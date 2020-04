Δοκιμάζουμε την Mercedes-Benz C 200 Auto

Στα μέσα Ιουνίου του 2018, στο Λουξεμβούργο είχαμε οδηγήσει την ανανεωμένη C-Class. Από τότε οδηγήσαμε την C 200 σε Coupe εκδοχή τον περασμένο Μάρτιο και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, να οδηγήσουμε την C 200 στην sedan εκδοχή. Η πρώτη διαπίστωση είναι πως παραμένει το ίδιο γοητευτική και φρέσκια όπως όταν την οδηγήσαμε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο. Αυτό σημαίνει πως πέρα από εύστοχα σχεδιασμένα, είναι και διαχρονικά τα μοντέλα που κατασκευάζει η Mercedes-Benz. Από εκεί και πέρα η C 200 είναι η κορυφαία έκδοση με κυβισμό μικρότερο από δυο λίτρα στην γκάμα του μοντέλου. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένα σύνολο πολύ υψηλής τεχνολογίας με κυβισμό μόλις 1497cc. To "200” στην ονομασία του μοντέλου δικαιολογείται από την υψηλή απόδοση, που θα αναλυθεί παρακάτω.

Παραμένει επίκαιρη

Η C-Class σε αυτή την μορφή είναι κοντά μας από το 2014, ενώ το 2018 ανανεώθηκε. Όπως γράψαμε και στην εισαγωγή, παραμένει αισθητικά άκρως επίκαιρη. Η Mercedes-Benz εκτός από γοητευτικά σχήματα έχει το τρόπο να τα κάνει και διαχρονικά και αυτό αποδεικνύεται σήμερα. Με ένα μαγικό τρόπο καταφέρνει να είναι ισορροπημένη από όποια γωνία και αν την δεις αλλά και αρεστή σε ένα μεγάλο ηλικιακό εύρος. Στην τελευταία αναβάθμιση οι προφυλακτήρες έχουν ανασχεδιαστεί με περισσότερο μοντέρνα αλλά και αθλητική μορφή. Σε κάθε έκδοση το αστέρι βρίσκεται στο κέντρο της μάσκας, ενώ στην έκδοση μας συμπληρώνεται από δυο παράλληλες γραμμές. Παρά το γεγονός πως δεν είχαμε στα χέρια μας κάποια έκδοση με την υπογραφή της AMG, η συνολική εικόνα ήταν αρκετά σπορτίφ. Τον ρόλο τους έπαιξαν οι τροχοί των 17in με το πολύ πετυχημένο σχέδιο αλλά και τα νέα εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED. Εκτός από την εικόνα αναβαθμίζουν και την οδήγηση στο σκοτάδι.

Σου φτιάχνει την διάθεση

Με την εξωτερική της σχεδίαση σε έχει κερδίσει και το ίδιο συμβαίνει με το εσωτερικό που δείχνει εξαιρετικά προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια. Μοναδική σχεδίαση με ουσία και λιτές γραμμές, συνδυασμένες με κορυφαία ποιότητα που θυμίζει τα μεγαλύτερα μοντέλα της εταιρίας. Νέα είναι και η οθόνη πολυμέσων με διαγώνιο 10,25 in. Εξαιρετική σε ευκρίνεια και με πολλές λειτουργίες, δένει άριστα με το εσωτερικό, ωστόσο θα προτιμούσαμε να έχει και δυνατότητα λειτουργίας αφής. Την πολύ όμορφη εικόνα συμπληρώνει το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι με μπουτόν αφής για την οθόνη πολυμέσων, η οποία ελέγχεται και μέσω του touchpad στην κεντρική κονσόλα. Στο αυτοκίνητο της δοκιμής μας τα καθίσματα σε συνδυασμό δέρμα-ύφασμα αναβαθμίζουν την εικόνα ενώ προσφέρουν μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ άνεσης και πλευρικής στήριξης. Ο εξτρά ψηφιακός πίνακας οργάνων έλειπε ωστόσο μας αρέσουν ακόμα οι αναλογικές ενδείξεις ενώ ο έγχρωμος υπολογιστής ταξιδίου στο κέντρο δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η εκκίνηση χωρίς την ανάγκη κλειδιού είναι στάνταρ, ενώ το μπουτόν Start/Stop έχει σχήμα τουρμπίνας. Οι χώροι για τους εμπρός επιβάτες είναι πολύ καλοί με ικανοποιητικό πλάτος και αέρα για τα κεφάλια τους. Πολύ καλή και η στήριξη από τα καθίσματα, γεγονός που δείχνει το σεβασμό προς τους επιβάτες. Πίσω αντίστοιχα θα βολευτούν τρεις επιβάτες ενώ και οι αποσκευές τους θα χωρέσουν στο χώρο αποσκευών.

