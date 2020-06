BMW: Στα βήματα του Hemingway

42 γέφυρες συνδέουν μεταξύ τους τα νησιά του αρχιπελάγους Florida Keys. Η αλυσίδα των νησιών που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Πολιτείας της Florida είναι ένα πολύ ξεχωριστό hotspot για τουρίστες. Οι ντόπιοι κάτοικοι θεωρούν τους εαυτούς τους αντισυμβατικά ελεύθερα πνεύματα και φημίζονται ότι ακολουθούν τις δικές τους αρχές περί φιλοξενίας και αυτονομίας, διακατέχονται από πάθος για ζωή, επιδεικνύουν ανοχή και ζουν κοντά στη φύση. Οδηγώντας κατά μήκος του Overseas Highway από την ενδοχώρα στο Key West, η απίστευτη μαγεία των νησιών είναι ορατή σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής. Ιδανικό, για το συγκεκριμένο ταξίδι, θα ήταν ένα αυτοκίνητο με μοναδικό χαρακτήρα. Το νέο MINI Cooper SE (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 0,0 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο μικτό κύκλο: 16,8 – 14,8 kWh/100 km, εκπομπές CO 2 στο μικτό κύκλο: 0 g/km) με την ισχύ ενός ηλεκτροκινητήρα συνδυάζει τις τυπικά χαρακτηριστικά της μάρκας, όπως κοσμοπολίτικο στυλ, εξατομικευμένο χαρακτήρα και διασκεδαστική οδήγηση με μία διαρκή αίσθηση βιωσιμότητας.

Το road trip μηδενικών εκπομπών ρύπων ξεκινά από το South Beach, την πιο δημοφιλή παραλία του Μαϊάμι. Το ταξίδι, από αυτό το σημείο εκκίνησης καλύπτει 260 χλμ. μέχρι την άφιξη στο Key West, το νοτιότερο άκρο όπου και καταλήγει το Overseas Highway. Η διαδρομή θα μπορούσε να γίνει με μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία υψηλής τάσης χωρίς ενδιάμεση στάση. Η αυτονομία του νέου MINI Cooper SE σύμφωνα με τον επίσημο κύκλο δοκιμών κυμαίνεται μεταξύ 235 και 270 χλμ.

Διάφορες γειτονιές της πόλης όπως οι Wynwood Art District, South Beach και Midtown Design District φημίζονται για τις πολύχρωμες τοιχογραφίες τους – πραγματικά έργα τέχνης ζωγραφισμένα πάνω σε τοίχους σπιτιών που αξίζει να δει κανείς. Ανώνυμοι ζωγράφοι τοίχων αλλά και διάσημοι καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει κάποια έργα αθάνατα στο χρόνο: τοιχογραφίες εξίσου δημοφιλείς για τα φωτογραφικά τους θέματα με τα art-deco κτίρια στην περιοχή του Miami Beach.

Το Highway 1 περνά από το ζωολογικό κήπο με κατεύθυνση νότια του Μαϊάμι, διασχίζει την πόλη Homestead και στη συνέχεια εκτείνεται πάνω από τον ωκεανό. Στο Key Largo, το βορειότερο και μεγαλύτερο νησί, η συνύπαρξη του τουριστικού στοιχείου και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την περιοχή γίνεται εμφανής για πρώτη φορά. Μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα κρύβουν τη θέα του ωκεανού. Ταυτόχρονα, το Key Largo φιλοξενεί την έδρα του Reef Environmental Education Foundation (REEF), ενός διεθνούς ερευνητικού και εκπαιδευτικού ιδρύματος που ασχολείται με τη θαλάσσια οικολογία. Το ηλεκτρικό MINI κατευθύνεται σε ένα σταθμό ταχείας φόρτισης στο πάρκινγκ αυτοκινήτων. Όσοι δεν ξεκίνησαν με πλήρως φορτισμένη μπαταρία, μπορούν να αξιοποιήσουν το μεσημεριανό διάλειμμα για ανεφοδιασμό με ενέργεια. Η μπαταρία και το σημείο φόρτισης του νέου MINI Cooper SE είναι κατάλληλα για φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC) έως 50 kW. Επομένως, ακόμα και μία εντελώς άδεια μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε λιγότερο από μιάμιση ώρα. Για τη στάση στο Key Largo αυτό σημαίνει ότι όσο οι ταξιδιώτες αποθηκεύουν θερμίδες απολαμβάνοντας το κλασικό επιδόρπιο του νησιού, την πεντανόστιμη Key Lime Pie (ελληνιστί τάρτα λάιμ), το ηλεκτρικό έχει αρκετό χρόνο για την επαναφόρτιση των μπαταριών του.

