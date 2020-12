Team Fordzilla P1: Από την εικονική πραγματικότητα στον πραγματικό κόσμο

Το εντυπωσιακό Team Fordzilla P1 είναι το πρώτο εικονικό αγωνιστικό αυτοκίνητο που γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία της κοινότητας των gamers και ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων. Τώρα, η esports ομάδα της Ford μπαίνει ξανά δυναμικά στο παιχνίδι αποκαλύπτοντας ένα πραγματικό μοντέλο πλήρους κλίμακας του συναρπαστικού Team Fordzilla P1.

Αν και είναι συνηθισμένο να βλέπουμε πραγματικά αυτοκίνητα να πρωταγωνιστούν σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, εντούτοις είναι η πρώτη φορά που ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων σε συνεργασία με την κοινότητα των gamers σχεδίασε πρώτα εικονικά ένα αυτοκίνητο (που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα σε κάποιο videogame) και στη συνέχεια δημιούργησε ένα φυσικό μοντέλο.

Το ταξίδι για το Team Fordzilla P1 ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, όταν ζητήθηκε από τους gamers να ψηφίσουν στο Twitter για τη διάταξη και τα χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως η σχεδίαση του cockpit αλλά και η θέση τόσο των καθισμάτων, όσο και του κινητήρα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής σχεδόν 250.000 οπαδοί υπέβαλαν τις προτάσεις τους μέσω της σχετικής διαδικτυακής ψηφοφορίας.

Οι εξωτερικές επιφάνειες του καινοτόμου Team Fordzilla P1 φέρουν τη δημιουργική υπογραφή του Arturo Ariño, ενώ ένας ακόμα σχεδιαστής της Ford, ο Robert Engelmann, έχει συμβάλει με το δικό του όραμα στη μορφή του εσωτερικού του.

Το αγωνιστικό αυτοκίνητο είναι δομημένο γύρω από ένα πλαίσιο, το οποίο καλύπτεται μερικώς από μια μεγάλη, ιδιαίτερα διαφανή κρυστάλλινη επιφάνεια που παραπέμπει σε καλύπτρα πολεμικού αεροσκάφους, ενώ προστατεύει τον οδηγό και το συνοδηγό. Το διαφανές κάλυμμα καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού, ενώ συγχρόνως αναδεικνύει και τη θέση οδήγησης του αγωνιστικού αυτοκινήτου που παραπέμπει σε εκείνη ενός μονοθεσίου της F1.

Το εξωτερικό συνδυάζει ένα κομψό εμπρός τμήμα τύπου GT με ελκυστικά σμιλεμένα εμπρός φτερά και ανάγλυφα πάνελ αμαξώματος. Οι χαρακτηριστικές πλαϊνές δοκοί που δίνουν την αίσθηση ότι περιστρέφονται και αιωρούνται συνδέουν οπτικά το cockpit με τους πίσω τροχούς. Το πίσω τμήμα είναι πλήρως εκτεθειμένο στην κοινή θέα τονίζοντας την αεροδυναμική και αγωνιστική φιλοσοφία του αυτοκινήτου.

Στο cockpit, υπάρχουν προειδοποιητικές λυχνίες LED που ενημερώνουν οδηγό και συνοδηγό για την κατάσταση που επικρατεί στην πίστα. Επιπλέον, μία ενσωματωμένη οθόνη στο τιμόνι, επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με τη ομάδα στα pits. Όλο το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί την διάσπαση της προσοχής του οδηγού κατά τη διάρκεια του αγώνα απογειώνοντας έτσι την απόλαυση της οδήγησης.

Το Team Fordzilla P1 είναι το πρώτο αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ford ψηφιακά χωρίς αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της πανδημίας, το Team Fordzilla P1 σχεδιάστηκε από μία ομάδα σε πέντε διαφορετικές ηπείρους που δεν συναντήθηκε ποτέ και εργάστηκε από απόσταση. Κατασκευάστηκε σε μόλις επτά εβδομάδες (σε λιγότερο από το μισό του χρόνου που συνήθως διαρκεί η διαδικασία) και πρόκειται για ένα μοντέλο κανονικών διαστάσεων, εντός και εκτός, με extreme αναλογίες και πραγματικά μοναδικό χαρακτήρα.

Έχοντας δημιουργηθεί σε συνεργασία με την κοινότητα των gamers για τους gamers, το υπεραυτοκίνητο έχει μερικές ξεχωριστές λεπτομέρειες που μιλάνε στη γλώσσα του sim-racing. Στο πάτωμα, μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού, υπάρχει το μήνυμα AFK (Away From Keyboard), υπενθυμίζοντας με εύσχημο τρόπο σε όποιον κάθεται εκεί να μην πλησιάζει το πληκτρολόγιο. Ένα γραφικό #levelup αναγνωρίζει ότι οι gamers και οι οδηγοί αγώνων στοχεύουν στο να βελτιώνονται κάθε φορά που παίζουν ή αγωνίζονται, ενώ ένα γραφικό #liftoff αποτελεί μια υπενθύμιση της μετάβασης αυτού του αγωνιστικού αυτοκινήτου από έναν εικονικό κόσμο στον πραγματικό. Στο εμπρός τμήμα του αυτοκινήτου, δίπλα στο κάτω σπόιλερ, υπάρχει το σημαντικότερο μήνυμα: πρόκειται για το GLHF (Good luck have fun) που εύχεται σε κάθε παίκτη και οδηγό αγώνων, καλή επιτυχία και μία διασκεδαστική, απολαυστική εμπειρία.

"Τι καταπληκτικό αυτοκίνητο. Λατρεύω το κάθε τι πάνω του. Το κρίσιμο για μένα, όταν μελετούσαμε διάφορα σχέδια νωρίτερα μέσα στη χρονιά ήταν ότι έπρεπε να έχει αναγνωρίσιμη ταυτότητα Ford. Και το Team Fordzilla P1 σίγουρα πληροί αυτά τα κριτήρια: δείχνει συναρπαστικό και αποφασιστικό. Και είναι καινοτόμο από πολλές απόψεις, και κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο δημιουργήθηκε: προϊόν συνεργασίας μεταξύ μιας παθιασμένης και άρτια ενημερωμένης κοινότητας gamers και της ομάδας εξαιρετικά ταλαντούχων σχεδιαστών μας”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Stuart Rowley, Πρόεδρος της Ford Ευρώπης.