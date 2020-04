Jeep: H επίσημη ημέρα της Αμερικανικής θρυλικής μάρκας

H 4η Απριλίου είναι η 4x4 Day της Jeep®, η ετήσια γιορτή, της μάρκας που έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη με την περιπέτεια και την εκτός δρόμου οδήγηση. Φέτος είναι η 5η χρονιά του θεσμού που γιορτάστηκε την 4η ημέρα του 4ου μήνα του χρόνου, με την Jeep να αποτελεί την πλέον αναγνωρίσιμη μάρκα οχημάτων SUV στον κόσμο, μια κατηγορία που ουσιαστικά δημιούργησε η ίδια 80 χρόνια πριν. Από τότε μέχρι και σήμερα το όνομα Jeep αποτελεί συνώνυμο της ελευθερίας, της περιπέτειας, αλλά και της ικανότητας να ξεπερνάς κάθε εμπόδιο.

Φέτος η Jeep 4x4 Day εστίασε στη φιλοσοφία της εταιρείας "Go anywhere, Do anything” που επισφραγίζεται από την απόλυτη πιστοποίηση "Trail Rated”, η οποία συνοδεύει τις πιο ικανές σε εκτός δρόμου διαδρομές, εκδόσεις των μοντέλων της εταιρείας. Για να κερδίσει μια έκδοση το λογότυπο Trail Rated θα πρέπει να αποδείξει τις ικανότητες του σε 5 επίπεδα, τα επίπεδα πρόσφυσης, την ικανότητα διέλευσης από υδάτινα κωλύματα, την ευελιξία, την ελευθερία άρθρωσης της ανάρτησης και την απόσταση από το έδαφος. Μόνο όταν μια έκδοση περάσει απροβλημάτιστα όλες τις δοκιμασίες μπορεί να κατακτήσει τη διάκριση που το κατατάσσει στα οχήματα με τις κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες.

Παρά το ότι οι δύσκολες συνθήκες που περνάμε περιορίζουν την επιθυμία για περιπέτεια, η Jeep, γιόρτασε την ημέρα με στόχο να ενισχύσει τη σχέση της με την κοινωνία και να περάσει ένα θετικό και αισιόδοξο μήνυμα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Jeep, το κοινό είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνατότητες του μένοντας στο σπίτι σε μια σειρά διαδικτυακών δοκιμασιών στους παρακάτω συνδέσμους: https://www.facebook.com/ JeepOlllllllOpeople/ και https://www.instagram.com/ jeepeurope/ με τα hashtags #4x4Day και #stayofftheroad.

Τι είναι όμως το "Trail Rated”; Από την Αργεντινή μέχρι τη Ζάμπια και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, η πιστοποίηση Trail Rated της Jeep είναι πολλά περισσότερα από απλά ένα σήμα. Είναι μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που διασφαλίζει το επίπεδο των εκτός δρόμου δυνατοτήτων ενός οχήματος. Τα συγκεκριμένα οχήματα περνούν μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων δοκιμασιών σε μερικούς από τους πιο δύσκολους δρόμους και μονοπάτια του κόσμου.

Η διαδικασία δοκιμών ξεκινά από το παγωμένο Βόρειο Μίσιγκαν και καταλήγει στο Rubicon Trail, τη δυσκολότερη εκτός δρόμου διαδρομή δοκιμών σε όλο τον κόσμο. Το σήμα Trail Rated πιστοποιεί ότι το όχημα είναι σχεδιασμένο για περνά με επιτυχία τα όρια απόδοσης που έχει θέσει η Jeep σε πέντε επίπεδα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι κορυφαίες για αυτοκίνητο παραγωγής εκτός δρόμου δυνατότητες. Η μεθοδολογία δημιουργήθηκε από το Κέντρο Δοκιμών Αυτοκινήτων της Νεβάδα (NATC) και η ομάδα εξέλιξης της Jeep τη χρησιμοποίησε ώστε να έχει ένα αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης για τις εκτός δρόμου δυνατότητες των μοντέλων της μάρκας. Ο συνδυασμός μια σειράς δοκιμών σε τεχνητό και φυσικό περιβάλλον και η παράλληλη αξιολόγηση μέσω προσομοιώσεων σε υπολογιστές δίνουν στη συγκεκριμένη μεθοδολογία μια αξιόπιστη και σταθερή εκτίμηση των εκτός δρόμου δυνατοτήτων ενός οχήματος.

