Οι τετρακίνητες εκδόσεις της ηλεκτρικής Mercedes EQA

Δύο νέα μέλη εντάσσονται στην οικογένεια του κόμπακτ και ηλεκτρικού για την περίσταση SUV μοντέλου της Mercedes. Ο λόγος, για τις EQA 300 4MATIC με ισχύ 168 kW και αυτονομία 400-426 χιλιομέτρων (σύμφωνα με τον κύκλο μέτρησης WLTP) και EQA 350 4MATIC με ισχύ 215 kW και αυτονομία 409-432 χιλιομέτρων.

Η EQA 300 4Matic έχει μέγιστη συνδυαστική ισχύ 217 ίππων ενώ στη μεγαλύτερη EQA 350 4Matic η τελευταία φτάνει στους 292 ίππους – κατ’ αντιστοιχία, η μέγιστη αποδιδόμενη ροπή διαμορφώνεται στα 39 και 520 Nm.

Σύμφωνα με τη Mercedes, η επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,7 και 6,0 δλ., ενώ σε κάθε περίπτωση η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα.

Η προτεινόμενη λιανική τιμή μετά φόρων για τη νέα Mercedes EQA 300 4MATIC είναι 57.100 ευρώ, ενώ για την Mercedes EQA 350 4MATIC 59.900 ευρώ.

Η Mercedes EQA 300 4MATIC, στην ελληνική αγορά, θα προσφέρεται και σε μια ειδική έκδοση λανσαρίσματος που θα διαθέτει τη γραμμή εξοπλισμού AMG, με οπτικό πακέτο AMG στον εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό καθώς και το πακέτο εξoπλισμού Advanced. Με το πρόγραμμα "ΚINΟΥMΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ", η ειδική έκδοση λανσαρίσματος ΕQA θα προσφέρεται στην λιανική τιμή μετά φόρων 55.890 ευρώ.

Τα δύο μοντέλα διατίθενται σε συνδυασμό με τρία διαφορετικά προαιρετικά πακέτα όσον αφορά το επίπεδο εξοπλισμού που τα συνοδεύει. Το Advanced Package προσφέρει μεταξύ άλλων οθόνη 10,25 ιντσών, Blind Spot Assist, Mirror Package και Parking Package και το Advanced Package Plus, σε συνδυασμό με την έκδοση Edition 1, επιπλέον των παραπάνω Keyless-Go Convenience Package, διζωνικό κλιματισμό Thermotronic και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα. Τέλος, το πακέτο Premium, σε συνδυασμό με την έκδοση Edition 1 προσθέτει στα παραπάνω πανοραμική οροφή, ηχοσύστημα της Burmester και Parking Package με κάμερα 360 μοιρών.

Φόρτιση και παροχές στην Ελλάδα για την Mercedes EQA

Η φόρτιση της μπαταρίας, χωρητικότητας 66,5 kWh, μπορεί να γίνει εξωτερικά είτε με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) είτε με συνεχές (DC). Στην περίπτωση της φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα και με τη συνδρομή του βασικού φορτιστή οχήματος των 11 kW, ο χρόνος φόρτισης σε ένα wallbox ή σταθμό φόρτισης είναι λίγο λιγότερο από 6 ώρες (10-100% SoC). Με το βασικό σύστημα οχήματος φόρτισης συνεχούς ρεύματος και σε σταθμό ταχείας φόρτισης, η μπαταρία μπορεί να επιτύχει μια γρήγορη φόρτιση περίπου στα 30 λεπτά (10-80% SoC).

Η Mercedes Benz Ελλάς αναπτύσσει διαρκώς υπηρεσίες και προϊόντα για την υποστήριξη των πελάτων που επιλέγουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Mercedes-ΕQ, smart-EQ ή ένα plug-in hybrid μοντέλο της Mercedes. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την Elpedison και του προνομιακού προγράμματος DriveGreen Welcome με πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες, η Mercedes Benz Ελλάς προσφέρει σημαντική επιδότηση για την αγορά ενός "έξυπνου" (intelligent) φορτιστή. Παράλληλα, καλύπτει τις ανάγκες φόρτισης της EQA στο σπίτι για έναν ολόκληρο χρόνο, επιδοτώντας την ηλεκτρική ενέργεια (εφόσον οι πελάτες διαθέτουν οικιακό μετρητή ρεύματος & έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Elpedison).

Τέλος, οι πελάτες που θα επιλέξουν την EQA σε οποιαδήποτε έκδοσή της, θα έχουν στη διάθεσή τους μία δωροεπιταγή αξίας 150€ για φόρτιση μέσω της υπηρεσίας Mercedes me Charge. Με το Mercedes me Charge, έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης του κόσμου σήμερα, το οποίο περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 175.000 σημεία φόρτισης AC και DC στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα 71 σημεία φόρτισης, 3 εκ των οποίων είναι ταχυφορτιστές (DC) και με τον αριθμό τους να αυξάνεται συνεχώς. Με την εγγραφή τους στο Mercedes me Charge, οι πελάτες επωφελούνται από μία ενιαία και σταθερή τιμολόγηση.