Κινητήρας με νέες τεχνολογίες

Χωρίς τυμπανοκρουσίες, κάτω από το καπό αυτής της C-Class βρίσκεται ένα πολύ εξελιγμένο μηχανικό σύνολο. Ο δίλιτρος τετρακύλινδρος κινητήρας της προηγούμενης έκδοσης πλέον έχει αντικατασταθεί από ένα τετρακύλινδρο σύνολο με μόλις 1,5 lt. κυβισμό που όμως έχει την ίδια ακριβώς απόδοση με 184 άλογα! Ο χαμηλότερος κυβισμός είναι βέβαιο ότι θα προσδώσει περαιτέρω εμπορικό ενδιαφέρον για το μοντέλο στην χώρα μας. Για να επιτευχθεί αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα διαθέτει άμεσο ψεκασμό, twin-scroll τουρμπίνα, μεταβλητό βύθισμα βαλβίδων και φίλτρο συγκράτησης μικροσωματιδίων. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι υποβοηθάτε από ήπιο υβριδικό κύκλωμα 48V που ονομάζεται EQ Boost. Πρόκειται για έναν εναλλάκτη που αποδίδει μέχρι 14 ίππους και 16,3 κιλά ροπής. Σκοπός του είναι η βελτίωση της απόκρισης, των επιδόσεων και βέβαια των ρύπων και της κατανάλωσης. Ο οδηγός μπορεί να βλέπει την λειτουργία του κάτω και δεξιά στον πίνακα οργάνων. Η κίνηση μεταδίδεται στον πίσω άξονα (υπάρχει και τετρακίνητη έκδοση) μέσω ενός σύγχρονου αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων.

Δρομέας μεγάλων αποστάσεων

Όπως και στην περίπτωση της coupe έκδοσης, έτσι και η sedan, χαίρεσαι να την οδηγείς στον ανοικτό δρόμο. Ο έλεγχος του αμαξώματος είναι εξαιρετικός . Η ποιότητα κύλισης επίσης είναι εξαιρετική με πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου από τον δρόμο και την αέρα. Η στιβαρότητα και η αίσθηση σιγουριάς σε κερδίζουν. Εμπνέει έντονο αίσθημα ασφάλειας ακόμα και στα δύσκολα. Ακόμα και με βρεγμένο δρόμο και στόχο το Σούνιο. Η C 200 μας απέδειξε πως έχει πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης ενώ η ανάρτηση βοηθά ώστε οι αντιδράσεις να είναι πολύ φιλικές. Βοηθά και το μεγάλο μεταξόνιο που αντίστοιχα δίνει αίσθημα σιγουριάς στα ανοικτά κομμάτια. Το σύστημα διεύθυνσης είναι άμεσο ενώ και τα φρένα ανταποκρίνονται στις περιστάσεις. Το ζύγισμα δείχνει να επωφελείται από την διάταξη κινητήρας εμπρός-κίνηση πίσω, μιας και υπάρχει μια μοναδική ισορροπία στις αντιδράσεις του αμαξώματος.

Το κιβώτιο των 9 σχέσεων κάνει πολύ ομαλές αλλαγές ενώ η δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης φέρνει πιο κοντά την C-Class στα μέτρα του οδηγού. Ταυτόχρονα κρατά τις στροφές του κινητήρα σε χαμηλό επίπεδο. Για παράδειγμα με 9η στο κιβώτιο έχει 2000 rpm με 130 Km/h. Η δυνατότητα μερικής απενεργοποίησης των ηλεκτρονικών αφήνει το πίσω μέρος υπό συνθήκες να ανοίξει την τροχιά του με γλυκό τρόπο. Το πλαίσιο διψάει για δύναμη. Ο νέος κινητήρας ανταποκρίνεται επαρκώς με μόνη παρατήρηση την ένταση του θορύβου μετά τις 4000 rpm. Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελεί το έργο του αθόρυβα και αποτελεσματικά. Αναφορικά με την κατανάλωση, στην πράξη αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματικός. Εμείς είχαμε μέση κατανάλωση 9,1 lt./100km, απόδοση πολύ καλή με βάση το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου.

Χρυσή τομή

H C 200 έχει μια μοναδική ωριμότητα και ένα τρόπο να σε κερδίζει. Πιο όμορφη από κάθε άλλη φορά, πιο σύγχρονη από κάθε άλλη φορά, με υψηλή ποιότητα και ένα κινητήρα που κρύβει τον κυβισμό του και δικαιολογεί το "200" στην ονομασία. Στην όμορφη και ποιοτική καμπίνα χαίρεσαι να περνάς ώρες ειδικά αν βρίσκεσαι σε ανοικτό δρόμο καταπίνοντας χιλιόμετρα!

Δημήτρης Χατζητόλιος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Μήκος/ πλάτος/ύψος) : 4.686/1.810/1.442 mm

Βάρος : 1505 kg

Κινητήρας : 1497 cc

Ιπποδύναμη : 184 Ps/ 5800-6100 rpm

Ροπή : 28,5 Nm/ 3000-4000 rpm

Τελική ταχύτητα : 239 km/h

Κατανάλωση δοκιμής : 8,7 lt/100km

0-100 km/h: 7,7 sec

Ρύποι CO2 : 146 g/km

Τιμή : από € 41.200