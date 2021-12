Διπλό ντεμπούτο για την Bentley Flying Spur στην Κίνα

Η Bentley επενδύει πολύ στην κινεζική αγορά, με αιχμή του δόρατος την Flying Spur, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην κινεζική αγορά, έχοντας σημειώσει αύξηση 200% στις πωλήσεις της από πέρσι.

Οι δύο νέες εκδόσεις είναι η Flying Spur Mulliner και η Flying Spur Hybrid. Η πρώτη, στην κορυφή της γκάμας, συνδυάζει ό,τι καλύτερο στη μοντέρνα χειροποίητη κατασκευή και πολυτέλεια που κόβει την ανάσα. Η δεύτερη, αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της πορείας της Bentley να καταστεί ένας οργανισμός με ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα άνθρακα σε όλη τη διαδικασία παραγωγής και κορυφαία εταιρεία αειφόρου πολυτελούς κινητικότητας στον κόσμο.

Ως η νέα ναυαρχίδα της Bentley, η νέα Flying Spur Mulliner απευθύνεται σε πελάτες που επιθυμούν ακόμη μεγαλύτερη εστίαση σε κομψές λεπτομέρειες. Η πιο πολυτελής Flying Spur μέχρι σήμερα, έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί από την Bentley Mulliner και κατασκευάζεται στο χέρι στην Αγγλία.

Το μοντέλο ξεχωρίζει από τις Mulliner σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Ανάμεσά τους γυαλιστερές ζάντες Mulliner 22 ιντσών, με καπάκια που παραμένουν μόνιμα οριζόντια καθώς περιστρέφονται οι τροχοί, μπροστινή μάσκα "Double Diamond" και μπροστινή χρωμιωμένη κάτω γρίλια με αεραγωγούς στα φτερά με την επωνυμία Mulliner και καπάκια καθρεπτών βαμμένα με ασημί Satin, ενώ το εμβληματικό Bentley Flying B αναπτύσσεται ηλεκτρικά και φωτίζεται.

Τα φωτισμένα εξωτερικά μαρσπιέ Mulliner και τα πατάκια με βαθύ πέλος καλωσορίζουν τους επιβάτες στην απόλυτη καμπίνα Flying Spur, η οποία προσφέρεται σε οκτώ εξατομικευμένους, τρίχρωμους συνδυασμούς. Οι πελάτες της κορυφαίας Flying Spur μπορούν να επιλέξουν από τρεις κινητήρες, συμπεριλαμβανομένου ενός plug-in υβριδικού συστήματος. Η εισαγωγή της νέας Flying Spur Hybrid βασίζεται στην επιτυχία της τρίτης γενιάς Flying Spur, παρέχοντας την πιο φιλική προς το περιβάλλον Bentley μέχρι σήμερα.

Το νέο κινητήριο σύστημα συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα V6 2,9 λίτρων με έναν προηγμένο ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 544 ίππους και 750 Nm ροπής - επιπλέον 95 ίππους σε σύγκριση με την υβριδική Bentayga. Η νέα Flying Spur γίνεται η πιο αποδοτική Bentley ποτέ, έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει συνολικά πάνω από 700 χλμ., με συνδυασμό καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να διαρκεί μόλις 4,3 δευτερόλεπτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Flying Spur Hybrid προσφέρει εκτενή πληροφόρηση για τις ηλεκτρικές παραμέτρους κίνησης, με τις υπηρεσίες My Battery Charge, My Car Statistics και My Cabin Comfort. Ο οδηγός έχει διαρκή εικόνα πότε το αυτοκίνητο λειτουργεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό, κάνει ανάκτηση ενέργειας κατά τον ελεύθερο τροχασμό ή χρησιμοποιεί τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η ροή της ενέργειας μπορεί επίσης να εμφανιστεί μέσω της οθόνης infotainment, όπου παρουσιάζονται και στατιστικά στοιχεία ενώ είναι δυνατή η ρύθμιση χρονοδιακοπτών για τη φόρτιση του οχήματος. Πρόσθετες πληροφορίες ηλεκτρικής κίνησης είναι διαθέσιμες στον οδηγό μέσω του πίνακα οργάνων, τουhead-updisplay και της κεντρικής οθόνης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αυτονομία, τη στάθμης μπαταρίας και τη φόρτιση.