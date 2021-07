Οι τιμές της νέας Mercedes C-Class στην Ελλάδα

Από το 2014, όταν παρουσιάστηκε η τελευταία γενιά του μοντέλου, έχουν πουληθεί περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια C-Class σε εκδόσεις saloon και estate, ενώ από το 1982 σε αυτή την κατηγορία, η Mercedes έχει πουλήσει περισσότερα από 10,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Με μήκος 4,751 μέτρων (μεγαλύτερο κατά 65 και 49 χιλιοστά από τις προηγούμενες εκδοχές αντίστοιχα), πλάτος 1,820 μέτρων (αυξημένο κατά 10 χιλιοστά σε κάθε περίπτωση) και μεταξόνιο 2,865 μέτρων (αύξηση 25 χιλιοστών), οι νέες Mercedes C-Class Saloon και Estate έχουν ως μοναδική μεταξύ τους διαφορά το ύψος (1,438 μ. και 1,455 μ.) που έχει μειωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

Η 5η γενιά της Mercedes C-Class περιλαμβάνει κυρίως 4κύλινδρους τούρμπο βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, σε εκδόσεις με ήπια υβριδικό EQ Boost (γεννήτρια/μίζα) και αργότερα, Plug-In Hybrid. Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας πετρελαιοκινητήρας της μάρκας αποκτά γεννήτρια/μίζα υπό μορφή ήπια υβριδικής τεχνολογίας. Τόσο στην περίπτωση του κινητήρα βενζίνης όσο και σε εκείνη του πετρελαίου, η επιπλέον ισχύς από το EQ Boost φτάνει έως τα 15 kW (20 ίπποι) και η αντίστοιχη ροπή, έως τα 200 Nm.

Βασική έκδοση βενζίνης είναι η C180, με κινητήρα 1,5 λίτρων, ισχύ 170 ίππων και ροπή 250 Nm. Αμέσως μετά έρχεται η C200, με ίδιο κινητήρα, που διαθέτει και έκδοση με τετρακίνηση 4Matic αποδίδει 204 ίππους και ροπή 300 Nm, ενώ η πιο ισχυρή σε C300 (σε δικίνητη και τετρακίνητη) είναι 2λιτρη και έχει ισχύ 258 ίππων, ροπή 400 Nm και επιτάχυνση 0-100 χλμ. σε 6,0 δλ. Η κατανάλωση κυμαίνεται από 6,2 έως 7 λίτρα/100 χλμ., ενώ η εκπομπή ρύπων είναι μεταξύ 141 και 160 γραμμαρίων CO2/χλμ. ανάλογα με την έκδοση (WLTP).

Όσον αφορά στις εκδόσεις πετρελαίου, η νέα C-Class διατίθεται σε C 220 d και C 300 d. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο κινητήρας είναι 2λιτρος, με ισχύ 200 και 265 ίππων αντίστοιχα, ενώ η ροπή είναι 440 και 550 Nm αντίστοιχα. Η κατανάλωση είναι 4,9 και 5 λίτρα/100 χλμ., την ώρα που η εκπομπή ρύπων υπολογίζεται μεταξύ 130 και 152 γραμμαρίων CO2/χλμ. Σε κάθε περίπτωση, η Mercedes C-Class θα συνοδεύεται από αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων.

H Plug-in έκδοση της C-Class, αναμένεται άμεσα μετά από το αρχικό λανσάρισμα, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χιλιόμετρα, χάρη στη συμβολή ηλεκτροκινητήρα ισχύος 95 kW (129 ίπποι) και μέγιστης ροπής 440 Nm. Επίσης, το ρόλο της θα παίξει η νέα, εξελιγμένη μπαταρία υψηλής τάσης που εξελίχθηκε από τη Mercedes-Benz, έχοντας χωρητικότητα 25,4 kWh. Ακόμη και όταν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί, θα μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 30 λεπτά, με φορτιστή 55 kW συνεχούς ρεύματος, ενώ ένας στάνταρ φορτιστής 11 kW θα είναι διαθέσιμος για τριφασική φόρτιση σε Wallbox, συνδεδεμένο σε τοπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Oι τιμές πώλησης του εμβληματικού γερμανικού μοντέλου στη χώρα μας είναι οι κάτωθι:

C 180: 45.350 ευρώ

C 200: 51.200 ευρώ

C 200 4MATIC: 53.980 ευρώ

C 300: 56.450 ευρώ

C 300 4MATIC: 59.895 ευρώ

C 220 d: 54.800 ευρώ

C 300 d: 58.150 ευρώ