Η ομάδα έρευνας και εξέλιξης της Jeep συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να βελτιώνει την απόδοση και τις δυνατότητες των τετρακίνητων οχημάτων της. Τα νέα Plug-in Hybrid μοντέλα, Renegade και Compass 4xe, τα οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην αγορά, ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμα και οι Plyg-in υβριδικές εκδόσεις των δημοφιλών Renegade και Compass θα διαθέτουν εκδόσεις με την πιστοποίηση Trail Rated.

Η νέα Plug-in Hybrid τεχνολογία της Jeep βελτιώνει περαιτέρω τις εκτός δρόμου δυνατότητες των μοντέλων της Jeep χάρη στην υψηλότερη ροπή που προσφέρει ο ηλεκτροκινητήρας σε συνδυασμό με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στη νέα τεχνολογία 4xe της Jeep, η κίνηση στους πίσω τροχούς δεν μεταφέρεται πλέον μέσω ενός άξονα μετάδοσης, αλλά απευθείας από τον ηλεκτροκινητήρα. Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει η μεταφορά της ροπής να περνά ανεξάρτητα σε κάθε άξονα με πολύ πιο άμεσο και αποδοτικό τρόπο από οποιοδήποτε άλλο μηχανικό σύστημα.

Στη σύγχρονη γκάμα της Jeep, οι εκδόσεις Trailhawk των μοντέλων Renegade, Compass, Cherokee, καθώς βεβαίως και όλα τα Jeep Wrangler φέρουν περήφανα την πιστοποίηση Trail Rated.

Τα 5 κριτήρια της πιστοποίησης Trail Rated

Πρόσφυση

Τα Trail Rated μοντέλα της Jeep διαθέτουν συστήματα τετρακίνησης που είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις πλέον ακραίες εκτός δρόμου καταστάσεις. Η πρόσφυση που παρέχουν συμβάλει στο να διατηρείται ο έλεγχος του οχήματος σε κάθε επιφάνεια (χιόνι, λάσπη, άμμος, κτλ.). Οι δοκιμές πρόσφυσης περιλαμβάνουν δοκιμασίες σε διάφορα ολισθηρά οδοστρώματα με μεγάλη κλίση, ενώ η "κοντή" σχέση μετάδοσης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό που βοηθά τα Trail Rated Jeep να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες.

Διέλευση υδάτινου κωλύματος

Τα μοντέλα Trail Rated της Jeep διαθέτουν τροποποιημένα ηλεκτρικά συστήματα και στεγανοποίηση του αμαξώματος, αλλά και ψηλότερα τοποθετημένη εισαγωγή για τον κινητήρα, έτσι ώστε να μπορούν να περάσουν μέσα από νερό σημαντικού βάθους που δεν θα μπορούσαν καν να πλησιάσουν άλλα οχήματα.

Ευελιξία

Η δυνατότητα να πραγματοποιείς ελιγμούς σε στενά και δύσβατα σημεία αποτελεί κρίσιμης σημασίας στοιχείο στις εκτός δρόμου αποδράσεις. Τα Trail Rated Jeep διαθέτουν τροποποιημένα συστήματα διεύθυνσης, αλλά και το βέλτιστο μεταξόνιο που τους επιτρέπουν να ελίσσονται ακόμα και σε αυτές τις ακραίες συνθήκες.

Ελευθερία άρθρωσης

Για να κινηθεί ένα όχημα, οι τροχοί του θα πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος. Όταν ένας ή και περισσότεροι τροχοί είναι στον αέρα, η καλή ελευθερία άρθρωσης επιτρέπει στους υπόλοιπους να διατηρήσουν την επαφή τους με το έδαφος και να εξασφαλίσουν τη μέγιστη πρόσφυση. Οι αναρτήσεις των Trail Rated Jeep διαθέτουν μεγάλες διαδρομές και ευελιξία ώστε να επιτρέπουν στους τροχούς να βρίσκονται σε επαφή με τη γη ακόμα και σε εξαιρετικά μεγάλες κλίσεις.

Απόσταση από το έδαφος

Η απόσταση από το έδαφος, αλλά και οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής επιτρέπουν στα Trail Rated Jeep να ξεπερνούν ακόμα και τα πιο δύσκολα εμπόδια με απόλυτη ασφάλεια, προστατεύοντας παράλληλα το αμάξωμα και τα μηχανικά μέρη.