Alfa Romeo: H Giulia και η Stelvio εκφράζουν 110 χρόνια υπεροχής

Η Alfa Romeo επιστρέφει στο Nürburgring

Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο Nordschleife μια από εκείνες τις ημέρες που ο ουρανός μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. Ο αέρας είναι κρύος και ξηρός, ιδανικός για τον οδηγό. Δύο μόλις μήνες μετά την παρουσίαση της Giulia Quadrifoglio, το μοντέλο κλήθηκε να κατακτήσει την πίστα όπου πολλά μοντέλα της Alfa Romeo είχαν κερδίσει στο παρελθόν. Την "Grüne Hölle" (πράσινη κόλαση) του θρυλικού Nürburgring.

Η πίστα πήρε αυτό το προσωνύμιο τη δεκαετία του 1960 από τον Sir Jackie Stewart, ο οποίος είχε απόλυτο δίκιο. Είναι μια πίστα που θα μπορούσε να έχει σχεδιάσει ο ίδιος ο διάβολος, με περισσότερες από 70 στροφές, ευθείες που κόβουν την ανάσα και ατελείωτες ανηφόρες και κατηφόρες με υψομετρική διαφορά άνω των 300 μέτρων.

Στην αφετηρία η Giulia Quadrifoglio είναι έτοιμη για την αποστολή, αν και δεν χρειάστηκε κάτι ιδιαίτερο. Δεν χρησιμοποιεί "slick” ελαστικά και δεν είναι εφοδιασμένη με roll bar. Μοιάζει σαν ένα αυτοκίνητο που μόλις βγήκε από μια έκθεση αυτοκινήτου. Αν δεν φορούσε κράνος ακόμα και ο οδηγός θα έμοιαζε σαν έναν καθημερινό οδηγό με το τζιν και το πόλο μπλουζάκι του. Δεν υπάρχουν πράσινα φανάρια στην αφετηρία, ούτε καρό σημαία στον τερματισμό, αλλά τα επίπεδα αδρεναλίνης χτυπάνε κόκκινα: το ρεκόρ πρέπει να "σπάσει"!

Ο οδηγός επιλέγει το πρόγραμμα "Race” στο Alfa DNA και επιταχύνει βίαια. 7 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα αργότερα μπορεί και πάλι να χαλαρώσει. Το χρονόμετρο φέρνει εξαιρετικά νέα: το ρεκόρ βρίσκεται πλέον 7 δευτερόλεπτα πιο κάτω σε σχέση με το προηγούμενο του 2015.

Περίπου ένα χρόνο αργότερα η Stelvio τα καταφέρνει ακόμα καλύτερα. Στο τέλος του γύρου σταματά το χρονόμετρο 8 δευτερόλεπτα νωρίτερα από το προηγούμενο ρεκόρ της κατηγορίας.

Η Giulia και η Stelvio είναι τα ταχύτερα Sedan και SUV που κατασκευάστηκαν ποτέ και το πιστοποίησαν σε μία από τις πιο δύσκολες πίστες όλου του κόσμου.

Ποιος είναι ο Giorgio;

Το όνομα Giorgio εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον τύπο το 2013. Η νέα γενιά των Alfa Romeo ετοιμάζεται και η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα βασίζονται ονομάζεται Giorgio. Το κοινό ενθουσιάζεται. Όλοι αναρωτιούνται τι μπορεί να σημαίνει αυτό το όνομα. Οι ρομαντικοί πιστεύουν ότι αναφέρεται στον Tazio Giorgio Nuvolari. Άλλα φαντάζονται ότι το όνομα αποτελεί προσωπική επιλογή του Marchionne. Το μυστήριο δεν λύθηκε ποτέ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η πλατφόρμα Giorgio σχεδιάστηκε για πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις και ότι οι στόχοι της ήταν εξαιρετικά φιλόδοξοι.

