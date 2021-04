Πρεμιέρα για το νέο Jeep Compass

Η αποκάλυψη του νέου Compass σηματοδοτεί το πρώτο λανσάρισμα της μάρκας από τη Stellantis στην Ευρώπη, αλλά και μια σειρά σημαντικών αλλαγών με έμφαση στις ανάγκες των πελατών της Γηραιάς Ηπείρου.

Η παρουσίαση του Compass το 2017 σηματοδότησε την επιστροφή της Jeep στην κατηγορία των C-SUV με ένα μοντέλο σχεδιασμένο για την παγκόσμια αγορά. Στην Ευρώπη, η επιτυχία του μοντέλου έθεσε γερά θεμέλια για την πορεία της μάρκας, με τις πωλήσεις του Compass να αντιστοιχούν στο 40% επί των συνολικών πωλήσεων της Jeep. Η πορεία αυτή ενισχύθηκε με την παρουσίαση της Plug-in Hybrid έκδοσης 4xe, η οποία πλέον αντιστοιχεί στο 25% των συνολικών πωλήσεων του μοντέλου, ενώ στην Ιταλική αγορά το Compass 4xe είναι το πλέον δημοφιλές Plug-in Hybrid.

Το μυστικό του νέου μοντέλου είναι ο συνδυασμός των δύο βασικών στοιχείων της Jeep. Από τη μία πλευρά ο περιπετειώδης off-road χαρακτήρας και από την άλλη η πρακτικότητα και πολυτέλεια που κανείς αναζητά από ένα C-SUV της Jeep. Ο νέος σχεδιασμός, παραμένοντας πιστός στα στοιχεία που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τα μοντέλα της Jeep, ανεβάζει σε ένα νέο επίπεδο το στιλ, τη φινέτσα και την πολυτέλεια. Την ίδια στιγμή το νέο Compass προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ απόδοσης και συναισθήματος, τιμώντας στο ακέραιο τη φιλοσοφία "Go Anywhere, Do Anything” που χαρακτηρίζει εδώ και 80 χρόνια τις προτάσεις της Jeep. Η κλασσική μάσκα της Jeep με τις 7 κάθετες γρίλιες συνδυάζεται με τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full-LED, τα οποία χαρίζουν μια ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή και παράλληλα ενισχύουν την αίσθηση στιβαρότητας και δυναμισμού. Την ίδια στιγμή ο επιθετικός σχεδιασμός των προφυλακτήρων συνδυάζεται ιδανικά με το τραπεζοειδές σχήμα των φτερών, το οποίο αποτελεί ακόμα ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει όλα τα αυθεντικά Jeep.

Όπως και η εξωτερική εμφάνιση, το εντελώς νέο εσωτερικό του Compass δίνει το στίγμα της νέας σχεδιαστικής προσέγγισης της μάρκας. Περισσότερη κομψότητα, περισσότερη φινέτσα και περισσότερη τεχνολογία. Όλα τα στοιχεία προσαρμόστηκαν ώστε να προσφέρουν ακόμα περισσότερη άνεση και να κάνουν πιο ευχάριστες τις καθημερινές διαδρομές, αλλά και τις μεγάλες αποδράσεις εντός ή εκτός δρόμου. Οι καθαρές γραμμές και η κορυφαία επιλογή υλικών συμβάλουν στη δημιουργία ενός κομψού εσωτερικού που αποπνέει υψηλή ποιότητα και διακριτική πολυτέλεια. Η αναβαθμισμένη εργονομία και ο απόλυτα σύγχρονος σχεδιασμός, συνδυάζονται με το πλέον προηγμένο σύστημα πολυμέσων UConnect 5, το οποίο -εκτός των άλλων- προσφέρει ασύρματη λειτουργία mirroring με συσκευές κινητών τηλεφώνων, ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών, αλλά και συμβατότητα με δίκτυα 5G. Στο νέο Compass διαθέσιμος είναι για τον οδηγό ένας πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη υψηλής ανάλυσης 10,25’’, ενώ το σύστημα UConnect 5 συνδυάζεται –ανάλογα με την έκδοση- με οθόνες αφής από 8,4 έως και 10,1 ίντσες. Η υψηλή τεχνολογία και η ποιότητα του μοντέρνου εσωτερικού ολοκληρώνονται από μια σειρά πρακτικών λύσεων και αποθηκευτικών χώρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κεντρική κονσόλα που προσφέρει 7,2 λίτρα αποθηκευτικών χώρων, τιμή σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Το υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο του νέου Jeep Compass επεκτείνεται και στο επίπεδο των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS), το οποίο καθιστά ικανό το νέο μοντέλο να προσφέρει δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Η λίστα των ADAS περιλαμβάνει εκτός των άλλων το σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, το σύστημα αυτόνομου φρεναρίσματος, ενεργό σύστημα διατήρησης της ταχύτητας και της πορείας, αλλά σύστημα προειδοποίησης σε περίπτωση που παρατηρηθεί κόπωση του οδηγού.

Το Νέο Compass εφοδιάζεται με μια ευρεία γκάμα κινητήρων εσωτερικής καύσης προδιαγραφών Euro 6D-Final, αλλά και με το πρωτοποριακό Plug-in Hybrid σύστημα 4xe. Οι νέοι Turbo βενζινοκινητήρες των 1.3 λίτρων προσφέρουν υψηλή απόδοση και άνεση, ενώ παράλληλα έχουν μειωμένες εκπομπές CO2 κατά 27% (κύκλος WLTP) σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο μοντέλο. Διαθέσιμες είναι δύο εκδόσεις, η πρώτη με απόδοση 130 ίππων συνδυάζεται με ένα μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ η δεύτερη με απόδοση 150 ίππους μεταφέρει επίσης την κίνηση στους εμπρός τροχούς μέσω ενός 6τάχυτου αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη. Σε επίπεδο κινητήρων diesel, ο αναβαθμισμένος 1.6 Mutlijet αποδίδει 130 ίππους (+10 σε σχέση με την προγενέστερη έκδοση) και 320 Nm ροπής μόλις στις 1.500 σ.α.λ. Η αυξημένη απόδοση συνοδεύεται από μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κατά 10%, αλλά και μειωμένες εκπομπές CO2 κατά 11g/km στον κύκλο WLTP.

Για τη δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά, την υψηλή απόδοση και τις κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες, το νέο Compass εφοδιάζεται και με το Plug-in Hybrid σύστημα 4xe. Συνδυάζοντας τον αποδοτικό κινητήρα των 1.3 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα 60 ίππων, το Compass 4xe προσφέρει συνολική απόδοση –ανάλογα με την έκδοση- από 190 έως και 240 ίππους, δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης για έως και 50 χλμ. εκπομπές CO2 από 44 έως 47 g/km και κίνηση και στους τέσσερις τροχούς όποια στιγμή απαιτηθεί ή το επιλέξει ο οδηγός.

Το νέο Jeep Compass θα είναι διαθέσιμο σε πέντε εκδόσεις (Sport, Longitude, Limited, S και 80th Anniversary), με τις τιμές για την Ελληνική αγορά να ανακοινώνονται το αμέσως προσεχές διάστημα. Παράλληλα με εκπομπές CO2 κάτω από 50g/km και λιανική τιμή προς φόρων κάτω από 40.000 ευρώ, το σύστημα Plug-in Hybrid 4xe θα είναι διαθέσιμο στο Compass με μηδενικό φόρο για τους χρήστες εταιρικών οχημάτων.