Η αυτονομία ελάχιστα μειώνεται τα επόμενα χιλιόμετρα. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στα όρια ταχύτητας. Πραγματικά, δεν χρειάζεται να σπαταλήσεις καθόλου την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 135 kW/184 hp για οποιαδήποτε τολμηρή προσπέραση που συνοδεύεται από αναπόφευκτη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό είναι οι οδηγοί να υιοθετούν ένα χαλαρό ρυθμό όταν περνούν από νησάκια όπως το Islamorada, το Tavernier ή το Duck Key για να μην χάνουν τα μαγευτικά τοπία που μπορούν να απολαύσουν κατά μήκος του Overseas Highway. Αναμφίβολα, ο κλιματισμός είναι απολύτως απαραίτητος. Αλλά στο ηλεκτρικό MINI λειτουργεί πολύ αποδοτικά χάρη στην καινοτόμα τεχνολογία αντλίας θερμότητας.

Οι επόμενες πόλεις που συνδυάζουν τον τουριστικό χαρακτήρα με την ευαισθητοποίηση για την προστασία της φύσης είναι το Grassey Key και το Marathon. Το Dolphin Research Center είναι ένα ειδικό κέντρο έρευνας και προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών. Οι εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία των θηλαστικών και τη διεξαγωγή ερευνητικών projects χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος από τα εισιτήρια εισόδου των επισκεπτών. Αυτοί μπορούν να παρακολουθούν τους ερευνητές ακόμα και να κολυμπούν (αφού προηγηθεί η σχετική εγγραφή) με προσεκτικά επιλεγμένα δελφίνια υπό αυστηρή επίβλεψη. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, κτηνίατροι και βιολόγοι φροντίζουν άρρωστες ή τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες στο Turtle Hospital, οι οποίες αφού έχουν πλήρως αναρρώσει επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Λίγο έξω από τη συνοριακή πόλη Marathon, η διαδρομή την οποία διανύει το ηλεκτρικό MINI περνά από την Seven Mile Bridge. Η μεγαλύτερη γέφυρα των Keys συνδέει το Marathon με το Bahia Honda, δημοφιλές κυρίως στους τουρίστες που αναζητούν μέρη για να κολυμπήσουν και να κάνουν σερφ. Είναι αρκετά δύσκολο να φτάσει κάποιος στις πανέμορφες παραλίες του Bahia Honda και επιπλέον, στις περισσότερες, η είσοδος επιτρέπεται αφού πληρώσεις ένα σχετικό αντίτιμο. Η προληπτική οδήγηση συνιστάται ανεπιφύλακτα στους δρόμους του Big Pine Key. Ανακοινώσεις και πινακίδες προειδοποιούν τους επισκέπτες να έχουν το νου τους για ελάφια. Και πραγματικά, ένα είδος άγριου ελαφιού που ζει στην περιοχή αρέσκεται να βόσκει στο χορτάρι στο πλάι του δρόμου. Πρέπει πάντα να είσαι σε ετοιμότητα για να πατήσεις φρένο, κατά προτίμηση με μέγιστη απόδοση στην ανάκτηση ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, το νέο MINI Cooper SE θα επιβραδύνει άμεσα εάν ο οδηγός μειώσει ελαφρά την πίεση στο γκάζι. Ένας διθέσιος διακόπτης κάτω από το κεντρικό όργανο ενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία, που επιτρέπει την επανατροφοδότηση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας στη μπαταρία υψηλής τάσης.

