H Ford αποκαλύπτει τους κινδύνους στο δρόμο από τη χρήση ακουστικών

Τα ακουστικά μπορεί να είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να ακούμε μουσική ή podcasts, καθώς μας βοηθούν να απολαμβάνουμε την τέλεια εμπειρία ήχου, χωρίς διακοπές. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι τα ακουστικά τους βοηθούν να συγκεντρώνονται ή να χαλαρώνουν, απομονώνοντας τους εξωτερικούς θορύβους και περισπασμούς.

Ωστόσο, φορώντας ακουστικά ακόμα και όταν βρισκόμαστε στο δρόμο – ως οδηγοί, δικυκλιστές, αναβάτες πατινιών ή ακόμα και πεζοί – μπορεί να είναι επικίνδυνο. Μάλιστα, σε μερικές χώρες η χρήση τους απαγορεύεται από το νόμο.

Τώρα, ένα νέο ηχητικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ford δείχνει ότι οι άνθρωποι που ακούνε μουσική μέσω ακουστικών αργούν, κατά μέσο όρο, πάνω από 4 δευτερόλεπτα να αναγνωρίσουν πιθανούς κινδύνους στο δρόμο από εκείνους που δεν ακούνε μουσική.

Για την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε μία ειδικά σχεδιασμένη εμπειρία 8D χωρικού ήχου, ενώ πάνω από 2.000 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη τοποθετήθηκαν σε έναν εικονικό δρόμο όπου μετρήθηκαν τα αντανακλαστικά τους σε πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εμπειρίας, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν θα ξαναφορούσαν ποτέ ακουστικά εν κινήσει.

Αποτελώντας μέρος της γνωστής καμπάνιας "Share The Road” της Ford για την προώθηση της αρμονίας και της κατανόησης μεταξύ των χρηστών των δρόμων, η έρευνα σχεδιάστηκε για να αναδείξει το ρόλο που διαδραματίζει η ακοή στην ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε και να αντιδρούμε σε κινδύνους στο δρόμο.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Στο πλαίσιο της έρευνας που έγινε για λογαριασμό της Ford μελετήθηκαν η χρήση του δρόμου και οι ακουστικές συνήθειες περισσοτέρων των 2.000 ατόμων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσον είναι διατεθειμένοι να ριψοκινδυνεύουν όταν οδηγούν αυτοκίνητο, κάνουν ποδήλατο, περπατούν ή κινούνται με πατίνι.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είπαν ότι χρησιμοποιούν ακουστικά εν κινήσει. Από αυτούς το 56% παραδέχεται ότι παραλίγο να εμπλακεί ή έχει εμπλακεί σε ατύχημα, με το 27% μάλιστα να φορά ακουστικά σε αυτά τα περιστατικά.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να "τρέξουν” στα κινητά τους την ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή "Share The Road: Safe & Sound” προκειμένου να μετρήσουν την επίδραση που έχει η χρήση ακουστικών στην ικανότητα αντίδρασής τους σε ακουστικά ερεθίσματα.

Το app χρησιμοποιεί τεχνολογία 8D χωρικού ήχου για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να "εμβυθιστούν” στον εικονικό δρόμο. Ο κατευθυντικός ήχος επιτυγχάνεται μέσω μιας περίπλοκης διαδικασίας μετατόπισης και ισοστάθμισης, που επιτρέπει στο app να δημιουργεί πολύ ρεαλιστικά ακουστικά ερεθίσματα – όπως για παράδειγμα ένα όχημα πρώτων βοηθειών που πλησιάζει από πίσω.

Οι χρόνοι αντίδρασης των συμμετεχόντων σε τέτοιους κινδύνους μετρήθηκαν σε τρία διαφορετικά σενάρια, τόσο με αναπαραγωγή μουσικής μέσα από τα ακουστικά του χρήστη, όσο και χωρίς αυτή. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες ήταν 4,2 δευτερόλεπτα πιο αργοί στην αναγνώριση και αντίδραση ενός κινδύνου στο δρόμο, όταν άκουγαν μουσική.

Υποβάλλοντας ερωτήσεις στους συμμετέχοντες πριν και μετά την δοκιμή, οι ερευνητές είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν πόσο αποτελεσματικό ήταν το app στην αλλαγή αντίληψης και στάσης απέναντι στην οδική ασφάλεια.

Πριν από την δοκιμή, το 44% των ατόμων δήλωσε ότι δεν θα φορούσαν ακουστικά εν κινήσει. Μετά την δοκιμή, το 58% των ατόμων δεσμεύτηκε ότι δεν θα τα φορούσε ποτέ ξανά – τιμή αυξημένη κατά 31%. Εν τω μεταξύ, λιγότεροι κατά 64% δήλωσαν ότι θα άκουγαν μουσική μέσω ακουστικών ενώ είναι εν κινήσει.

"Με αυτή την έρευνα αναδεικνύουμε ένα σημαντικό θέμα για την οδική ασφάλεια που συχνά δεν εντοπίζεται από τα ραντάρ. Προσβάσιμη σε όλους μέσω ενός smartphone, ελπίζουμε ότι η εμπειρία Share The Road: Safe and Sound θα βοηθήσει τον κόσμο να αντιληφθεί καλύτερα τι πραγματικά σημαίνει να φοράμε ακουστικά ενώ βρισκόμαστε στο δρόμο” δήλωσε ο Emmanuel Lubrani, "Share The Road”, Ford Ευρώπης.

Δείτε το σχετικό βίντεο στη συνέχεια: