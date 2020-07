H Kosmocar αναθέτει στη Mozaik τη συνολική επικοινωνία της Kosmoride

Τη συνολική επικοινωνία της Kosmoride, του νέου εγχειρήματος της Kosmocar, ανέλαβε η Mozaik, ύστερα από pitch που διενεργήθηκε ανάμεσα σε διαφημιστικές εταιρείες. Η Kosmoride είναι η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα της Kosmocar στον χώρο των e-Bikes (ηλεκτρικών ποδηλάτων) που μεταφέρει την εμπειρία 50 χρόνων στην Αυτοκίνηση και το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών σε μία νέα μορφή μετακίνησης.

Συγκεκριμένα, η Mozaik επιμελήθηκε εξολοκλήρου το branding της Kosmoride από το "σημείο 0", χαράσσοντας από κοινού με την Kosmocar τη στρατηγική της μάρκας και δημιουργώντας το όνομα και το brand identity, στο πλαίσιο μιας ολιστικής 360° επικοινωνίας, τόσο σε digital όσο και σε above the line επίπεδο. Η ονοματολογία βασίστηκε στο πρώτο συνθετικό της Kosmocar και στην ποδηλατική κίνηση, ενώνοντας αυτά τα δύο για να δημιουργήσει ένα ισχυρό, αξιακό DNA. Στο λογότυπο συνυπάρχουν δημιουργικά το στοιχείο του ηλεκτρισμού και η εικόνα του ποδηλάτου, ενώ το branding του καταστήματος εμπλουτίζεται με εικαστικές απεικονίσεις ανθρώπινου στοιχείου που υπογραμμίζουν την ιδέα του e-mobility. H εταιρεία επιμελήθηκε και διαχειρίζεται τις σελίδες της Kosmoride στα Social Media - Facebook και Instagram -, ενώ σύντομα θα βγει στον αέρα και η καμπάνια του λανσαρίσματος που θα υποστηριχθεί από ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων σε above the line αλλά και digital επίπεδο.

Με το tagline "Charge your Life”, που σηματοδοτεί τόσο τις ιδιότητες των ηλεκτρικών ποδηλάτων όσο και τα πλεονεκτήματα τα οποία αυτά προσφέρουν στη μετακίνηση και στον τρόπο που ζούμε, η Kosmoride άνοιξε τις πόρτες του πρώτου της καταστήματος στο Μαρούσι, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 21, ενώ το επόμενο opening θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων και after sales support πανελλαδικά.

Η Mozaik είναι ένας ζωντανός οργανισμός που απαρτίζεται από ανθρώπους διαφορετικών ειδικοτήτων με σκοπό τη δημιουργία marketing strategies στην ψηφιακή εποχή, υψηλής αισθητικής websites, αποτελεσματικών online & offline καμπανιών και καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων. Στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται εταιρείες από όλους τους κλάδους με κοινό παρονομαστή την κατανόηση του διαδικτύου στην εποχή μας.

