χρώμα και με τις ζάντες προτίμησης του πελάτη στο ψηφιακό του ταξίδι. Στο πλαίσιο της εμπειρίας "Experience your Astra”, η Opel προσφέρει μία 3D οπτικοποίηση βασισμένη σε Τεχνολογίες Unreal Engine από την κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Epic Games.

Το "MyOpel App” καθιστά εφικτή, για παράδειγμα, την ενεργοποίηση της ώρας φόρτισης, ή της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας εσωτερικού για το Astra Hybrid από το smartphone, τη φόρτωση ενός προορισμού στο σύστημα πλοήγησης (Send2Nav) ή την επικοινωνία με έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή για τη διεκπεραίωση αιτήματος σχετικά με το επόμενο σέρβις. Εάν ο πελάτης το επιθυμεί, το συνεργείο μπορεί να πραγματοποιήσει απομακρυσμένη διάγνωση, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον το όχημα είναι έτοιμο για έλεγχο. Επανερχόμενοι στο Astra, συμβατά κινητά τηλέφωνα με Apple CarPlay και Android Auto μπορούν να συνδέονται ασύρματα με το όχημα και να φορτίζονται μέσω επαγωγικής φόρτισης.

Η Opel θα συνεχίσει σταθερά την εξέλιξη της διεπαφής ανθρώπου/μηχανής HMI (Human Machine Interface) με πλήρως διασυνδεδεμένο Pure Panel, ψηφιακή αποτοξίνωση και διαισθητική λειτουργία προς όφελος των πελατών της. Ο Γερμανός κατασκευαστής έχει πρόσβαση σε κορυφαίες τεχνολογίες από τη μητρική εταιρεία Stellantis. Η Stellantis ήδη παρουσίασε ρηξικέλευθες καινοτομίες στη πρόσφατη εκδήλωση Software Day.