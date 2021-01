Διασχίζοντας τη Λαπωνία με MINI John Cooper Works Clubman

Το γεγονός ότι δύο από τους καλύτερους οδηγούς αγώνων ράλλυ στην ιστορία κατάγονται από τη Φινλανδία έχει σίγουρα να κάνει με τις συνθήκες εκπαίδευσης στη μητέρα πατρίδα. Οι Timo Mäkinen και Rauno Aaltonen έμαθαν να χειρίζονται αριστοτεχνικά χέρια και πόδια, οδηγώντας σε παγωμένες λίμνες και στους έρημους δρόμους της Λαπωνίας, οι οποίοι είναι συνήθως καλυμμένοι με χιόνι από το φθινόπωρο.

Από την πρώτη στιγμή αισθάνεσαι ότι η σπορ οδήγηση στη Λαπωνία προϋποθέτει ιδιαίτερες ικανότητες, ακόμη και αν απλά ταξιδεύεις χειμώνα στο τιμόνι ενός σύγχρονου μοντέλου της MINI, όπως το John Cooper Works Clubman. Η ισχύς των 306 ίππων κάτω από το καπό απαιτεί σωστή χρήση του δεξιού πεντάλ όταν το σύστημα τετρακίνησης ALL4 μεταδίδει με ακρίβεια την υψηλή ροπή του κινητήρα ανάμεσα στους εμπρός και τους πίσω τροχούς. Αν πάλι παρασυρθείτε από τον ενθουσιασμό, το "παρών” δίνει πάντα το σύστημα ελέγχου ευστάθειας DSC (Dynamic Stability Control) για να κατευνάσει τα πνεύματα.

Τέτοιες ιπποδυνάμεις, συστήματα τετρακίνησης και ηλεκτρονικά μέσα υποβοήθησης του οδηγού δεν ήταν διαθέσιμα τη χρυσή εποχή των Mäkinen και Aaltonen. Οι άνθρωποι αυτοί έκαναν απίστευτα πράγματα πίσω από το τιμόνι με πολύ πιο ταπεινά μέσα. Οι δύο Φινλανδοί ήταν οι πρώτοι οδηγοί που έγιναν μέλη του νεότευκτου Rally Hall of Fame μαζί με τον Βορειοϊρλανδό Paddy Hopkirk, τον πρώτο νικητή του "Μόντε” με το κλασικό Mini, εν έτει 1964. Διόλου τυχαία, ο θεσμός του Rally Hall of Fame έχει την έδρα του στην Φινλανδία και οι κορυφαίοι του αθλήματος έχουν την τιμητική τους στο μουσείο αυτοκινήτου Mobilia στην πόλη Tampere. Τα προηγούμενα χρόνια, πολλοί άλλοι οδηγοί από τη χώρα των Χιλίων Λιμνών, κέρδισαν τον προσδιορισμό "Ιπτάμενοι Φινλανδοί”. Έντεκα από τα 26 μέλη του θεσμού Rally Hall of Fame είναι Φινλανδοί. Μία επίσκεψη, λοιπόν στο συγκεκριμένο μουσείο είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης για ένα ταξιδιωτικό στα χνάρια των θρύλων των ράλλυ.

Οποιοσδήποτε ξεκινά από το Tampere με προορισμό τη Λαπωνία, έχει το χρόνο να εγκλιματιστεί στις θερμοκρασίες της αρκτικής ζώνης διανύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα στη δυτική ακτή της Φινλανδίας. Στη Λαπωνία ο χειμώνας είναι αδυσώπητος, με κρύο που φτάνει μέχρι το κόκκαλο και άφθονο χιόνι. Ο σωστός ρουχισμός είναι σημαντικός. Το MINI John Cooper Works Clubman διαθέτει μεγάλους χώρους αποσκευών για χειμερινό εξοπλισμό με 360 λίτρα συνολικά πίσω από τις δύο πίσω πόρτες που ανοίγουν με ανάποδη φορά. Αν μάλιστα γίνει αναδίπλωση της πλάτης του πίσω καθίσματος, ο χώρος για τις αποσκευές αυξάνεται στα 1.250 λίτρα. Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος είναι διαθέσιμος στη θήκη οροφής του οχήματος για την τοποθέτηση αντιανεμικών τζάκετ, θερμοεσωρούχων και μάλλινες κάλτσες. Για τους πιο απαιτητικούς υπάρχει και η πρακτική μπαγκαζιέρα οροφής που περιλαμβάνεται στη συλλογή των Γνήσιων Αξεσουάρ MINI.

