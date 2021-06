Η νέα Bentlet Bentayga S

Η Bentley παρουσίασε τη νέα Bentayga S, την πιο σπορ έκδοση στην γκάμα του μοντελου. Η νέα Bentayga S είναι ένα πολυτελές SUV για κάθε επιφάνεια, με έντονα σπορ χαρακτήρα και κορυφαίες επιδόσεις, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και συγκεκριμένα στο ουδέτερο ως προς το αποτύπωμα άνθρακα εργοστάσιο της Bentley, στο Crewe.

Η έκδοση S προσφέρει ένα ακόμα πιο δυναμικό κινητήριο σύστημα και διαθέτει στο βασικό της εξοπλισμό το Bentley Dynamic Ride, σε συνδυασμό με επιλογή σπορ λειτουργίας για το σασί, για καλύτερη συμπεριφορά στις στροφές. Μια αύξηση κατά 15% στην απόσβεση ενισχύει το πλαίσιο και παρέχει μια ιδανική πλατφόρμα για μια πιο δυναμική, σπορ ρύθμιση του ESC.

Εξωτερικά, οι σκουρόχρωμοι προβολείς, οι μαύροι πλαϊνοί καθρέφτες, διάφορες σχεδιαστικές λεπτομέρειες σε μαύρο χρώμα, ανάμεσά τους τα διάφορα σπόιλερ και τέλος οι διπλές απολήξεις της σπορ εξάτμισης, με μειωμένες διατρήσεις στον σιγαστήρα, με χαρακτηριστικό και ακόμα πιο μπάσο ήχο, αυξάνουν την ήδη επιβλητική παρουσία της Bentayga στον δρόμο.

Στην εκλεπτυσμένη καμπίνα, ξεχωρίζουν τα νέα καθίσματα, με ιδιαίτερους συνδυασμούς χρωμάτων και υλικών – ανάμεσά τους ευρεία χρήση Alcantara – που όλα εκτοξεύουν τη σπορ εμπειρία. Οι χρωματικές πινελιές στο ταμπλό οργάνων, στην κεντρική κονσόλα, οι επενδύσεις των θυρών και των καθισμάτων, τα υλικά στο τιμόνι και τον μοχλό ταχυτήτων, δίνουν στη Bentayga S ένα τολμηρό και σύγχρονο στυλ. Τα νέα γραφικά στον πίνακα οργάνων και οι διάφορες σημάνσεις "S” στην καμπίνα, υποδηλώνουν το ξεχωριστό μοντέλο.

H Bentayga S διαθέτει τον περίφημο οκτακύλινδρο βενζινοκινητήρα των 4,8 λίτρων της Bentley, που συνδυάζει τεράστια ισχύ με εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου. Ο κινητήρας τελευταίας γενιάς αποδίδει ισχύ 550 ίππους και 770 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 290 χλμ./ώρα.

Σε επίπεδο τεχνολογίας, η νέα Bentayga S ξεχωρίζει για την αποτελεσματική διαχείριση της τεράστιας ισχύος. Το Bentley Dynamic Ride ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό, αποτελώντας εξέλιξη της πρώτης ηλεκτρικής ενεργής τεχνολογίας ελέγχου ολίσθησης της Bentley στον κόσμο, στα 48V. Το σύστημα μπορεί να αντιδράσει σε 0,3 δευτερόλεπτα ελέγχοντας ροπή έως 1.300 Nm, για να εξουδετερώσει τις πλευρικές δυνάμεις ολίσθησης κατά τη στροφή, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη επαφή των ελαστικών και κορυφαία σταθερότητα, άνεση οδήγησης και αίσθηση ελέγχου.

Στην επιλογή Sport, η αίσθηση ελέγχου βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, με την κλίση του αμαξώματος να περιορίζεται λόγω της πρόσθετης αύξησης 15% στην απόσβεση της αερανάρτησης και του συνδυασμού των Electronic Stability Control και Bentley Dynamic Ride. Παράλληλα, ο οδηγός απολαμβάνει τα αποτελέσματα της επαναβαθμονόμησης του συστήματος "Bentley's Torque Vectoring by Brake”, με το αυτοκίνητο να φρενάρει ελαφρά τον εσωτερικό πίσω τροχό στην είσοδο στη στροφή, για να βελτιώσει το turn-in του εμπρός άξονα.

Τέλος, οι ολοκληρωμένες εκτός δρόμου δυνατότητες της Bentayga παραμένουν κορυφαίες, με την προαιρετική προδιαγραφή All-Terrain να φέρνει τέσσερις ειδικές εκτός δρόμου λειτουργίες (Snow and Wet Grass, Dirt and Gravel, Mud and Trail και Sand), για απροβλημάτιστη οδήγηση σε κάθε επιφάνεια.