Το Fiat 500 έφτασε τις 2,5 εκατ. μονάδες στο εργοστάσιο Tychy

Ένα Fiat 500 Hybrid που προορίζεται για την αγορά της Γαλλίας είναι το αυτοκίνητο με το οποίο το εργοστάσιο της Stellantis στο Tychy της Πολωνίας έφτασε το ορόσημο των 2,5 εκατ. μονάδων για αυτό το θρυλικό μοντέλο.

Αποτελώντας μαζί με το Panda τα δύο πρώτα μοντέλα της Fiat, με τα οποία η μάρκα πέρασε στην εποχή της εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης, το υβριδικό σύστημα που χρησιμοποιούν τα 500 και Panda κατέστησε με έναν έξυπνο τρόπο προσιτή την υβριδική τεχνολογία και για τα αυτοκίνητα πόλης, επιτυγχάνοντας σε λιγότερο από 1 χρόνο περισσότερες από 155.000 πωλήσεις.

Τα 2,5 εκατ. των Fiat 500 που πέρασαν από τη γραμμή του εργοστασίου στην Πολωνία, έθεσαν ένα νέο ρεκόρ για τη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής, ξεπερνώντας τα 2,2 εκατ. μονάδων του Panda δεύτερης γενιάς και τα επίσης 2,2εκ. του 126p. Η παραγωγή του Fiat 500 στην Πολωνία ξεκίνησε το 2007, με το μοντέλο να απολαμβάνει από την πρώτη στιγμή και μέχρι και σήμερα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα πωλήσεων στην Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Παράλληλα η διάθεση του μοντέλου έφτασε μέχρι την Ιαπωνία, την Αμερική και τις χώρες της Αφρικανικής ηπείρου.

Το 2020, το Fiat 500 τερμάτισε την κούρσα των πωλήσεων στην Ευρώπη κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης, με το ιστορικά καλύτερο μερίδιο πωλήσεων που έφτασε το 17,7%, 3 μονάδες αυξημένο σε σχέση με το 2019. Παράλληλα με την εκτίμηση του αγοραστικού κοινού, το Fiat 500 αποτελεί και ένα από τα πλέον πολυβραβευμένα αυτοκίνητα με περισσότερα από 60 διεθνείς βραβεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των "Car of the Year 2008”, "EuroCarBody 2007”, "Auto Europa 2008”, "World Car Design of the Year 2009”, "Golden Compass 2011” και "The Most Beautiful Car in the World”.

Συνολικά από την πρώτη γενιά του μοντέλου που παρουσιάστηκε το 1957, περισσότερα από 6,7 εκατ. Fiat 500 έχουν διατεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας ένα από τα πλέον σημαντικά ορόσημα στο χώρο του αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια παραγωγής του υπάρχοντος μοντέλου, μια σειρά ειδικών εκδόσεων έχουν παρουσιαστεί που εστιάζουν στη μόδα, τον αθλητισμό και την τέχνη και σήμερα έχουν συλλεκτική αξία.

Η παρούσα γκάμα του Fiat 500 είναι διαθέσιμη στην Ελληνική αγορά, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με τιμές από 11.990 ευρώ. Παράλληλα όλες οι εκδόσεις καλύπτονται με 5ετη εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως 200.000χλμ. και αντίστοιχης διάρκειας υπηρεσία οδικής βοήθειας.