Διάκριση για το Mazda CX-30

Το Mazda CX-30 προσέθεσε μία ακόμη διάκριση στη μακροσκελή του λίστα, καθώς κέρδισε τον τίτλο "Wertmeister 2021” (Πρωταθλητής υπολειμματικής αξίας 2021) από το Γερμανικό 15ήμερο περιοδικό AUTOBILD και τον ανεξάρτητο ειδικό φορέα αξιολόγησης τιμών Schwacke. Οι συγκεκριμένοι φορείς αποφάσισαν ότι το CX-30 e-SkyactivG 2.0 M Hybrid διατηρεί την αξία του περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μεσαίο SUV που διατίθεται στη Γερμανία.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που το CX-30 αποδεικνύεται ένα τέτοιο all-around-αστέρι,” δήλωσε ο Bernhard Kaplan, διευθύνων σύμβουλος της Mazda Motors Deutschland (Mazda Germany). "Ο τίτλος του Wertmeister αποτελεί μία ακόμα τρανή απόδειξη της ποιότητας και της αναγνώρισης για τη μάρκα Mazda".

Η υπολειμματική αξία υπολογίζεται στην τετραετία με 15.000 διανυθέντα χιλιόμετρα.

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την εμπειρία της Schwake στην αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς και τις γενικές οικονομικές εξελίξεις, το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τα λειτουργικά κόστη. Το AUTOBILD και η Schwacke επέλεξαν τους φετινούς Πρωταθλητές Υπολειμματικής Αξίας για 18η φορά, από μοντέλα 13 διαφορετικών κατηγοριών.

Το CX-30 κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία του, μπροστά από τα Opel Mokka και Ford Puma.

Πρόκειται για μία ακόμα τιμητική διάκριση για το δημοφιλές μοντέλο που κυκλοφόρησε το 2019, και έχει ήδη στην τροπαιοθήκη του το χρυσό τιμόνι του 2019 για τον πρωτοποριακό του σχεδιασμό, καθώς και πολλά βραβεία σχεδιασού σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Car Design of the Year 2020-2021 από το Japan Automobile Hall of Fame. Το CX-30 κατέκτησε επίσης και τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2020 στην Ταϊλάνδη, τον τίτλο του ‘Top Pick’ των ερευνών καταναλωτώνστις ΗΠΑ, και του φιναλίστ στο διαγωνισμό World Car of the Year 2020 (μαζί με το Mazda3).

Επίσης, το CX-30 έλαβε την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης, από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP και το μοναδικό στον κόσμο αποτέλεσμα του 99% στον τομέα της προστασίας των Ενηλίκων Επιβατών.