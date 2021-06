To νέο Media Control από την Dacia

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπαίνοντας στο αυτοκίνητο βγάζουμε το smartphone από την τσέπη μας και το χρησιμοποιούμε κατά την οδήγηση στηρίζοντάς το σε μία πρόχειρη βάση που συνήθως εμποδίζει τους αεραγωγούς του συστήματος κλιματισμού. Αλλά καθώς αυτή η λύση δεν είναι και η πιο κατάλληλη, οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές της Dacia βρήκαν μια άλλη που είναι έξυπνη, οικονομική και συμβατή με την εποχή.

"Οι καταναλωτικές έρευνες δείχνουν ότι οι αγοραστές της Dacia προτιμούν την απλότητα. Για αυτό οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές μας συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το Media Control, ένα σύστημα που τοποθετεί το smartphone στο επίκεντρο του συστήματος πολυμέσων του αυτοκινήτου", δηλώνει ο Nicolas Legros, Dacia Operational Cross Car Line Director.

Το Media Control, με το οποίο είναι εξοπλισμένες ορισμένες εκδόσεις των νέων Dacia Sander Streetway και Stepway είναι ένα σύστημα το οποίο, εκτός από το ηχοσύστημα, περιλαμβάνει μία ειδική θέση για το smartphone, αλλά και ένα δωρεάν και εύχρηστο application.

Ο Nicolas Legros εξηγεί: "Το Media Control είναι ένα πλήρες σύστημα πολυμέσων. Περιλαμβάνει το ραδιόφωνο, δύο ηχεία, θύρα USB, συνδεσιμότητα Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι και, πάνω απ' όλα, μία βάση σύνδεσης του smartphone ενσωματωμένη στο ταμπλό. Από την αρχή του project, αυτός ο σταθμός σύνδεσης ενσωματώθηκε στο σχεδιασμό του ταμπλό, εξασφαλίζοντας άνεση και απόλυτη εργονομία".

Έτσι, το smartphone ενσωματώνεται απόλυτα στην οδηγική εμπειρία. Η ψηλή θέση του που έχει ελαφριά κλίση προς τον οδηγό, προσφέρει άμεση και ασφαλή πρόσβαση στις παρεχόμενες πληροφορίες. Ο οδηγός δεν έχει παρά να κατεβάσει την εφαρμογή του Dacia Media Control στο smartphone του και, μέσω Bluetooth, το τηλέφωνο μετατρέπεται σε προέκταση του ταμπλό, αντικαθιστώντας το ενσωματωμένο σύστημα πολυμέσων. Πλοήγηση, ηχοσύστημα, μουσική, τηλέφωνο, ακόμα και η πρόσβαση στις πληροφορίες του αυτοκινήτου είναι στο χέρι του χρήστη και μπορούν να ενεργοποιηθούν ακόμα και με φωνητικές εντολές. Και όταν το τηλέφωνο δεν βρίσκεται στη θέση του, η συγκεκριμένη υποδοχή ενσωματώνεται στο ταμπλό.

Όλα αυτά όμως δεν είναι αρκετά από μόνα τους για να κάνουν το Media Control ένα 100% "έξυπνο" σύστημα πολυμέσων. Χάρη στην δυνατότητα εξατομίκευσης της εφαρμογής, το σύστημα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε χρήστη, ενώ έχει και τη δυνατότητα να συνδεθεί με τον ενσωματωμένο υπολογιστή ταξιδίου του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας συντομεύσεων των αγαπημένων widgets, εφαρμογών, ακόμα και των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων επαφών.

Το σύστημα, που είναι συμβατό με συσκευές Android και iOS, έχει λειτουργία αποστολής και λήψης SMS, ακόμα και εκφώνησης γραπτών μηνυμάτων. Παράλληλα, η λειτουργία Driving ECO, εξασφαλίζει πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στα δεδομένα κατανάλωσης καθώς και σε εξατομικευμένες συμβουλές οικολογικής οδήγησης στο τέλος κάθε διαδρομής.

Με την άφιξη στον προορισμό, το σύστημα ειδοποιεί αν το κινητό έχει ξεχαστεί στη βάση του, ενώ η λειτουργία "Go To My Car" διευκολύνει να βρεθεί η θέση στάθμευσης του αυτοκινήτου.

Η απλότητα του συστήματος, στηρίζεται στη σωστά μελετημένη εργονομία του. Χάρη στην ιδανική τοποθέτηση της βάσης στήριξης του smartphone, τα πάντα είναι εύκολα προσβάσιμα με λίγα μόνο κλικ. Τα application είναι ιδιαίτερα φιλικό στο χρήστη, με ένα interface που δίνει τη δυνατότητα για αποτελεσματική και γρήγορη περιήγηση στα μενού.

Η προβολή, στην κεντρική οθόνη του ταμπλό, των ενεργειών του smartphone, καθιστά ακόμη πιο εύκολο το χειρισμό του συστήματος. Τέλος, τα χειριστήρια του τιμονιού διευκολύνουν τον έλεγχο της εφαρμογής.

"Είναι η απόλυτη μετουσίωση της φιλοσοφίας της Dacia σε εφαρμογή πολυμέσων", καταλήγει ο Nicolas Legros. Είναι απλό, πρακτικό και έξυπνο.