Μετά από μία στάση στο Rovaniemi, την πρωτεύουσα της Λαπωνίας, η διαδρομή προς τον Αρκτικό Κύκλο, στα βόρεια της πόλης, είναι μικρή. Τα αχανή τοπία συνιστούν πρόκληση να ακολουθήσεις τη διαδρομή σε ένα ταξίδι μέσα από πυκνά πευκοδάση, δίπλα από αμέτρητες λίμνες. Το MINI John Cooper Works Clubman κινείται με άνεση στο βαθύ χιόνι. Πολύ μακριά από τα stop και τους φωτεινούς σηματοδότες της πόλης, οι επιφάνειες πάγου είναι ανοιχτή πρόσκληση για να εξασκηθείς στην τέχνη της πλαγιολίσθησης στον πάγο.

Η Λαπωνία εκτείνεται στο βόρειο άκρο διαφορετικών χωρών, όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Ρωσία. Είναι η περιοχή που αποικήθηκε από τη φυλή των Sámi, τον πολιτισμό και την ιστορία των οποίων μπορεί κάποιος να γνωρίσει στο μουσείο του χωριού Inari. Όποιος καταφέρει να φτάσει με αυτοκίνητο μέχρι εδώ, σίγουρα σκέφτεται να συνεχίσει το ταξίδι του μέχρι το Βόρειο Ακρωτήρι, στο νησί Magerøya της Νορβηγίας. Δεν απομένουν παρά 400 χιλιόμετρα μέχρι εκεί.

Πολλά μέρη στη Λαπωνία δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να εξασκηθεί στην πεζοπορία με ειδικά χιονοπέδιλα, ή να καβαλήσει ένα έλκηθρο με σκύλους και να ανακαλύψει αρκτικές αλεπούδες, κουκουβάγιες του χιονιού και άλλα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Επίσης, πολλοί τουρίστες από όλο τον κόσμο γοητεύονται και ταξιδεύουν στην αρκτική ζώνη το χειμώνα για να απολαύσουν το Βόρειο Σέλας κατά τη διάρκεια της πολικής νύχτας. Χρειάζεται εγρήγορση και να βρίσκεται κάποιος στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή για να παρατηρήσει το ουράνιο αυτό φαινόμενο, εφόσον το επιτρέπουν οι θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες. Στην αναζήτησή του, το MINI John Cooper Works Clubman δεν απογοητεύσει. Είναι απόλαυση να οδηγείς μέσα στη νύχτα αυτό το "έλκηθρο” με τους 306 ίππους, με τους προαιρετικούς Adaptive LED προβολείς, με Matrix λειτουργία στη μεγάλη σκάλα, να χαρίζουν άπλετο φως στη χιονισμένη διαδρομή που οδηγεί σε κάποιο προνομιακό σημείο, για να αντικρίσεις το εξωπραγματικό υπερθέαμα με τα φωτεινά χρώματα.

To Ranua Wildlife Park προσφέρει μία συναρπαστική εμπειρία άγριας ζωής της αρκτικής ζώνης στα περίχωρα της μικρής πόλης Ranua, 80 περίπου χιλιόμετρα νότια του Rovaniemi. Οι επισκέπτες του ζωολογικού αυτού πάρκου έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά διάφορα ήδη ταράνδων, καφέ και πολικές αρκούδες, λύκους, αρκτικές αλεπούδες και άλλα ζώα της βόρειας Σκανδιναβίας. Ξύλινα μονοπάτια και γέφυρες οδηγούν τον επισκέπτη στα ευρύχωρα καταφύγια των άγριων ζώων. Το Ranua Wildlife Park άνοιξε το 1983 και είναι σήμερα ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός της βόρειας Φινλανδίας.

Ο επισκέπτης που θέλει να μείνει περισσότερες ημέρες στο πάρκο άγριας ζωής μπορεί να επιλέξει κάποιο διαμέρισμα ή ένα πανοραμικό Arctic Fox Igloo στις όχθες της λίμνης Ranuanjärvi. Όλα τα καταλύματα διαθέτουν δική τους σάουνα και κρεβατοκάμαρες με μεγάλα παράθυρα προσανατολισμένες προς το βορρά, εκεί όπου εμφανίζεται το σέλας. Δεν υπάρχει προορισμός στη Λαπωνία σαν κι αυτόν για να απολαμβάνεις το φωτεινό αυτό ουράνιο φαινόμενο σε άνετο και ζεστό περιβάλλον.