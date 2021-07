Mind Games από την Nissan

Η Nissan εγκαινίασε πρόσφατα ένα καινοτόμο πρόγραμμα που εστιάζει στην εγκεφαλική λειτουργία και στην έρευνα, εκπαίδευση και ανάπτυξη της ανατομίας για τους οδηγούς της στην Formula E, Sebastien Buemi και Oliver Rowland.

Το πρόγραμμα, που ονομάζεται Nissan Brain to Performance, χρησιμοποιεί προηγμένη απεικόνιση και ανάλυση εγκεφάλου για να προσδιορίσει τις ανατομικές ιδιαιτερότητες των οδηγών αγώνων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξατομικευμένη ανάπτυξη μιας βελτιστοποιημένης εκπαίδευσης για την ενίσχυση των λειτουργιών του εγκεφάλου και της ανατομίας, που σχετίζονται με την οδήγηση και τον αγώνα.

"Στη Nissan, τολμούμε να κάνουμε ό, τι δεν κάνουν οι άλλοι. Με αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα, στοχεύουμε στο να κατανοήσουμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες των αγωνιστικών οδηγών μας όπως ποτέ άλλοτε και να διευρύνουμε τα όρια της απόδοσης τους στη Formula Ε”, δήλωσε ο Tommaso Volpe, διευθυντής παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού της Nissan. "Τι θα συμβεί αν, μέσω της προηγμένης ανάλυσης και εκπαίδευσης της λειτουργίας του εγκεφάλου, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους οδηγούς μας να έχουν καλύτερη απόδοση; Με κάθε δέκατο του δευτερολέπτου να μετράει στη Formula Ε, είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πώς η πρωτοποριακή ερευνητική ομάδα της Nissan μπορεί να βελτιώσει την ήδη υψηλή απόδοση του εγκεφάλου για τον Seb και τον Oli.”

Τον συντονισμό του προγράμματος έχει αναλάβει ο Δρ. Lucian Gheorghe, που ηγείται στον τομέα της ανάλυσης και της βελτίωσης του εγκεφάλου. Η άμεση προτεραιότητα του προγράμματος Nissan Brain to Performance είναι η βελτίωση της απόδοσης των οδηγών αγώνων της Nissan στην Formula E, με απώτερο στόχο τον τρόπο καλύτερης οικοδόμησης της σύνδεσης μεταξύ ανθρώπων και οχημάτων της Nissan.

Σχετικά με το πρόγραμμα Nissan Brain to Performance, ο Gheorghe είπε: "Οι εγκέφαλοί μας είναι απίστευτα ισχυροί. Χωρίς να το συνειδητοποιούμε, εκτελούν πολλές κρίσιμες λειτουργίες κάθε δευτερόλεπτο, καθώς οδηγούμε τα αυτοκίνητά μας. Οι πολύ εκπαιδευμένοι και έμπειροι οδηγοί της Nissan Formula E εκτελούν αυτές τις λειτουργίες υπό έντονη πίεση και με μεγάλη ταχύτητα, καθώς επιθυμούν συνεχώς ταχύτερους χρόνους. Το νέο μας πρόγραμμα Nissan Brain to Performance επιδιώκει να κατανοήσει τι σχετίζεται με την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου τους, που τους επιτρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει. Στη συνέχεια, αν μπορούμε, θα θέλαμε να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν περαιτέρω την απόδοσή τους μέσω εξατομικευμένης εγκεφαλικής εκπαίδευσης. Στο μέλλον, μπορεί η πρωτοποριακή έρευνά μας να συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων του μέσου οδηγού και να τροφοδοτήσει με δεδομένα την εξέλιξη των επιβατικών μας EVs. To ελπίζουμε."

Το πρώτο στάδιο του νέου προγράμματος θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση και δοκιμή των λειτουργιών του εγκεφάλου των οδηγών της Formula E, σε σύγκριση με μια ελεγχόμενη ομάδα "μέσων" οδηγών, εκτός αγώνων. Όλοι οι οδηγοί θα εκτελέσουν μια σειρά εργασιών σε υπερσύγχρονους προσομοιωτές οδήγησης, ενώ η εγκεφαλική τους δραστηριότητα θα παρακολουθείται και θα καταγράφεται. Με βάση τα αποτελέσματα, θα αναπτυχθεί ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης οδηγών που θα περιλαμβάνει ηλεκτρική διέγερση του εγκεφάλου, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του οδηγού.