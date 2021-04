Οι τιμές της νέας Mercedes C-Class στην Ελλάδα

Η C-Class είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Mercedes παγκοσμίως με πωλήσεις άνω των 10,5 εκατομμυρίων μονάδων από το 1982 έως και σήμερα. Η νέα γενιά του εμβληματικού μοντέλου της εταιρείας, η οποία παρουσιάστηκε πριν από λίγο καιρό σε δύο διαφορετικές εκδόσεις αμαξωμάτων (βλ. Sedan και Estate), είναι έτοιμη για την άφιξή της στην ελληνική αγορά το προσεχές καλοκαίρι, με την ελληνική αντιπροσωπεία να ανακοινώνει την έναρξη των παραγγελιών καθώς και τις τιμές των διαθέσιμων εκδόσεων του μοντέλου.

Η γκάμα κινητήρων της νέας C-Class περιλαμβάνει αποκλειστικά 4κύλινδρους κινητήρες από την τρέχουσα οικογένεια αρθρωτών μονάδων της εταιρείας. Εκτός από τον στροβιλοσυμπιεστή, τόσο οι πετρελαιοκινητήρες όσο και οι βενζινοκινητήρες διαθέτουν ενσωματωμένη μίζα-δυναμό (ISG) για "έξυπνη” υποβοήθηση στις χαμηλές στροφές, ως ήπιο υβριδικό σύστημα δεύτερης γενιάς. Το ISG χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο ηλεκτρικό σύστημα των 48 Volt που προσφέρει λειτουργίες όπως ελεύθερη κύλιση, ενίσχυση ή ανάκτηση ενέργειας και εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου. Με το σύστημα αυτό η εκκίνηση του κινητήρα γίνεται πολύ γρήγορα και άνετα, με αποτέλεσμα η λειτουργία Start/Stop να μην γίνεται σχεδόν καθόλου αντιληπτή από τον οδηγό, όπως και η μετάβαση από την κύλιση με τον κινητήρα απενεργοποιημένο έως την έντονη επιτάχυνση με τον κινητήρα σε λειτουργία.

Την ίδια στιγμή, όλες οι εκδόσεις εφοδιάζονται στάνταρ με το αυτόματο κιβώτιο 9G-Tronic της εταιρείας, το οποίο εξελίχθηκε με το βλέμμα "στραμμένο” στην ενσωματωμένη μίζα-δυναμό. Για την περίσταση, έχει βελτιωθεί η αποδοτικότητα του κιβωτίου, χάρη στη συνεργασία με την πρόσθετη ηλεκτρική αντλία λαδιού, η οποία μειώνει την ισχύ τροφοδοσίας της μηχανικής αντλίας κατά 30%. Ακόμη, χρησιμοποιείται μια νέα γενιά του πλήρως ενσωματωμένου συστήματος ελέγχου κιβωτίου ταχυτήτων με πολυπύρηνο επεξεργαστή, καθώς και νέα σχεδίαση και τεχνολογία συνδεσιμότητας. Εκτός από την αυξημένη υπολογιστική ισχύ, ο αριθμός ηλεκτρικών διεπαφών (interfaces) έχει μειωθεί δραστικά, ενώ το σύστημα ελέγχου του κιβωτίου ταχυτήτων ζυγίζει 30% λιγότερο.

Η βασική έκδοση της νέας C-Class φέρει την χαρακτηριστική ονομασία C 180 και παίρνει κίνηση από έναν υπερτροφοτούμενο κινητήρα βενζίνης με χωρητικότητα 1,5 λίτρων που αποδίδει 170 ίππους και ροπή 250 Nm, ενώ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επιπλέον 20 ίππους και 400 Nm, όπως και στις υπόλοιπες εκδόσεις, προσφέρει το ήπια υβριδικό σύστημα κίνησης. Η αμέσως επόμενη έκδοση είναι η C 200, η οποία τροφοδοτείται από την ίδια μονάδα, που για την περίσταση αποδίδει 204 ίππους και 300 Nm. Σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία, η τιμή εκκίνησης για την C 180 Sedan είναι €45.350 και για τις C 200 Sedan και C 200 Estate €51.200 και €52.750 αντίστοιχα.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η C 200 Sedan προσφέρεται και στην τετρακίνητη έκδοση 4Matic, με κόστος που ανέρχεται στα €53.980. Από εκεί και πέρα, η βενζινοκίνητη γκάμα της νέας C-Class συμπληρώνεται από τις εκδόσεις C 300 Sedan και C 300 Sedan 4Matic, οι οποίες κοστίζουν αντίστοιχα €56.450 και €59.895. Εδώ, κάτω από το εμπρός καπό φιλοξενείται ένας 2λιτρος κινητήρας με απόδοση 258 ίππων – την ίδια ώρα, η μέγιστη ροπή του ορίζεται στα 400 Nm.

Η νέα Mercedes C-Class θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις ντίζελ – τόσο σε Sedan όσο και σε Estate εκδόσεις αμαξώματος. Στη βάση της σχετικής πυραμίδας βρίσκεται η "C 220 d", με τον 2λιτρο κινητήρα της να αποδίδει 200 ίππους και 440 Nm ροπής. Στην "C 300 d", o ίδιος κινητήρας είναι ρυθμισμένος ώστε να αποδίδει 265 ίππους και ροπή 550 Nm. Σε ότι αφορά το τιμές, οι νέες C 220 d Sedan και C220 d Estate τιμολογούνται στα €54.800 και €56.350, ενώ για τις αντίστοιχες της C 300 d οι τιμές είναι €58.150 και €59.750.

Ο βασικός εξοπλισμός των νέων C-Class περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την σχεδιαστική γραμμή Avantgarde, πακέτο άνεσης καθισμάτων με τα εμπρός να είναι θερμαινόμενα, πακέτο στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας, MBUX Navigation Premium, οθόνη οδηγού 12,3 ιντσών, κεντρική οθόνη 11,9 ιντσών, ενεργό σύστημα υποβοήθησης ορατότητας νεκρής γωνίας, ρεζερβουάρ καυσίμου αυξημένης χωρητικότητας, αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMATIC με 2 ζώνες κλιματισμού, πακέτο θυρών USB, δερμάτινο τιμόνι, ψηφιακό ραδιόφωνο, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, οσφυϊκή στήριξη 4 κατευθύνσεων στα καθίσματα, αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθίσματος, ασύρματη φόρτιση κινητού, προβολείς LED High Performance προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης φώτων μεγάλης σκάλας, αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων και ζάντες 17 ιντσών.