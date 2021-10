To Nissan Qashqai διακρίθηκε στα βραβεία Tow car of the Year 2022

Το ολοκαίνουργιο υβριδικό Nissan Qashqai απέσπασε την πρώτη του διάκριση από το Caravan and Motorhome Club στα βραβεία Tow car of the Year 2022, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχοντας ήδη υπερβεί τις 15.000 παραγγελίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έκδοση Tekna+ Xtronic του ολοκαίνουργιου Nissan Qashqai, αναδείχθηκε νικήτρια της κατηγορίας Caravan, βάρους 1300-1400 kg.

Η κριτική επιτροπή επαίνεσε τις επιδόσεις του Qashqai στον διαγωνισμό, λέγοντας ότι αποτελεί ένα "καλό ολοκληρωμένο πακέτο που κάνει τα πάντα καλά" και θα αποτελούσε μια "ιδανική αγορά" για κάθε υποψήφιο αγοραστή.

Τα βραβεία ανακοινώθηκαν στην τελετή Caravan and Motorhome Club Tow car of the Year Awards 2022, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Automobile Club, στο Λονδίνο.

Ο Andrew Humberstone, Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan Motor (GB) Ltd., σχολίασε: "Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Qashqai έχει προσφέρει σε εκατομμύρια πελάτες την επιθυμητή, αξιόπιστη και πρακτική κινητικότητα που επιζητούν. Υποστηρίζει μια τεράστια ποικιλία απαιτήσεων για τον σύγχρονο τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρειάζονται ολοκληρωμένη ικανότητα ρυμούλκησης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που το ολοκαίνουργιο Nissan Qashqai έχει ήδη διακριθεί στα διάσημα βραβεία Tow car of the Year, μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του.”

Τα υποψήφια αυτοκίνητα των συγκεκριμένων βραβείων αξιολογήθηκαν από μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων που πραγματοποίησε μια εμπεριστατωμένη μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών και των ικανοτήτων ρυμούλκησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη του Caravan and Motorhome Club, που προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο, συμβουλεύονται τον οργανισμό σχετικά με τα καλύτερα οχήματα για τις ανάγκες τους σε ρυμούλκηση, τόσο για επαγγελματική χρήση όσο και για αναψυχή.

Υποστηρίζοντας τον στόχο της Nissan να επιτύχει 50% εξηλεκτρισμένες πωλήσεις στην Ευρώπη έως το 2024, το νέο Nissan Qashqai δεν θα είναι διαθέσιμο μόνο με τον κινητήρα βενζίνης 1.3 DiG-T εξοπλισμένο με υβριδική τεχνολογία, αλλά και με το e-Pοwer, το καινοτόμο και βραβευμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης της Nissan, που αντλεί τεχνολογίες από το πρωτοποριακό ηλεκτρικό όχημα Nissan Leaf.

Με εκδόσεις τόσο 2WD όσο και 4WD, καθώς και με το χειροκίνητο 6τάχυτο ή το νέο Xtronic CVT κιβώτιο ταχυτήτων, όπως και με την ηλεκτροκίνηση που φέρνει το εκλεπτυσμένο e-Power, το Qashqai θα καλύψει στο έπακρο κάθε απαίτηση του υποψήφιου αγοραστή, με την οδηγική απόλαυση να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε κινητήριας έκδοσης του μοντέλου.

Oι τιμές του νέου Qashqai ξεκινούν από τις 24.490€.