ΒΕΑΤ: Στηρίζει τους οδηγούς να μπουν στην ηλεκτροκίνηση

Έχοντας ήδη δημοσιεύσει τη στρατηγική επιλογή να μηδενίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των διαδρομών της στην Ελλάδα, μέχρι το τέλος του 2025, η ΒΕΑΤ παρουσίασε το πακέτο συνεργασιών της, με στόχο η αγορά και λειτουργία ενός ηλεκτρικού ταξί να καταστεί προσιτή. Με συνεργασίες που ρίχνουν το κόστος απόκτησης ακόμα και κάτω από 10.000 ευρώ σε συνδυασμό με τα νέα κυβερνητικά κίνητρα, η ψηφιακή πλατφόρμα επιχειρεί να βοηθήσει τους συνεργάτες της να επενδύσουν σε νέα οχήματα, αφαιρώντας ρύπους από το Κέντρο της πόλης.

Με δεδομένη την απόφαση της Κυβέρνησης όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να είναι ηλεκτρικά από το 2025, η εταιρεία παρουσίασε τον πρώτο κύκλο συνεργασιών της με τις εταιρίες Mercedes, Citroen, Peugeot, Skoda και Protergia, μέσα από τις οποίες 1000 οδηγοί - συνεργάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν συγκεκριμένα προνόμια πρασινίζοντας την πόλη. Μάλιστα, η ΒΕΑΤ ανακοίνωσε πως για τους 100 πρώτους συνεργάτες της που θα επενδύσουν σε ηλεκτρικό όχημα, θα επιδοτήσει η ίδια το κόστος αγοράς και μελέτης της εγκατάστασης των φορτιστών. Σημειώνεται ότι, συνολικά η FREE NOW, κοινοπραξία των BMW Group και Daimler AG για τις αστικές μεταφορές μέρος της οποίας είναι και η BEAT, προχωρά σε επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη σε βάθος πενταετίας, με τη μορφή κινήτρων προς τους οδηγούς, ώστε να κάνουν τη μετάβαση στους μηδενικούς ρύπους.

Προκειμένου να καλύψει το αυξημένο ενδιαφέρον για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, δημιουργήθηκε ειδική ομάδα ΒΕΑΤ EV experts, στους οποίους οι οδηγοί μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες αλλά και δεδομένα για το πόσο συμφέρουσα είναι η επένδυση σε οχήματα μηδενικών ρύπων.

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία και τη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας στην Ελλάδα, η Γενική Διευθύντρια της ΒΕΑΤ Άσπα Τοπαλίδου τόνισε:

"Η μετάβαση σε μια εποχή μηδενικών ρύπων αποτελεί για τη ΒΕΑΤ και τη FREE NOW στρατηγική επιλογή. Πιστεύουμε σε μια τεχνολογία με κοινωνικό αποτύπωμα, που θα βοηθήσει τις πόλεις να γίνουν περισσότερο βιώσιμες, προσφέροντας στους πολίτες εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης, αφήνοντας το ΙΧ στο σπίτι. Για το λόγο αυτό, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους οδηγούς - συνεργάτες μας και καλούμε και άλλες επιχειρήσεις να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια. Ο μετριασμός των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής είναι μια προσπάθεια που απαιτεί συνέργειες και γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη διάθεση της Πολιτείας να ενισχύσει τα κίνητρα μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Δεν αρκεί μόνο αυτό όμως. Η Ελλάδα πρέπει αφενός να συμπλεύσει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αποκτώντας ένα σύγχρονο και βιώσιμο πλαίσιο αστικών μετακινήσεων και αφετέρου, να δοθεί έμφαση στις νέες on demand μορφές κινητικότητας. Η ΒΕΑΤ, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια καινοτομίας, είναι έτοιμη να φέρει και στην Ελλάδα την επόμενη ημέρα των μετακινήσεων, στην οποία η FREE NOW πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο".