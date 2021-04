H παραγωγή του Nissan Leaf ξεπέρασε εκείνη του θρυλικού Bluebird

Η προσπάθεια της Nissan προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς το αμιγώς ηλεκτρικό Leaf ξεπέρασε την παραγωγή του Bluebird στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Sunderland της Μ. Βρετανίας.

Η παραγωγή του Bluebird ανήλθε σε 187.178 αυτοκίνητα από το 1986 έως το 1990. Όταν η παραγωγή του αυξήθηκε, χρειάστηκαν πάνω από 22 ώρες για κάθε Bluebird που κατασκευαζόταν. Τώρα, 35 χρόνια αργότερα, η βελτιστοποίηση της τεχνολογίας στην παραγωγή έχει μειώσει τον χρόνο παραγωγής σε 10 ώρες για το Nissan Leaf, με 195.380 αυτοκίνητα του δημοφιλούς ηλεκτρικού μοντέλου να έχουν ήδη κατασκευαστεί.

Ο Alan Johnson, Αντιπρόεδρος Παραγωγής στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland δήλωσε:

"Το Bluebird ήταν ένα εμβληματικό μοντέλο για το εργοστάσιο και φέρνει υπέροχες αναμνήσεις σε όλους τους λάτρεις της Nissan. Ο όγκος παραγωγής του Leaf που πλέον προσπέρασε το Bluebird δείχνει πόσο εξελίχθηκε η καινοτομία, οι δεξιότητες και οι διαδικασίες παραγωγής μας, καθώς οδεύουμε στον εξηλεκτρισμό της κινητικότητας.

"Το Leaf δημιουργεί ένα ορόσημο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ακόμη που θα ακολουθήσουν για το εργοστάσιό μας, καθώς η γκάμα των ηλεκτρικών μας μοντέλων, συνεχώς μεγαλώνει".

Η μετάβαση από τα παξιμάδια των τροχών και τα καρμπυρατέρ στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δεν έχει επιφέρει αλλαγή στην αδιάκοπη δέσμευση της Nissan για ποιότητα. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο εργοστάσιο του Sunderland αυξήθηκε από 430 το 1986 σε 6.000, με 19 από τους εργαζόμενους που ξεκίνησαν το '86 να εργάζονται ακόμα και σήμερα πάνω στην κατασκευή του νέου Nissan Leaf!

Το πρώτο αυτοκίνητο από τη γραμμή παραγωγής, το Bluebird Job 1, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έκθεσης ενός τοπικού μουσείου, που τιμά τη σημασία αυτού του πρώτου οχήματος. Με τη σειρά του, το Nissan Leaf έχει ήδη γράψει το όνομά του στο βιβλίο της ιστορίας με το 500.000ό αυτοκίνητο του μοντέλου να έχει εξέλθει πρόσφατα από την γραμμή παραγωγής του Sunderland.

Κατά την τελευταία δεκαετία, το Leaf έχει κερδίσει βραβεία σε όλο τον κόσμο, όπως το Ευρωπαϊκό Car of the Year 2011, το Παγκόσμιο Car of the Year 2011 και το Ιαπωνικό Car of the Year, το 2011 και το 2012. Αξιοσημείωτο είναι τα γεγονός ότι στους δρόμους όλης της υφηλίου κυκλοφορούν πλέον πάνω από μισό εκατομμύριο Leaf.

Η Nissan έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, όπως και στον κύκλο ζωής των προϊόντων της, έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, στις αρχές της δεκαετίας του 2030, κάθε νέο όχημα Nissan που θα διατίθεται στις βασικές αγορές, θα είναι εξηλεκτρισμένο, εισάγοντας παράλληλα μια σειρά καινοτομιών στην ηλεκτρική κινητικότητα και στις τεχνολογίες παραγωγής.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, η Nissan ανακοίνωσε πρόσφατα τον σχεδιασμό μιας σημαντικής επέκτασης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο εργοστάσιο του Sunderland, που θα φτάνει στα 20 MW και θα προέρχεται από φωτοβολταϊκά πάνελ.

Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο εγκριθεί, η επέκταση κατά 37.000 πάνελ θα έχει ως αποτέλεσμα το 20% της ενέργειας του εργοστασίου να προέρχεται από όλες τις τοπικές ανανεώσιμες πηγές.