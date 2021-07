Πέντε αστέρια στον Green NCAP για το ηλεκτρικό Fiat 500

Το νέο 500, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Fiat, συνεχίζει τη σειρά διακρίσεων, αυτή τη φορά κατακτώντας 5 αστέρια στην αξιολόγηση του Green NCAP. Για το 2021 είναι το πρώτο αυτοκίνητο που καταφέρνει να λάβει κορυφαίες βαθμολογίες σε όλες τις επιμέρους δοκιμές, αλλά και το μοναδικό που έλαβε 10/10 στον τομέα της Ενεργειακής Απόδοσης.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό 500 αποτελεί ένα μοντέλο ορόσημο με μια πολύ σημαντική αποστολή: να προσφέρει πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση για τις αστικές μετακινήσεις σε όλους, γιατί: "It’s only green, if it’s green for all” (είναι πράσινο, μόνο αν είναι πράσινο για όλους). Αυτό είναι το DNA της Fiat που αναζητά βιώσιμες λύσεις αυτοκίνησης για το ευρύ κοινό και ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Με τη σχεδίαση, εξέλιξη και παραγωγή να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους στο Τορίνο, το νέο ηλεκτρικό 500 θέτει νέα μέτρα σύγκρισης όσον αφορά στην αυτονομία, στο χρόνο φόρτισης και στην ευκολία χρήσης. Με την μπαταρία των 42 kWh η αυτονομία στον κύκλο WLTP φτάνει τα 320 χλμ., ενώ ο ενσωματωμένος ταχυφορτιστής των 85 kW σημαίνει ότι με τη σύνδεση σε κατάλληλο δίκτυο, το 500 ανακτά αυτονομία 50 χλμ. σε μόλις 5 λεπτά, ενώ αρκούν 35 λεπτά για να φορτιστεί η μπαταρία από το 0 στο 80%.

Ο οργανισμός Green NCAP αξιολόγησε την έκδοση με την μπαταρία των 42 kWh που συνδυάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 87 kW (118 ίπποι), προσφέροντας εξαιρετικά καλές επιδόσεις, με την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα να διαρκεί μόλις 9 δευτερόλεπτα και η τελικά ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ./ώρα.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 500, είναι το πρώτο και μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας που είναι διαθέσιμο σε τρεις επιλογές αμαξωμάτων (hatchback, cabrio και 3+1), ενώ εφοδιάζεται με σύστημα πολυμέσων συμβατό και με δίκτυα 5G. Το μοντέλο είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά με τιμές που ξεκινούν από τις 19.970 ευρώ.