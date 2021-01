H Skoda Octavia υποψήφια για το Car of The Year 2021

Η ολοκαίνουργια Skoda Octavia συνεχίζει να εντυπωσιάζει αυξάνοντας τις διεθνείς διακρίσεις της. Η τέταρτη γενιά του best-seller της Skoda συμπεριλήφθηκε στη λίστα των φιναλίστ για το εφετινό πανευρωπαϊκό βραβείο "Car of the Year”. Μία διεθνής κριτική επιτροπή, στην οποία ψηφίζουν 60 δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από 23 ευρωπαϊκές χώρες, θα επιλέξει το "Αυτοκίνητο της Χρονιάς” για την ευρωπαϊκή ήπειρο, από τα 29 καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν στις διεθνείς αγορές τους τελευταίους 12 μήνες. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί την 1η Μαρτίου.

Το "Car of the Year”, η σημαντικότερη διάκριση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, υπάρχει ως θεσμός από το 1964 και διοργανώνεται από εννέα Μέσα του ειδικού Τύπου από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε χρόνο, όλα τα νέα μοντέλα που διατίθενται σε τουλάχιστον πέντε ευρωπαϊκές αγορές κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που έχουν προηγηθεί της ψηφοφορίας, είναι εν δυνάμει υποψήφια. Από τα 29 μοντέλα που αποτελούσαν την αρχική λίστα, επιλέχθηκαν, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της επιτροπής, επτά φιναλίστ. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Skoda Octavia έχει παρουσία στην τελική επτάδα. Η πρώτη ήταν το 2014 με την προηγούμενη, τρίτη γενιά του μοντέλου.

Ο αριθμός των δημοσιογράφων-μελών στην κριτική επιτροπή του "Car of the Year” εξαρτάται από το μέγεθος της κάθε αγοράς. Η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία εκπροσωπούνται στην επιτροπή από έξι μέλη. Την Ελλάδα από εφέτος εκπροσωπεί η κ. Ελένη Ξενάκη, αρχισυντάκτρια του περιοδικού "4Τροχοί”, διαδεχόμενη τον διευθυντή του περιοδικού κ. Στράτη Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος συμμετείχε από το 2004, όταν είχε διαδεχθεί τον κ. Κώστα Καββαθά, πρώτο Έλληνα εκπρόσωπο στο θεσμό.

Η νέα Skoda Octaivia έχει ήδη συγκεντρώσει πληθώρα διεθνών βραβείων, σε περίπου έξι μήνες εμπορικής καριέρας. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2020, το μοντέλο κέρδισε τέσσερα βραβεία σε σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές - το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το περιοδικό "Auto Express” το ανακήρυξε ως "Αυτοκίνητο της Χρονιάς”. Επιπλέον, η Octavia κέρδισε την κατηγορία "Compact Family Car” στα "Auto Express New Car Awards”, ενώ ο τίτλος "Estate Car” πήγε στην OCTAVIA Sportswagon. Στα βραβεία "Αυτοκίνητο της Χρονιάς” της Αυστριακής Λέσχης Αυτοκινήτου (ARBÖ), η Octavia ήταν ο νικητής στη μεσαία κατηγορία, για οχήματα που κοστίζουν από 20.001 έως 50.000 ευρώ.

Στα βραβεία "Auto Trophy 2020” του γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου "Auto Zeitung”, η Skoda Octavia έκανε νταμπλ, καθώς υπερψηφίστηκε ως το καλύτερο αυτοκίνητο εισαγωγής στην κόμπακτ κατηγορία ενώ η Skoda Octavia RS κέρδισε τον τίτλο του "Best Compact Sports Car”. Στην Ελβετία, αναγνώστες και διαδικτυακοί επισκέπτες διαφόρων Μέσων, μεταξύ των οποίων τα "SchweizerIllustrierte” και "Blick”, ανέδειξαν την Octavia ως "Αγαπημένο Αυτοκίνητο της Ελβετίας του 2021”. Τον Ιούνιο του 2020, η Skoda Octavia είχε ήδη λάβει την πρώτη θέση στη ψηφοφορία των αναγνωστών του εξειδικευμένου γερμανικού περιοδικού για την τετρακίνηση "Auto Bild Allrad” και του "AUTO Straßenverkehr”, κατακτώντας τη διάκριση "AWD Car of the Year” στην κατηγορία έως 40.000 ευρώ και "Οικογενειακό Αυτοκίνητο της Χρονιάς”, στην κατηγορία "Best Design” για οχήματα που κοστίζουν έως 25.000 ευρώ.