Στην Ελλάδα η ηλεκτρική Mercedes EQA

Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική Mercedes EQA 250 σηματοδοτεί την αρχή ενός φιλόδοξου... ταξιδιού για τον Γερμανό κατασκευαστή στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς έως το 2030 το αστέρι της Στουτγάρδης θα διαθέτει συνολικά περισσότερες από 20 αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις αλλά και 25 στο σύνολο plug-in hybrid οχήματα.

H Mercedes EQA, ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV, έρχεται να προστεθεί στην επιτυχημένη οικογένεια compact αυτοκινήτων της εταιρείας με την παραγωγή της στο εργοστάσιο της Mercedes στο Rastatt της Γερμανίας να έχει ξεκινήσει το 2020. Όπως με όλα τα μοντέλα Mercedes-EQ που κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους, την EQC και την EQV, η EQA βγαίνει από την ίδια γραμμή παραγωγής οχημάτων με συμβατικά ή υβριδικά συστήματα κίνησης. Αυτό σημαίνει, ότι και τα πέντε μοντέλα που παράγονται στο εργοστάσιο της Mercedes στο Rastatt έχουν ηλεκτρικές εκδόσεις: επιπλέον της αμιγώς ηλεκτρικής EQA, στο εργοστάσιο αυτό παράγονται επίσης οι A-Class, A-Class Sedan, B-Class και GLA, με κινητήρες εσωτερικής καύσης καθώς και σε plug-in hybrid εκδόσεις.

Για τον λόγο αυτό το εργοστάσιο της Mercedes στο Rastatt παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία της μάρκας προς τον στρατηγικό της στόχο για ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα και την παραγωγή ενεργειακά ουδέτερου στόλου αυτοκινήτων της Mercedes. Τα στελέχη των μπαταριών για την EQA παρέχονται από την Accumotive, τη θυγατρική της Mercedes-Benz στην πόλη Kamenz της Γερμανίας. Το εργοστάσιο μπαταριών στην Πολωνική πόλη Jawor προετοιμάζεται και αυτό για την παραγωγή μπαταριών για τα compact ηλεκτρικά μοντέλα της Mercedes-EQ.

Η EQA θα κυκλοφορήσει πρώτα στην εκδοση 250, με τον ηλεκτροκινητήρα να αποδιδει 190 ίππου και την αυτονομία να φτάνει τα 426 χλμ. στο πρωτόκολλο WLTP, ενώ αργότερα θα κυκλοφορήσει και σε τετρακίνητη έκδοση. Η EQA 250 με κίνηση στους εμπρός τροχούς έρχεται με πολλά καινοτόμα συστήματα και έναν πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό όσον αφορά την άνεση, την ασφάλεια και την λειτουργικότητα. Ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός της περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως οι προβολείς LED high Performance με σύστημα Adaptive High beam Assist, τη λειτουργία EASY-PACK για το χώρο φόρτωσης με ηλεκτρικό σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, εσωτερικό ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων, καθίσματα με υποστήριξη μέσης 4 σημείων, κάμερα οπισθοπορείας και πολυλειτουργικό τιμόνι. Επίσης, περιλαμβάνει το προηγμένο σύστημα infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) με δυνατότητα εκμάθησης και 2 οθόνες με διαγώνιο 7,25 ιντσών.

Ειδική έκδοση Edition 1

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα λίγο μετά την είσοδο της EQA στην αγορά, θα διατίθεται η έκδοση Edition 1. Tο εξωτερικό αυτής της περιορισμένης, ειδικής έκδοσης συνδυάζει στοιχεία του πακέτου εξοπλισμού Night με στοιχεία από τη γραμμή AMG, ενώ η ξεχωριστή σπορ εμφάνισή της ολοκληρώνεται με ζάντες 20 ιντσών. Στο εσωτερικό, ξεχωρίζουν το ταμπλό με φωτισμό στο φόντο και οι μπλε διακοσμητικές ραφές στα καθίσματα και τις πόρτες.Tα δερμάτινα καθίσματα είναι σε χρώμα neva grey, με διακριτικές ραφές στο χαρακτηριστικό χρώμα της Mercedes-EQ, Pure Blue.