Η εταιρεία σχεδίασε τεράστιες επενδύσεις για την πλατφόρμα και το εργοστάσιο του Cassino όπου είχε προγραμματιστεί η παραγωγή των νέων μοντέλων. Πάνω απ’ όλα όμως επένδυσε στους ανθρώπους που θα έκαναν την εξέλιξη των μοντέλων και τους ζήτησε να αφήσουν στο παρελθόν τους παλιούς κανόνες και να δημιουργήσουν με απόλυτη ελευθερία. Η εντολή ήταν: "πιστέψτε, ονειρευτείτε και δημιουργήστε!".

…και ποιοι είναι οι Skunks;

Η ομάδα Giorgio απομονώθηκε από την υπόλοιπη εταιρεία και εστίασε αποκλειστικά στη νέα πλατφόρμα. Μάλιστα πολύ σύντομα απέκτησε ένα προσωνύμιο που με χαρά δέχθηκε. Για να εξηγήσουμε το προσωνύμιο και την προέλευση του θα πρέπει να ταξιδέψουμε 70 χρόνια πριν.

Ο Clarence Leonard "Kelly” Johnson δεν ήταν σχεδιαστής της Alfa Romeo, αλλά η ιστορία του είναι πολύ σχετική με το θέμα μας. Ως αεροναυπηγός της Lockheed Martin, το 1943 τέθηκε επικεφαλής ενός ειδικού προγράμματος. Να σχεδιάσει από την αρχή σε μόλις 6 μήνες ένα μαχητικό αεροσκάφος που θα άλλαζε τα δεδομένα στους ουρανούς του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αδύνατη πρόκληση, αλλά τη δέχθηκε υπό τον όρο να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Στο τέλος της προθεσμίας –για την ακρίβεια 1 εβδομάδα νωρίτερα- παρουσίασε το επαναστατικό "XP-80 Shooting Star", το πρώτο jet μαχητικό των Η.Π.Α. Η ομάδα του Johnson ονομαζόταν "Skunk Works".

Έτσι τα μέλη της ομάδα Giorgio ονομάστηκαν οι "Skunks”. Και αυτοί ξεκίνησαν από "λευκό χαρτί" και με πολύ στενή προθεσμία για να πετύχουν ένα πολύ φιλόδοξο στόχο: να βάλουν στο επίκεντρο τον οδηγό με μια αξέχαστη εμπειρία οδήγησης, αντάξιας της Alfa Romeo. Πάνω στη δουλειά τους θα βασιζόταν μια νέα γενιά αυτοκινήτων.

Η αποκάλυψη της Giulia στο νέο Μουσείο της Alfa Romeo

Η έκδοση που εκφράζει καλύτερα τις αξίες της πλατφόρμας Giorgio είναι βέβαια η πιο σπορ εκδοχή της: η Giulia Quadrifoglio. Η μάρκα αποφάσισε να ακολουθήσει μια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση και να παρουσιάσει πρώτα την απόλυτη έκδοση.

Η αποκάλυψη ήταν μια αποστολή απόλυτα εμπιστευτική. Κανείς εκτός της ομάδας δεν είχε δει φωτογραφίες, δεν ήξερε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ούτε καν γνώριζε το όνομα του μοντέλου.

Τελικά η νέα Giulia αποκαλύφθηκε στις 24 Ιουνίου του 2015, μια πολύ σημαντική ημέρα από πολλές απόψεις. Ήταν η ημέρα των 105ων γενεθλίων της μάρκας, ήταν η μέρα γέννησης ενός αυτοκινήτου που περίμεναν οι φίλοι της μάρκας, αλλά και ήταν η μέρα όπου η Alfa Romeo είχε και πάλι το δικό της σπίτι. Με τις νότες από τη "Nessun dorma” του Puccini, ο Andrea Bocelli καλωσόρισε την Giulia στο ανανεωμένο μουσείο της Alfa Romeo στο Αρέζε. Το παρελθόν αγκάλιασε το μέλλον.

