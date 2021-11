Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα η ηλεκτρική Mercedes EQB;

Είτε πρόκειται για μικρή είτε για μεγαλύτερη οικογένεια, η νέα EQB ως επταθέσια προσφέρει χώρο για (σχεδόν) όλους και όλα όσα τους συνοδεύουν, αποκτώντας έτσι μια ξεχωριστή θέση στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στις δύο θέσεις της τρίτης σειράς μπορούν να κάθονται άτομα ύψους έως 1,65 μέτρων και, βέβαια, να τοποθετούνται παιδικά καθίσματα.

Η νέα EQB θα παρουσιαστεί πρώτα στην Ευρώπη και την Κίνα στο τέλος του έτους, και θα ακολουθήσει η παρουσίαση στην αγορά των ΗΠΑ το 2022. Έτσι, η ηλεκτρική "επίθεση" της Mercedes κινείται με ταχύτατους ρυθμούς όπως ακριβώς είναι και τα ίδια τα μοντέλα της Mercedes-EQ: με την EQA, την EQB, το ηλεκτρικό business sedan EQE και το πολυτελέστατο sedan EQS, η Mercedes-EQ εισαγάγει συνολικά τέσσερα νέα μοντέλα το 2021, συν το Concept EQT που έρχεται να προαναγγείλει ένα νέο υψηλό επίπεδο ποιότητας στην κατηγορία των μικρών van.

Η οικογένεια δε των plug-in hybrid αυτοκινήτων της Mercedes, η οποία αριθμεί σήμερα περισσότερες από 20 εκδόσεις μοντέλων, ανανεώνεται με τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της C-Class και της S-Class. Για το 2021, η Mercedes αναμένει να αυξήσει το μερίδιο των xEV μοντέλων, δηλαδή των plug-in hybrid και πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων, σε περίπου 13%. Επιπλέον, τα ήπια υβριδικά με μίζα-δυναμό και σύστημα 48 Volt κυριαρχούν στη γκάμα προϊόντων, ιδίως στα πολυτελή οχήματα του ομίλου.

Μετά την EQA, η EQB αποτελεί ήδη το δεύτερο πλήρως ηλεκτρικό compact αυτοκίνητο της Mercedes-EQ. Το πανίσχυρο και αποδοτικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, η έξυπνη ανάκτηση και η προγνωστική πλοήγηση με ηλεκτρική νοημοσύνη είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που τη συνδέουν με το EQA.

"Με τη νέα EQB σχεδιάσαμε ένα εμβληματικό ηλεκτρικό SUV το οποίο υιοθετεί τις έντονες γωνίες των off-road οχημάτων μας και τις εξελίσσει για το μέλλον. Η χαρακτηριστική σιλουέτα της συνδυάζεται με φουτουριστικά στοιχεία, όπως η μάσκα black panel, ώστε να προκύψει αυτή η ιδιαίτερη εμφάνισή της", λέει ο Gorden Wagener, Chief Design Officer του Ομίλου Daimler.

Στην Ευρώπη, το πλήρως ηλεκτρικό compact SUV θα κυκλοφορήσει στις εκδόσεις EQB 300 4MATIC με ισχύ 168 kW, και EQB 350 4MATIC με απόδοση 215 kW. Η αυτονομία σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP είναι 419 χιλιόμετρα σε κάθε περίπτωση. Αργότερα θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις προκειμένου να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών μας, μεταξύ των οποίων η έκδοση εξαιρετικά μεγάλης αυτονομίας.

Στο σπίτι και σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης, η EQB μπορεί να φορτίζεται πολύ εύκολα με εναλλασσόμενο ρεύμα έως 11 kW χρησιμοποιώντας τον φορτιστή του αυτοκινήτου. Ο χρόνος που απαιτείται για μία πλήρη φόρτιση εξαρτάται από τη διαθέσιμη υποδομή και τον εξοπλισμό του οχήματος σε κάθε χώρα. Η φόρτιση σε Wallbox της Mercedes γίνεται πολύ γρηγορότερα από ό,τι σε οικιακό ρευματοδότη.

Φυσικά είναι ακόμα πιο γρήγορο στους σταθμούς ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος. Ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης (State of Charge, SoC ) και τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης, η EQB φορτίζει σε αντίστοιχο σταθμό φόρτισης με μέγιστη ισχύ έως 100 kW. Ο χρόνος φόρτισης σε αυτή την περίπτωση είναι περίπου 30 λεπτά για κατάσταση φόρτισης από 10% σε 80%. Και μετά από μόλις 15 λεπτά, έχει φορτιστεί με επαρκή ηλεκτρική ενέργεια για άλλα 150 χιλιόμετρα (WLTP) . Για φόρτιση AC και DC, η EQB περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό της στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ σύνδεσμο CCS (Combined Charging Systems) στο δεξί πλευρικό πλαίσιο.

Μέσω του Mercedes Me Charge, οι οδηγοί της EQB θα μπορούν να χρησιμοποιούν ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα φόρτισης στον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 600.000 σταθμούς φόρτισης AC και DC σε 31 χώρες. Το Mercedes me Charge επιτρέπει στους πελάτες Mercedes-EQ να χρησιμοποιούν με ευκολία τους σταθμούς φόρτισης διαφόρων παρόχων, ενώ παράλληλα επωφελούνται από μία ενιαία λειτουργία πληρωμής με απλές διαδικασίες χρέωσης. Με την EQB προσφέρεται το Mercedes me Charge για ένα έτος.

Στην Ελλάδα το δίκτυο φόρτισης μέσω του Mercedes me Charge απαριθμεί περισσότερους από 160 δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε όλη την επικράτεια.

ΤΙΜΕΣ

EQΒ 300 4MATIC > 61.850€ (χωρίς επιδότηση) > 55.850€ (με επιδότηση)

EQΒ 350 4MATIC > 64.250€ (χωρίς επιδότηση) > -