Πακέτα με δυνατότητες εξατομίκευσης

Με την EQA, προσφέρονται δυο εναλλακτικές γραμμές εξοπλισμού, η Electric Art και η AMG με οπτικό πακέτο AMG στον εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό. Επίσης προσφέρονται τρία διαφορετικά πακέτα εξοπλισμού, ώστε να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο ο αγοραστής της στην επιλογή στοιχείων εξατομίκευσης του αυτοκινήτου του:

Το πακέτο Advanced (περιλαμβάνεται στην έκδοση Edition 1) προσθέτει στοιχεία άνεσης και ασφάλειας επιπλέον των βασικών χαρακτηριστικών της EQA. Στο εσωτερικό, δύο οθόνες 10,25 ιντσών συγχωνεύονται για να δημιουργήσουν μία ευρεία οθόνη (Widescreen Cockpit). Ο οδηγός υποστηρίζεται από συστήματα υποβοήθησης όπως Blind Spot Assist, το πακέτο καθρεπτών και το πακέτο parking με κάμερα οπισθοπορείας.

Το πακέτο Premium, επιπλέον των χαρακτηριστικών του πακέτου Advanced προσθέτει ασύρματη φόρτιση και σύνδεση μέσω Bluetooth, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό Thermotronic, πακέτο άνεσης Keyless Go, προηγμένο ηχοσύστημα advanced Sound System, MBUX - πλοήγηση με επαυξημένη πραγματικότητα και θερμαινόμενα καθίσματα.

Το πακέτο Premium Plus, επιπλέον των χαρακτηριστικών του πακέτου Premium προσθέτει μία πανοραμική οροφή, το ηχοσύστημα Burmester surround, το πακέτο πάρκινγκ με κάμερα 360° μοιρών και τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού/συνοδηγού με λειτουργία μνήμης.

Φόρτιση και παροχές στην Ελλάδα

Η φόρτιση της μπαταρίας, χωρητικότητας 66,5 kWh, μπορεί να γίνει εξωτερικά είτε με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) είτε με συνεχές (DC). Στην περίπτωση της φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα και με τη συνδρομή του βασικού φορτιστή οχήματος των 11 kW, ο χρόνος φόρτισης σε ένα wallbox ή σταθμό φόρτισης είναι λίγο λιγότερο από 6 ώρες (10-100% SoC). Με το βασικό σύστημα οχήματος φόρτισης συνεχούς ρεύματος και σε σταθμό ταχείας φόρτισης, η μπαταρία μπορεί να επιτύχει μια γρήγορη φόρτιση περίπου στα 30 λεπτά (10-80% SoC).

Η Mercedes-Benz Ελλάς αναπτύσσει διαρκώς υπηρεσίες και προϊόντα για την υποστήριξη των πελάτων που επιλέγουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Mercedes-ΕQ, smart-EQ ή ένα plug-in hybrid μοντέλο της Mercedes-Benz. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την Elpedison και του προνομιακού προγράμματος Drive Green Welcome με πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες, η Mercedes-Benz Ελλάς προσφέρει σημαντική επιδότηση για την αγορά ενός "έξυπνου" φορτιστή. Παράλληλα, καλύπτει τις ανάγκες φόρτισης της EQA στο σπίτι για έναν ολόκληρο χρόνο, επιδοτώντας την ηλεκτρική ενέργεια (εφόσον οι πελάτες διαθέτουν οικιακό μετρητή ρεύματος & έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Elpedison).

Τέλος, όσοι επιλέξουν την EQA, θα έχουν στη διάθεσή τους μία δωροεπιταγή αξίας 150€ για φόρτιση μέσω της υπηρεσίας Mercedes me Charge. Με το Mercedes me Charge, έχουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης του κόσμου σήμερα, το οποίο περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 175.000 σημεία φόρτισης AC και DC στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα είναι διαθέσιμα 71 σημεία φόρτισης, τρία εκ των οποίων είναι ταχυφορτιστές (DC) και με τον αριθμό τους να αυξάνεται συνεχώς. Με την εγγραφή τους στο Mercedes me Charge, οι πελάτες επωφελούνται από μία ενιαία και σταθερή τιμολόγηση.

Η νέα EQA είναι διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά με προτεινόμενη ανώτατη λιανική τιμή προ φόρων από 39.992 €. Με το πρόγραμμα "Κινούμαι Ηλεκτρικά", η ΕQA θα προσφέρεται στην Λιανική Τιμή Μετά φόρων €43.600.

O βασικός εξοπλισμός της EQA για την Ελλάδα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, προβολείς LED High Performance, επένδυση με συνθετικό δέρμα/ύφασμα, πακέτο άνεσης καθισμάτων με υποστήριξη μέσης 4 σημείων, MBUX multimedia σύστημα με 2 οθόνες 7,25 ιντσών, ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων, κάμερα οπισθοπορείας, THERMATIC αυτόματο κλιματισμό, αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών, ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, ενεργή υποβοήθηση πέδησης, πακέτο φωτισμού και ορατότητας, ράγες οροφής αλουμινίου, καλώδιο φόρτισης 11kW για wallbox και καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα (σούκο).