Η νέα Giulia

Οι στόχοι για το νέο μοντέλο βρίσκονται γραμμένοι στην ιστορία της μάρκας: κορυφαίας τεχνολογίας πρωτοποριακοί κινητήρες, τέλεια κατανομή βάρους, κορυφαίες τεχνικές λύσεις, η καλύτερη αναλογία βάρους/ισχύος στην κατηγορία και βεβαίως το μοναδικό Ιταλικό στιλ.

Οι κινητήρες της Giulia είναι νέοι και κατασκευασμένοι εξολοκλήρου από αλουμίνιο. Ο V6 bi-Turbo βενζινοκινητήρας των 2,9 λίτρων αποδίδει 510 ίππους και 600Nm ροπής, ενώ ο σχεδιασμός και η επιλογή των υλικών εξασφαλίζουν κατανομή 50/50 ανάμεσα στους δύο άξονες.

Ο αριθμός των τεχνικών καινοτομιών είναι εντυπωσιακός, αφού στο σύνολο του το αυτοκίνητο παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση. Η εμπρόσθια ανάρτηση με τα διπλά ψαλίδια σχεδιάστηκε για τέλειο έλεγχο και κορυφαία επίπεδα πρόσφυσης. Οι κάτω σύνδεσμοι δημιουργούν μια κίνηση αντίστοιχη με εκείνη που κάνει ένα ψαλίδι για γραμμική αίσθηση σε όλες τις συνθήκες και κορυφαία ταχύτητα απόκρισης. Στο πίσω άξονα εφαρμόστηκε το νέο σύστημα πολλαπλών συνδέσμων AlfalinkΤΜ, το οποίο προσφέρει εξαιρετική ακαμψία στις στροφές, αλλά παράλληλα είναι εύκαμπτο κατά το διαμήκη άξονα για υψηλά επίπεδα άνεσης. Το σύνολο της ανάρτησης είναι 100% "made in Alfa Romeo”.

Χαμηλό βάρος και αντιδράσεις πάντα υπό έλεγχο

Με στόχο τη διασφάλιση της κορυφαίας αναλογίας βάρους/ισχύος εφαρμόστηκαν υπερ-ελαφρά υλικά στο όχημα: Αλουμίνιο (για το σύνολο του κινητήρα το αμάξωμα και την ανάρτηση), αλουμίνιο με συνθετικά υλικά για το πίσω υποπλαίσιο, ανθρακονήματα (για τον άξονα μετάδοσης, το καπό, την οροφή και τη βάση των καθισμάτων). Το συνολικό βάρος του αμαξώματος είναι μόλις 322κιλά. Από την ομάδα των ηλεκτρονικών συστημάτων ζητήθηκε να αυξήσει την οδηγική απόλαυση και την ασφάλεια, χωρίς όμως να περιοριστεί η ελευθερία του οδηγού. Έτσι ο ομάδα της Giorgio εξέλιξε ειδικά συστήματα, όπως το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Q4 ASR (που επεμβαίνει μόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη), το σύστημα πέδησης IBS (που ελέγχει αυτόνομα τα φρένα και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης) και το διαφορικό με Torque Vectoring (που κατανέμει τη ροπή για μέγιστη πρόσφυση και έλεγχο). Όλα τα παραπάνω συντονίζονται από μια "ηλεκτρονική ιδιοφυία", το Chassis Domain Control.

Η κορυφαία απόδοση ενισχύεται από το σχεδιασμό που εκτός από αρμονικός και δυναμικός προσφέρει και κορυφαία αεροδυναμική απόδοση (αεροδυναμικός συντελεστής Cx:0,25).

