H VW παρουσιάζει το νέο Golf Variant

Η όγδοη γενιά του VW Golf διευρύνεται με την πρεμιέρα της έκδοσης Variant που έρχεται να εισάγει μια επιπλέον… νότα πρακτικότητας στο δημοφιλές μικρομεσαίο μοντέλο της γερμανικής φίρμας.

Οπτικά, η στέισον βάγκον εκδοχή του νέου Golf δεν εισάγει καινά δαιμόνια υιοθετώντας στο εμπρός μέρος το γνώριμο σχεδιαστικό DNA των 5θυρων εκδοχών της σειράς. Από εκεί και πίσω όμως η οροφή με το μεγαλύτερο πλέον μήκος "σβήνει” στο πίσω μέρος και στην κεκλιμένη πέμπτη πόρτα με τρόπο που παραπέμπει σε κουπέ μοντέλο.

Από πλευράς μεγέθους, το νέο Golf Variant έχει αυξημένο πλέον μεταξόνιο που φτάνει τώρα τα 2,686 μ., με το μήκος να ανέρχεται στα 4.633 χλστ.

Οι μεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση με τις χάτσμπακ εκδόσεις έχουν ως αποτέλεσμα το εσωτερικό της έκδοση Variant να επωφελείται σε χώρους προσφέροντας μεγαλύτερο κατά 48 χλστ. ωφέλιμο μήκος (1.798 χλστ.). Ο χώρος φόρτωσης μπορεί να φιλοξενήσει αποσκευές με όγκο 611 λίτρων έως το πάνω άκρο των πίσω καθισμάτων, τιμή μάλιστα που μπορεί να αυξηθεί στα 1.642 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων και την εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου έως την οροφή του οχήματος. Προαιρετικά η 5η πόρτα μπορεί να ανοίξει με τη βοήθεια ενός ηλεκτρομηχανισμού με το "πέρασμα” του ποδιού του χρήστη κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα.

Εκτός από την βασική έκδοση, το νέο VW Golf Variant θα είναι διαθέσιμο στα επίπεδα εξοπλισμού Life, Style και R-Line. Όλα διαθέτουν τα συστήματα Lane Assist, Front Assist με City Emergency Braking System και Pedestrian Monitoring, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό XDS, σύστημα ειδοποίησης επερχόμενου κινδύνου Car2X, Keyless Start και αυτόματα φώτα, ενώ στάνταρ είναι και το Digital Cockpit Pro, το infotainment με οθόνη αφής 8,25 ιντσών, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και λειτουργίες We Connect και We Connect Plus, το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, καθώς και ο αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic.

Προς το παρόν, η VW δεν δίνει λεπτομέρειες αναφορικά με τις κινητήριες μονάδες του μοντέλου. Ωστόσο, βέβαιο είναι ότι η "παλέτα” κινητήριων μονάδων θα προέρχεται από τις 5θυρες εκδόσεις έχοντας ως σημείο αναφοράς των eTSI κινητήρα των 1,5 λίτρων ο οποίος θα συνδυάζεται με DSG κιβώτιο 7 σχέσεων, ενώ το παρόντες θα είναι και οι αναβαθμισμένοι πετρελαιοκινητήρες της οικογένειας TDI του VW Group.