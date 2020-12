Η Nissan βραβεύεται από το Popular Science

Μια καινοτομία της Nissan που μπορεί να κάνει τα αυτοκίνητα πιο αθόρυβα και πιο αποδοτικά στη διαχείριση της ενέργειας, βραβεύθηκε από το Popular Science.

Η τεχνολογία ηχομόνωσης, γνωστή ως ακουστικό μετα-υλικό, κατέκτησε το βραβείο "Best of What's New” για το 2020 στην κατηγορία αυτοκινήτων.

To Popular Science ιδρύθηκε το 1872 και είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο αξιόπιστα επιστημονικά περιοδικά των ΗΠΑ, αναφέροντας πρωτοποριακές καινοτομίες και ανακαλύψεις. Τα βραβεία "Best of What’s New” αναγνωρίζουν πρωτοποριακά προϊόντα και τεχνολογίες που αντιπροσωπεύουν σημαντικές εξελίξεις στις κατηγορίες τους.

Η δομή του νέου υλικού είναι απλή. Ένας συνδυασμός δομής πλέγματος και πλαστικής μεμβράνης ελέγχει τις δονήσεις του αέρα για να περιορίσει του θορύβους στη μεγάλη μπάντα συχνοτήτων (500-1.200 hertz), όπως αυτούς που προέρχονται από τον δρόμο και τον κινητήρα.

Επί του παρόντος, τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση αυτής της μπάντας συχνοτήτων αποτελούνται κυρίως από βαρύ ελαστικό πλαίσιο. Το νέο ακουστικό μετα-υλικό της Nissan ζυγίζει περίπου το ένα τέταρτο αυτών των υλικών, ενώ παράλληλα παρέχει τον ίδιο βαθμό ηχομόνωσης.

Λόγω της απλής δομής του, η ανταγωνιστικότητα κόστους του υλικού σε σχέση με τη μαζική παραγωγή είναι σχεδόν η ίδια ή, ενδεχομένως, και καλύτερη από τα τρέχοντα υλικά. Ως εκ τούτου, το υλικό μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε οχήματα όπου η χρήση ηχομονωτικών υλικών είναι επί του παρόντος περιορισμένη, λόγω κόστους ή βάρους.

Το υλικό αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική ανακάλυψη από τους μηχανικούς της Nissan στην προσπάθειά τους να προσφέρουν σε οδηγό και επιβάτες μια χαλαρή, ήσυχη καμπίνα, μειώνοντας παράλληλα το βάρος του οχήματος και βελτιώνοντας την άνεση στις μεγάλες διαδρομές.

"Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το ακουστικό μετα-υλικό σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όχι μόνο σε πολυτελή αυτοκίνητα και ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και σε οχήματα όπου η χρήση βαρέων ηχομονωτικών υλικών έχει περιοριστεί”, δήλωσε ο Susumu Miura, μηχανικός προηγμένων υλικών της Nissan και υπεύθυνος για το έργο με το ακουστικό μετα-υλικό "Μέσω της ανάπτυξης και της χρήσης αυτού του υλικού, στοχεύουμε να κάνουμε την οδηγική εμπειρία των πελατών μας πιο άνετη και ευχάριστη.”

Το ακουστικό μετα-υλικό, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση εξέλιξης προκειμένου στο μέλλον να γίνει εμπορικά διαθέσιμο, αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η τεχνολογία του Nissan Intelligent Mobility.

Δείτε στη συνέχεια το βίντεο με την εφαρμογή του ακουστικού μετά-υλικού στο Nissan Ariya Concept: