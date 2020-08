Η νέα γενιά εφαρμογών Mercedes me

Η Mercedes-Benz παρουσιάζει τη νέα γενιά εφαρμογών Mercedes me που έχει αναπτύξει στην ιδιόκτητη, τυποποιημένη πλατφόρμα της. Με τις νέες εξελιγμένες εφαρμογές, το Mercedes me App που από το 2015 συνδέει το όχημα με το smartphone του ιδιοκτήτη του, μετατρέπεται σε ψηφιακό οικοσύστημα! Σε αυτήν την κοινή βάση, οι νέες υπηρεσίες μπορούν μελλοντικά να αναπτυχθούν ξεχωριστά και με περισσότερη ευελιξία. Στο νέο αυτό περιβάλλον, περιλαμβάνονται πλέον τρεις εφαρμογές: Mercedes me, Mercedes me Store και Mercedes me Service οι οποίες είναι έτοιμες προς λήψη, τόσο από το App Store όσο και από το Google Play Store, και διατίθενται ήδη σε περισσότερες από 35 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι εφαρμογές αυτές εξελίχθηκαν μετά από στενή, διεθνή επαφή με συνεργάτες και πελάτες της μάρκας, με στόχο να γίνουν όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές και ελκυστικές για τον χρήστη, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη.

Η Britta Seeger , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Daimler AG & της Mercedes - Benz AG , Υπεύθυνης για τις Πωλήσεις, δήλωσε: "Η νέα γενιά Mercedes me Apps διευκολύνει ακόμη περισσότερο τον πελάτη της μάρκας να επικοινωνήσει με τη Mercedes - Benz , όλες τις ώρες της ημέρας. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να κλείσει ένα ραντεβού στο συνεργείο που προτιμά ή να στείλει τον προορισμό του στο αυτοκίνητο μέσα από την εφαρμογή. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή των πελατών μας πιο εύκολη, γι’ αυτό και διευρύνουμε συνεχώς τη γκάμα των προσφερόμενων ψηφιακών μας υπηρεσιών. Με τη νέα γενιά εφαρμογών Mercedes me προσφέρουμε πιο απλοποιημένη, πιο εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα μας και νέες υπηρεσίες, όπως π.χ. μία λειτουργία για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των παραθύρων ή της πανοραμικής οροφής μέσω του app ."

Έξυπνα συνδεδεμένες: οι νέες εφαρμογές Mercedes me

Όλες οι εφαρμογές Mercedes me συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει, ότι με μόνο μία σύνδεση με τη χρήση του κωδικού (Mercedes me ID) παρέχεται πρόσβαση και στις τρεις εφαρμογές, με δυνατότητα εναλλαγής τους από το βασικό μενού, επιτρέποντας στον χρήστη να περιηγείται εύκολα και γρήγορα μεταξύ των εφαρμογών. Κάθε app έχει συγκεκριμένες λειτουργίες και όλες τους προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Η εφαρμογή Mercedes me συνδέει το smartphone με το όχημα του κατόχου του. Αυτό επιτρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες όσον αφορά στο αυτοκίνητό του, όπως τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει, την απόσταση που απομένει ή την πίεση των ελαστικών – εύκολα και πρακτικά. Οι λειτουργίες ψηφιακών εντολών επιτρέπουν επιπλέον τη θέρμανση του οχήματος ενώ αυτό είναι σταματημένο, το ανέβασμα ή κατέβασμα των παραθύρων και της πανοραμικής οροφής ή της υφασμάτινης οροφής στα κάμπριο μοντέλα κ.α. Μία επιπλέον νέα λειτουργία είναι το αναβόσβημα των προβολέων μέσω της εφαρμογής, ώστε ο κάτοχός του να το αναγνωρίσει από απόσταση στο σκοτάδι.

Η εφαρμογή Mercedes me Store προσφέρει άνετη πρόσβαση σε όλα τα ψηφιακά προϊόντα της Mercedes-Benz για τo αυτοκίνητο με δυνατότητα αγοράς & επέκτασης της διάρκειας των υπηρεσιών Mercedes me connect και των on-demand χαρακτηριστικών που επιλέγει ο κάτοχος του αυτοκινήτου μέσω smartphone.

Η εφαρμογή Mercedes me Service υπενθυμίζει εγκαίρως το επόμενο ραντεβού για service, το οποίο μπορεί εύκολα να προγραμματιστεί μέσω smartphone. Επιπλέον, εμφανίζει στην οθόνη του κινητού τυχόν προειδοποιητικές λυχνίες που ενδέχεται να ανάβουν στο αυτοκίνητο και προτείνει τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης, όπως π.χ. προτρέπει να ελεγχθεί η πίεση των ελαστικών στο επόμενο πρατήριο καυσίμων της διαδρομής. Επίσης, επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία με τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, ενώ διατίθενται πρακτικά βίντεο "how-to", με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την αξιοποίηση του μέγιστου βαθμού των δυνατοτήτων που προσφέρει το αυτοκίνητο.