Τι μοιράζονται οι υπόλοιπες εκδόσεις της Giulia με την Quadrifoglio;

Για τη δημιουργία της κορυφαίας έκδοσης οι περισσότεροι κατασκευαστές ενισχύουν τη βασική έκδοση με υψηλότερη ιπποδύναμη και χαμηλότερο βάρος. Στη συνέχεια την παράγουν σε διαφορετικές γραμμές παραγωγής ή ακόμα και σε εξωτερικούς προμηθευτές. Στην περίπτωση της Giulia όλα ξεκινούν από την Quadrifoglio, ενώ όλες οι εκδόσεις μοιράζονται την ίδια αρχιτεκτονική, τα ίδια υλικά, αλλά και την ίδια γραμμή παραγωγής στο Cassino. Το αποτέλεσμα είναι κάτι το μοναδικό για την κατηγορία. Κάθε Giulia, ανεξάρτητα από τον κινητήρα που χρησιμοποιεί, έχει την ίδια κατανομή βάρους, την ίδια στρεπτική ακαμψία και τα ίδια συστήματα διεύθυνσης και ανάρτησης.

Stelvio: Η πρώτη Alfa Romeo που είναι και SUV

Η πλατφόρμα Giorgio δεν δημιουργήθηκε μόνο για τη Giulia. Πλέον είχε έρθει η στιγμή η Alfa Romeo να δώσει το στίγμα της και στην κατηγορία των SUV. Έτσι το Φεβρουάριο του 2017 η Stelvio – το πρώτο SUV της μάρκας- έκανε το ντεμπούτο της. Η δημιουργία της δεν ήταν δεν ήταν μια απλή πρόκληση. Έπρεπε να κινείται με εξαιρετική ευελιξία και ταχύτητα στο χώμα και στο χιόνι, χωρίς να χάνει σε τίποτα από την απόδοση της στην άσφαλτο. Με λίγα λόγια θα έπρεπε να είναι ένα SUV με συμπεριφορά ενός σπορ σεντάν. Σε σύγκριση με την Giulia έχει μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και υψηλότερη θέση οδήγησης. Διαθέτει περισσότερο χώρο για τους επιβάτες και τις αποσκευές, μεγαλύτερη είναι η διαδρομή της ανάρτησης, ενώ ελαφρώς αυξημένα είναι και τα μετατρόχια. Όμως η αρχιτεκτονική, τα μηχανικά μέρη και τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι κοινά στα δύο μοντέλα. Το αποτέλεσμα είναι: "μια ψυχή Alfa Romeo στο σώμα ενός SUV". Ένας συνδυασμός που κανένας δεν περίμενε και οδήγησε σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία οδήγησης.

Σπορ χαρακτήρας και κομψότητα

Οι Giulia και Stelvio αποτελούν τους ηγέτες στην κατηγορία τους όσον αφορά στα δυναμικά χαρακτηριστικά και την απόκριση. Παράλληλα προσφέρουν αυτή την κορυφαία απόδοση με κομψότητα και στιλ όπως κάθε premium Alfa Romeo. Στις ανανεωμένες εκδόσεις, Giulia και Stelvio ΜY2020, τα μοντέλα ενισχύθηκαν περαιτέρω στον τομέα της συνδεσιμότητας και των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS), τα οποία προσφέρουν δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2.

Τα πλέον πολυβραβευμένα μοντέλα της Alfa Romeo

Τα τελευταία 5 χρόνια, οι Giulia και Stelvio εξελίχθηκαν στα πλέον πολυβραβευμένα μοντέλα της Alfa Romeo. 170 τίτλοι και βραβεία κατακτήθηκαν μετά από ψηφοφορίες ειδικών ή του κοινού. Με πρώτο το "Eurocarbody of the Year” το 2016, για την καλύτερη αρχιτεκτονική οχήματος, τα βραβεία ξεκίνησαν να έρχονται με ασταμάτητη ροή. Οι προθήκες είναι ήδη γεμάτες, αλλά η ροή δεν σταματά με βραβεία να συνεχίζουν να έρχονται όπως το "Performance Car of the Year 2020" από το "What Car?” που η Giulia Quadrifoglio κατέκτησε για 3η συνεχόμενη χρονιά αφού συγκρίθηκε με σπορ αυτοκίνητα απ’ όλες τις κατηγορίες της αγοράς. Η δήλωση της κριτικής επιτροπής δίνει ξεκάθαρα το στίγμα του μοντέλου: "ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων που μπορεί κανείς να το οδηγεί σε καθημερινή βάση".