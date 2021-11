Η Hyundai αποκαλύπτει το Seven

Η Hyundai Motor Company αποκάλυψε το Seven, το νέο πρωτότυπο μεγάλο ηλεκτρικό SUV όχημα στην Auto Mobility LA. Αυτό το πρωτότυπο ηλεκτρικό SUV βρίσκεται στο περίπτερο της Hyundai Motor, μαζί με άλλα κορυφαία προϊόντα της εταιρείας, όπως το Ioniq 5 και το XCIENT Fuel Cell, στο Συνεδριακό Κέντρο του Λ. Αντζελες από και τις έως 28 Νοεμβρίου 2021.

Μετά το 45 concept το 2019 και το Prophecy το 2020, το Seven concept ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη μάρκα Ioniq, την αποκλειστική μάρκα για ηλεκτρικά οχήματα της Hyundai. Αυτές οι διαφοροποιημένες καινοτομίες σχεδιασμού και τεχνολογίας δίνουν προτεραιότητα στις αξίες των πελατών έναντι των κανόνων του κλάδου. Το Seven είναι επίσης μια σαφής ένδειξη της δέσμευσης της Hyundai για μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2045.

"Το Seven concept καταδεικνύει το δημιουργικόόραμα και την προηγμένη τεχνολογική ανάπτυξη της Hyundai για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης" δήλωσε ο José Muñoz, President και CEO της Hyundai Motor North America. "Ο καινοτόμος εσωτερικός του χώρος, το φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα μετάδοσης κίνησης και οι προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και άνεσης αποκαλύπτουνένα συναρπαστικό μέλλον για τους πελάτες SUV της Hyundai".

Το Seven concept βασίζεταιστην Electric-Global Modular Platform (E-GMP) του Hyundai Motor Group. Το μακρύ μεταξόνιο και το επίπεδο δάπεδο της πλατφόρμας E-GMP επιτρέπουν μια εντελώς νέα κατηγορία οχημάτων που προσφέρει νέες εμπειρίες στους πελάτες.

Το Seven έχει αεροδυναμικά καθαρή σιλουέτα που ενστικτωδώς αποκλίνει απόένα τυπικό SUV. Το χαμηλό, μπροστινό άκρο του καπό, μια ενιαία, βελτιωμένη γραμμή οροφής και το επιμήκη μεταξόνιο επικοινωνούν ένα σαφές διάλειμμα από τα παραδοσιακά SUV που κινούνται με εσωτερική καύση. Ο καθαρός όγκος των minimal γραμμών του Seven έρχεται σε αντίθεση με την επιβλητική και στοιβαρή παρουσία.

Την ισχυρή παρουσία του Seven ενισχύουν οι τροχοί του που διαθέτουν ενσωματωμένα πτερύγια ενεργού αέρα, τα οποία αναπτύσσονται ή ανασύρονται ανάλογα με τις απαιτήσεις ψύξης πέδησης ή χαμηλής οπισθέλκουσας.

Ακόμη και τη νύχτα, το Seven αναγνωρίζεται εύκολα από τα χαρακτηριστικά παραμετρικά φωτιστικά σώματα pixels της IONIQ. Τα παραμετρικά pixels συνδυάζουν το ψηφιακό με το αναλογικό στυλ, υπενθυμίζοντας ότι οι σχεδιαστέςτης εταιρείας εξέτασαν κάθεσχεδιαστική πτυχή του Seven .

Η προτεραιότητα του εσωτερικού σχεδιασμού του Seven έγκειται στην καινοτομία του χώρου που προσφέρει στους πελάτες μεγαλύτερη ελευθερία από ποτέ, με το μεταξόνιο να φτάνει τα 3,2 μέτρα. Το επίπεδο δάπεδο επιτρέπει στη Hyundai Motor να αναπτύξει μια εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές διατάξεις καθισμάτων που βρίσκονται σε σειρά, δημιουργώντας μια πιο άνετη εσωτερική διάταξη. Οι Pillarless Coach Doors προσφέρουν μια μεγάλη είσοδο που αποκαλύπτει ένα φιλόξενο εσωτερικό με μια εντελώς νέα διάσταση χώρου. Η βελτιωμένη γραμμή οροφής, το μακρύ μεταξόνιο και το επίπεδο δάπεδο που εκτείνεται μέχρι την τρίτη σειρά ανοίγουν νέες ευκαιρίες για να επιπλώσετε το εσωτερικό σαν ένα premium σαλόνι.

Το Seven ενσωματώνει επίσης το μελλοντικό όραμα της Hyundai για αυτόνομη μετακίνηση. Το κάθισμα του οδηγού διαθέτει ένα αναδιπλούμενο μοχλό ελέγχου που κρύβεται όταν δεν χρησιμοποιείται. Χωρίς την ανάγκη του συνηθισμένου εξοπλισμού του οδηγού, το εξαιρετικά λεπτό cockpit και οι ενσωματωμένες οθόνες δημιουργούν μια εμπειρία που παραπέμπει σε σαλόνι. Η διάταξη των καθισμάτων είναι αντίθετη με τα παραδοσιακά SUV διαθέτοντας περιστρεφόμενες πολυθρόνες και ένα κυρτό πάγκο. Αυτή η διάταξη μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον οδηγό ή τις αυτόνομες λειτουργίες οδήγησης.

