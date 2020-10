To ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο είναι το SSC Tuatara

Η SSC North America είναι μια άγνωστη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εταιρεία κατασκευής σπορ αυτοκινήτων. Όχι όμως πια, καθώς η… άσημη έως τώρα αμερικανική φίρμα από το Richland των ΗΠΑ, μαζί με το νέο της δημιούργημα, το SSC Tuatara, έγιναν γνωστές στα πέρατα της Γης, χάρη στην κατάκτηση μιας σειράς μοναδικών ρεκόρ και διακρίσεων – με πρώτο και κύριο την επίτευξη της υψηλότερης τελικής ταχύτητας σε δημόσιο δρόμο στην κατηγορία των αυτοκινήτων παραγωγής.

Πλέον, η SSC North America μπορεί και επισήμως να καυχιέται ότι διαθέτει στις τάξεις του το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο, με το ρεκόρ υψηλότερης τελικής ταχύτητας να επιτυγχάνεται σε δημόσιο δρόμο (και όχι σε πίστα), στις 10 Οκτωβρίου στη Νεβάδα των ΗΠΑ, στη γνωστή ευθεία μήκους 7 μιλίων του State Route 160, με οδηγό τον Oliver Webb.

Ο Βρετανός κινήθηκε με την SSC Tuatara και προς τις δύο κατευθύνσεις της ευθείας καταγράφοντας τελική ταχύτητα 301,07 μίλια/ώρα (484,53 χλμ./ώρα) και 331,15 μίλια/ώρα (532,93 χλμ./ώρα). Έτσι, το νέο ρεκόρ τελικής ταχύτητας "κλείδωσε” στο μέσο όρο των δύο προσπαθειών – ήτοι στα 508,73 χλμ./ώρα. Όπως με έμφαση επισημαίνει η αμερικανική εταιρεία, για την καταγραφή και πιστοποίηση του όλου εγχειρήματος "επιστρατεύτηκε” κάθε υλικοτεχνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων 15 δορυφόρων.

Εκτός από το ρεκόρ της υψηλότερης τελικής ταχύτητας, το SSC Tuatara απέσπασε επίσης τις διακρίσεις στις "κατηγορίες” που φέρουν την επίσημη ονομασία "Fastest Flying Mile on a Public Road” (503.92 χλμ./ώρα), "Fastest Flying Kilometer on a Public Road” (517,16 χλμ./ώρα) και "Highest Speed Achieved on a Public Road” (532,93 χλμ./ώρα).

Σημαντικός αρωγός του SSC Tuatara για την επίτευξη των παραπάνω… κατορθωμάτων στέκεται ο θηριώδης V8 κινητήρας των 5,9 λίτρων, ο οποίος αποδίδει με τη χρήση βενζίνης 91 οκτανίων 1.350 ίππους ή 1.750 ίππους με Ε85. Από εκεί και πέρα, το δικό τους μερίδιο στο αυτοκίνητο που σχεδίασε ο Jason Castriota της Castriota Design διεκδικεί τόσο ο κορυφαίος συντελεστής οπισθέλκουσας της κατασκευής (0,279), όσο και το περιορισμένο της βάρος, το οποίο ανέρχεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στα 1.247 κιλά.