Η νέα γενιά των Mercedes me Apps αναπτύχθηκε από μία διεθνή κοινότητα προγραμματιστών της Daimler, κυρίως με εκπροσώπους από τις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ δοκιμάστηκε σε στενή συνεργασία με πελάτες της μάρκας. Αφού έγιναν οι αρχικοί εσωτερικοί έλεγχοι, στις αρχές του 2020 η Mercedes-Benz ξεκίνησε την πιλοτική λειτουργία των εφαρμογών στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ από τις αρχές Ιουνίου στις παραπάνω χώρες προστέθηκαν οι Ιρλανδία και η Ουγγαρία. Οι νέες εφαρμογές είναι διαθέσιμες στα App Stores της Apple και της Google σε 35 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Μία κοινή βάση: η Mercedes-Benz Mobile SDK

Η πραγματική καινοτομία όμως βρισκεται πίσω από τις νέες εφαρμογές Mercedes me, καθώς αυτές εξελίχθηκαν για πρώτη φορά πάνω σε μια κοινή, τυποποιημένη πλατφόρμα ανάπτυξης. Το 2019 η Mercedes-Benz ήταν ο πρώτος κατασκευαστής οχημάτων που παραχώρησε σε προγραμματιστές από όλο τον κόσμο πρόσβαση στο Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Development Kit, εν συντομία: SDK).

Το SDK λειτουργεί ως ένα είδος κιτ κατασκευής προγραμματισμού, δηλαδή καθιστά διαθέσιμες διεπαφές (interfaces) με το όχημα, πάνω στις οποίες μπορούν να κατασκευαστούν οι νέες εφαρμογές. Έτσι, η ασφάλεια των δεδομένων είναι εγγυημένη ανά πάσα στιγμή.

Πάνω σ’ αυτό, η Mercedes-Benz έχει θεσπίσει σαφείς κανόνες σχετικά με το ποια δεδομένα διατίθενται στους προγραμματιστές. Η θεμελιώδης αρχή είναι αυτή: όλα τα οχήματα της Mercedes-Benz διαθέτουν εκτεταμένα συστήματα ασφαλείας και αντικλεπτικής προστασίας. Η ασφαλής πρόσβαση σε συστήματα, η ασφάλεια των δεδομένων, το απόρρητο των δεδομένων και η αντικλεπτική προστασία αποτελούν βασικά στοιχεία των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης της μάρκας.

Best Customer Experience 4.0: στο επίκεντρο οι απαιτήσεις των πελατών στην ψηφιακή εποχή

Οι εφαρμογές Mercedes me αποτελούν συστατικό στοιχείο του τομέα πωλήσεων της Mercedes-Benz Cars αφού υποστηριζουν το στόχο "Best Customer Experience 4.0" που έχει θέσει η Εταιρεία αναφορικά με την εξυπηρέτηση του πελάτη. Το "Best Customer Experience 4.0" είναι ο τρόπος της μάρκας να εστιάζει στις πωλήσεις της επικεντρώνοντας την προσοχή της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών της στην ψηφιακή εποχή. Ο στόχος για τη Mercedes-Benz είναι να προσφέρει διαρκώς στους πελάτες της μία πραγματική εμπειρία όσον αφορά στην άνεση και την ευκολία κάθε φορά που θέλουν να επικοινωνήσουν με τη Mercedes-Benz – ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον τόπο ή το κανάλι επικοινωνίας που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Mercedes-Benz συνδυάζει άψογα την "παραδοσιακή" λιανική πώληση (με φυσική παρουσία) με τα ψηφιακά κανάλια και την επανασχεδιάζει, με καινοτόμα καταστήματα και τοποθεσίες. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναμένει ότι έως το 2025 το ένα τέταρτο των παγκόσμιων πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων θα γίνεται μέσω διαδικτυακών καναλιών, μαζί με τους συνεργάτες πωλήσεων. Ο θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη πωλήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών είχε τεθεί το 2013 με τον στόχο "Best Customer Experience" για την καλύτερη δυνατή εμπειρία τόσο των νέων όσο και των υπαρχόντων πελατών, όσον αφορά στην πρόσβασή τους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Mercedes-Benz.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα Best Customer Experience 4.0 μπορείτε να βρείτε στο Mercedes me media: https://media.mercedes-benz.com/bce