Με τέτοιες συνθήκες, τα αποθέματα ενέργειας της μπαταρίας φέρνουν τους οδηγούς στο ιστορικό κέντρο του Key West, όπου εύκολα θα βρουν ένα δημόσιο σταθμό φόρτισης. Το πλήρωμα του MINI Electric κάνει την υπόλοιπη εξερεύνηση με τα πόδια. Από το ‘Νοτιότερο Σημείο των Ηπειρωτικών ΗΠΑ’, το ταξίδι συνεχίζεται κατά μήκος της Whitehead Street και της Duval Street στη βόρεια περιοχή της πόλης όπου βρίσκεται το λιμάνι. Εδώ οι ταξιδιώτες μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα του Ernest Hemingway. Ο μετέπειτα νομπελίστας έζησε στο Key West για δέκα χρόνια περίπου από το 1928 και μετά. Το μέρος τον ενέπνευσε να γράψει μερικά διάσημα έργα του, όπως το bestseller "To Have and Have Not” (‘Να έχεις και να μην έχεις’). Το σπίτι του συγγραφέα και το αγαπημένο του μπαρ "Sloppy Joe’s” είναι τώρα τουριστικά αξιοθέατα. Υπάρχουν πολλά, ατμοσφαιρικά τοπικά εστιατόρια στην γειτονιά που σερβίρουν φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε μεγάλες ταράτσες.

Η αυτοπεποίθηση των νησιωτών είναι παροιμιώδης και εκδηλώνεται με χιούμορ και υπερηφάνεια σε όλο το Key West. Για παράδειγμα, η Ημέρα της Ανεξαρτησίας γιορτάζεται στις 23 Απριλίου. Την ημέρα αυτή, οι κάτοικοι του νοτιότερου νησιού των Florida Keys γιορτάζουν την ίδρυση της Δημοκρατίας του Conch το 1982. Εκείνη την εποχή, διακήρυξαν μία συμβολική ανεξαρτησία, διαμαρτυρόμενοι για ένα συνοριακό φυλάκιο ελέγχου που εγκατέστησε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ στον Overseas Highway. Επισήμως, η εξέγερση διήρκεσε μόνο ένα λεπτό, αλλά στην πραγματικότητα έβαλε τέλος στους ελέγχους, οι οποίοι ήταν πολύ επιζήμιοι για τον τουρισμό. Σήμερα, η σημαία της Δημοκρατίας του Conch, η οποία πήρε το όνομά της από το μεγάλο κοχύλι που συναντάται συχνά στην περιοχή των Keys, είναι ένα δημοφιλές σουβενίρ.

Το ανεξάρτητο lifestyle στο Key West συνδέεται επίσης με μία τελετουργία που πραγματοποιείται κάθε βράδυ στην Mallory Square. Ενώ το ηλεκτρικό MINI επαναφόρτιζε αθόρυβα τις μπαταρίες του στο σταθμό φόρτισης προετοιμαζόμενο για την επιστροφή του στο Μαϊάμι, ντόπιοι και επισκέπτες συνέρρεαν στην προκυμαία, βορειοδυτικά της πόλης. Κρατώντας ένα ποτήρι με δροσιστικό περιεχόμενο, είχαν στραμμένο το βλέμμα στη θάλασσα περιμένοντας το ηλιοβασίλεμα. Και μόλις ο ήλιος βυθίστηκε στον Κόλπο του Μεξικού, ξέσπασαν χειροκροτήματα. Η μαγεία της φύσης αποθεώνεται και είναι ευτυχία να βιώνεις αυτό το θαύμα σε ένα πολύ ξεχωριστό μέρος.

Σημειώσεις για τους συντάκτες:

Το road trip του ηλεκτρικού MINI από το Μαϊάμι στο Key West πραγματοποιήθηκε πριν το ξέσπασμα του COVID-19. Η MINI και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν επίγνωση της κοινωνικής ευθύνης τους και δεν επικροτούν ένα τέτοιο ταξίδι την εποχή αυτή, καθώς θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία και ευημερία όλων.