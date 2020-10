Πρόγραμμα χρήσης με μηνιαία συνδρομή από την Lynk & Co

Η Lynk & Co είναι μια νέα, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανήκει στον όμιλο Geely και χρησιμοποιεί για τις τετράτροχες προτάσεις της την τεχνογνωσία της ομόσταβλης Volvo.

Θέλοντας με το... καλημέρα να καταστήσει αισθητή την παρουσία της στη γηραιά ήπειρο, η κινεζική εταιρεία είναι έτοιμη να λανσάρει στην Ευρώπη ένα πολυτελές SUV μοντέλο που φέρει τη χαρακτηριστική ονομασία "01”. Μαζί όμως με την έλευσή του στο αυτοκινητικό γίγνεσθαι της Ευρώπης, το "01”, το οποίο βασίζεται στο δάπεδο του Volvo XC40, φέρνει μαζί του και ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα χρήσης μέσω μηνιαίων συνδρομών.

"Σήμερα παρουσιάζουμε μια νέα προσέγγιση στην ιδιοκτησία και την κινητικότητα. Προσφέρουμε μια λύση για μια νέα γενιά συνδεδεμένων πελατών που αναζητούν την κινητικότητα με τους δικούς τους όρους. Οι πελάτες εκτιμούν σήμερα προϊόντα που αντικατοπτρίζουν τον ψηφιακό και συνεχώς μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής. Στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε την ιδιοκτησία, καινοτομώντας και επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο αγοράς, ιδιοκτησίας, σύνδεσης, συντήρησης και χρήσης των αυτοκινήτων” δηλώνει χαρακτηριστικά ο CEO της Lynk & Co, Alain Visser.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του προγράμματος της Lynk & Co μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία συνδρομής από μήνα σε μήνα καταβάλλοντας ως αντίτιμο για κάθε έναν από αυτούς ένα ποσό που δεν υπερβαίνει τα 500€. Οι χρήστες της υπηρεσίας (και φυσικά του αυτοκινήτου) μπορούν να μειώσουν το μηνιαίο κόστος όταν μοιράζονται το όχημα με φίλους ή και να ακυρώσουν τη συνδρομή τους με προειδοποίηση ενός μόλις μηνός. Η ασφάλιση, η προγραμματισμένη συντήρηση καθώς και η πρόσβαση σε μια πλατφόρμα κοινής χρήσης αυτοκινήτων περιλαμβάνονται στην τιμή της συνδρομής. Εναλλακτικά, εάν ο χρήστης δεν χρειάζεται αυτοκίνητο, μπορεί να προβεί σε δωρεάν εγγραφή στη συνδρομητική υπηρεσία, την οποία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο μόνο όταν χρησιμοποιεί ένα όχημα.

Για να το καταστήσει την υπηρεσία ακόμα πιο απλή, η Lynk & Co ανέπτυξε μια πλατφόρμα κοινής χρήσης που επιτρέπει στα μέλη της να διαχειρίζονται τις κρατήσεις, να ενημερώνουν για την ακριβή τοποθεσία που βρίσκεται το αυτοκίνητο – ακόμα και να στέλνουν ένα ψηφιακό κλειδί από το smartphone τους σε άλλους χρήστες.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το νέο Lynk & Co 01 θα είναι διαθέσιμο σε μία μόλις εξοπλιστική έκδοση. Με το σλόγκαν "everything extra comes standard”, το "01” θα προσφέρεται με όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες και αξεσουάρ χωρίς να χρειάζεται ο πελάτης να επιλέξει (επομένως και να πληρώσει) πρόσθετα στοιχεία. Στην πραγματικότητα, οι μόνες επιλογές που θα χρειαστεί να κάνει αφορούν στο χρώμα των εξωτερικών επιφανειών του αμαξώματος (μαύρο ή μπλε) και τον τύπο της μονάδας κίνησης (υβριδική ή plug-in υβριδική με ηλεκτρική αυτονομία έως και 70 χλμ.).