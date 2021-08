Το νέο ηλεκτρικό Fiat 500 κάνει απόβαση στη Βραζιλία

Το νέο ηλεκτρικό Fiat 500 πέρνα τον Ατλαντικό, ξεκινώντας το ταξίδι του στην Αμερικανική Ήπειρο από τη Βραζιλία, ένα μόλις μήνα μετά το λανσάρισμα του στο Ισραήλ, το οποίο σηματοδότησε την αφετηρία της παγκόσμιας πορείας του.

"Είμαι πολύ περήφανος για το ντεμπούτο του νέου ηλεκτρικού 500 στη Βραζιλία. Αυτή είναι η πρώτη υπερατλαντική 'πτήση' του θρυλικού μοντέλου της Fiat, λίγες μόνο ημέρες μετά τα πρώτα του βήματα εκτός της Ευρώπης", δήλωσε ο Olivier Francois, Chief Executive Officer της Fiat και Global Chief Marketing Officer της Stellantis. "Η μάρκα έχει μεγάλη ιστορία στη Βραζιλία και αποτελεί το δεύτερο της σπίτι. Με ισχυρούς δεσμούς για περισσότερα από 100 χρόνια και μερίδιο αγορά της τάξης του 22%, η Βραζιλία ήταν το μέρος που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων, όπως η αιθανόλη, ανοίγοντας το δρόμο για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον αυτοκίνηση, πριν από 40 χρόνια. Το ίδιο το 500 είναι ένα ορόσημο αλλαγής που δημιουργήθηκε για να επανασχεδιάσει τις αστικές μετακινήσεις και να κάνει ελκυστική την ηλεκτροκίνηση για όλους. Όπως λέμε 'it’s only green if it’s green for all' (είναι πράσινο, αν είναι πράσινο για όλους). Αυτή είναι η δέσμευση μας".

Το δεύτερο "σπίτι" της Fiat: H Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη αγορά της Fiat εκτός Ευρώπης. Τα νέα μοντέλα - όπως τα Strada και Toro - που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, αύξησαν σημαντικά (+52%) σε σχέση με την περσινή χρονιά την δημοτικότητα της μάρκας, με το μερίδιο της πλέον να ξεπερνά το 22%. Τώρα η σκυτάλη περνά στο νέο ηλεκτρικό 500, το οποίο με ενσωματωμένο ταχυ-φορτιστή 85 kW, προηγμένο και συμβατό με δίκτυα 5G σύστημα πολυμέσων Uconnect 5, αλλά και δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, δίνει το στίγμα μιας σύγχρονης, έξυπνης και φιλικής προς το περιβάλλον λύσης για τις αστικές μετακινήσεις.

Το 1976 στην Betim, πόλη βόρεια του Ρίο ντε Τζανέιρο, εγκαινιάστηκε το πρώτο εργοστάσιο της Fiat, με το Fiat 147 - ένα μοντέλο βασισμένο στο θρυλικό Fiat 127 - να είναι το πρώτο μοντέλο που μπήκε στη γραμμή παραγωγής. Σήμερα, το πλήρως ανακαινισμένο εργοστάσιο, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες στη χώρα και παράγει σειρά μοντέλων συμπεριλαμβανομένου του νέου pickup Strada. Οι ρίζες βέβαια που συνδέουν τη Βραζιλία με τη Fiat έχουν πολύ μεγαλύτερο βάθος. Στις 26 Ιουλίου του 1908, ο Silvio Alvares Penteado κατέκτησε τη νίκη στον πρώτο αγώνα αυτοκινήτου στη χώρο, οδηγώντας ένα Fiat 40HP. Μέχρι το 1930 είχαν δημιουργηθεί οι πρώτες αντιπροσωπείες, ενώ το 1950 η παρουσία της Fiat στη χώρα επεκτάθηκε και μέσω της εισαγωγής γεωργικών μηχανημάτων της μάρκας.

Η ενίσχυση των δεσμών συνεχίστηκε σε σταθερή βάση, με νεότερη εξέλιξη να αποτελεί η λειτουργία ενός νέου εργοστασίου στην Goiana το 2015, το οποίο είναι από τα πλέον προηγμένα του είδους σε όλο τον κόσμο. Η παρουσία της Fiat στη Βραζιλία είναι συνυφασμένη και με την εξέλιξη τεχνολογιών που αφορούν στα ενναλακτικά καύσιμα, προσπάθεια που ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1970. Στόχος του προγράμματος ήταν η μείωση των εκπομπών των αερίων ρύπων, με πιο γνωστή λύση τους κινητήρες τεχνολογίας Flex-Fuel, οι οποίοι λειτουργούν με βενζίνη, αιθανόλη, ή και μίγμα των δύο καυσίμων. Η αιθανόλη παράγεται από ζαχαρότευτλα και η συνολική διαδικασία παραγωγής, αλλά και χρήσης του καυσίμου προσέφερε σημαντικά περιβαλλοντολογικά οφέλη. Η προσπάθεια προστασίας του πλανήτη, συνεχίζεται σήμερα με το νέο ηλεκτρικό 500, το οποίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο καινοτομίας, για μια αυτοκίνηση φιλική προς το περιβάλλον και προσβάσιμη για όλους.