Επιπρόσθετα, το Seven προσφέρει ευέλικτο χώρο και διάφορες συσκευές στο αυτοκίνητο που μπορούν να εξατομικευτούν για μεμονωμένους επιβάτες. Αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση επιτρέπει στο Seven να οραματιστείτο μέλλον της κινητικότητας και της συνδεσιμότητας, ενώ θέτει τα θεμέλια για τα μελλοντικά μοντέλα Ioniq.

Παράλληλα, το Seven διαθέτει κονσόλα Universal Island, ειδικά σχεδιασμένες οικιακές συσκευές και πολυλειτουργικό Smart Hub. Όταν το Smart Hub και τα μπροστινά καθίσματα συνδυάζονται με τα πίσω καθίσματα, το Seven γίνεται ένα περιβάλλονό που οι πελάτες μπορούν να ζήσουν ποιοτικό χρόνο μόνοι τους ή μαζί με τη λάμψη του κρυφού φωτισμού στις πλαϊνές πόρτες. Το ενσωματωμένο μίνι ψυγείο του Seven παρέχει δροσερά αναψυκτικά και οι θήκες περιποίησης παπουτσιών ανανεώνουν τα υποδήματα των επιβατών.

Η οροφή του concept διαθέτει μια πανοραμική οθόνη που όχι μόνο εμφανίζει ποικίλο περιεχόμενο αναλόγως την προτίμηση των επιβατών, αλλά αλλάζει επίσης τη συνολική εσωτερική ατμόσφαιρα για να εγγυηθεί τη μέγιστη δυνατή χαλάρωση και ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

"Το Seven τολμά να ξεφύγει από την πεπατημένη" δήλωσε ο Sang Yup Lee, Senior Vice President, Head Hyundai Global Design. "Το Seven ανοίγει το δρόμο προς τα εμπρός για το τι χρειάζεται ένα SUV στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με μια μοναδική αεροδυναμική καθαρή μορφή που δεν συμβιβάζεται με την σκληρή προσωπικότητά του. Το εσωτερικό ανοίγει μια νέα διάσταση χώρου που φροντίζει τον επιβάτη ως οικογενειακός χώρος διαβίωσης."

Την ίδια στιγμή, το Seven χρησιμοποιεί πολλά φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, ενώ προσφέρει κορυφαία χαρακτηριστικά υγιεινής, όπως σύστημα ροής αέρα Hygiene και αποστείρωση UVC. Επίσης, η Hyundai εφάρμοσε βιοβαφή στο εξωτερικό του Seven και ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα υλικά σε όλο το εσωτερικό. Ο γύψος, οι ξύλινες επιφάνειες και η μοκέτα από bamboo, η βιολογική ρητίνη και το εσωτερικό χρώμα βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές που μπορούν να μειώσουν τη ρύπανση από τη διαδικασία παραγωγής. Η εκτεταμένη χρήση χαλκού και υφασμάτων ειδικής επεξεργασίας με αποδεδειγμένα αντιβακτηριδιακά χαρακτηριστικά διασφαλίζουν ότι όλες οι επιφάνειες μέσα στο Seven παραμένουν καθαρές ανά πάσα στιγμή.

Το Hygiene Airflow System εμπνέεται από την εξελιγμένη διαχείριση ροής αέρα των επιβατών των αεροσκαφών. Στην κατακόρυφη λειτουργία του, ο αέρας εισέρχεται μέσω ενσωματωμένων εισαγωγών αέρα στις ράγες οροφής από τις οποίες ο αέρας ταξιδεύει από πάνω προς τα κάτω και εξάγεται μέσω του εξωτερικού αεραγωγού πίσω από τους πίσω τροχούς. Στην οριζόντια λειτουργία του, ο αέρας ρέει από το λεπτό ταμπλό προς τους πίσω αεραγωγούς. Το σημαντικό αυτό το σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα είτε το όχημα βρίσκεται σε κίνηση είτε όχι μειώνοντας τη διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ των επιβατών και απομονώνοντας τη ροή αέρα μεταξύ των εμπρός και των πίσω επιβατών.

Η αποστείρωση UVC ενεργοποιείται μόλις οι επιβάτες κατέβουν από το όχημα. Παράλληλα ο μοχλός ελέγχου, το ντουλάπι αποθήκευσης και τα ηχεία εμφανίζονται και στη συνέχεια τα ενσωματωμένα απολυμαντικά φώτα UVC βοηθούν στον καθαρισμό από βακτήρια και ιούς του ζωτικού χώρου καθώς και των αποθηκευτικών χώρων στον πάγκο και στην κονσόλα Smart Hub για χρησιμοποιείται για προσωπικά αντικείμενα.

Χάρη στην ευέλικτη πλατφόρμα E-GMP, το Seven θα είναι σε θέση να παρέχει εξαιρετική αυτονομία και δυνατότητες γρήγορης φόρτισης, προσφέροντας μια οδηγική εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών. Σε πραγματικές συνθήκες με φορτιστή 350 kW, το Seven θα είναι σε θέση να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά. Το Seven έχει επίσης σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει στόχο αυτονομίας άνω των 485 χιλιομέτρων.