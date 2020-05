Νέα BMW R 18

Με τη νέα R 18, η BMW Motorrad κάνει τώρα τη είσοδό της στην κατηγορία cruiser. Όπως καμία άλλη μοτοσικλέτα της οικογένειας BMW μέχρι σήμερα, η R 18 έχει βαθιές ρίζες στην παράδοση ιστορικών μοτοσυκλετών BMW – τόσο από τεχνικής όσο και από σχεδιαστικής απόψεως. Δανείζεται τεχνολογικά και οπτικά στοιχεία από διάσημα μοντέλα όπως η BMW R 5, αποφεύγοντας κάθε τι περιττό και παραμένοντας προσηλωμένη στις βασικές αξίες των μοτοσικλετών: ‘γνήσια’, τεχνολογικά απέριττη, με τον boxer κινητήρα στο επίκεντρο της οδηγικής απόλαυσης, σε συνδυασμό με ‘ευχάριστες δονήσεις’. Το πάντρεμα κλασικής σχεδίασης και ‘καθαρής’, σύγχρονης τεχνολογίας πέτυχε το στόχο που τέθηκε για την R 18 - τη δημιουργία μιας προηγμένης και ταυτόχρονα συναισθηματικής οδηγικής εμπειρίας.

Ο ισχυρότερος κινητήρας BMW boxer όλων των εποχών με άφθονα αποθέματα ροπής

Στην καρδιά της νέας BMW R 18 βρίσκεται ο νέος 2-κύλινδρος κινητήρας boxer – ο λεγόμενος "Big Boxer”. Τόσο η εντυπωσιακή εμφάνιση όσο και η τεχνολογία υποδηλώνουν μία συνέχεια των παραδοσιακών αερόψυκτων κινητήρων που προσφέρουν μία συναρπαστική οδηγική εμπειρία από το 1923 όταν και ξεκίνησε η παραγωγή τους από την BMW Motorrad. Ο ισχυρότερος 2-κύλινδρος boxer κινητήρας σε επίπεδο μαζικής παραγωγής έχει κυβισμό 1.802 κ.εκ. Αποδίδει μέγιστη ισχύ 67 kW (91 hp) στις 4.750 σαλ. Από τις 2.000 μέχρι τις 4.000 rpm, πάνω από 150 Nm ροπής είναι διαθέσιμα συνεχώς, και αυτή η ελκτική ισχύς συνδυάζεται με έναν ‘γεμάτο’, διαπεραστικό ήχο.



Ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο δύο τμημάτων και πίσω ψαλίδι που περιέχει τον άξονα μετάδοσης.

Το κεντρικό στοιχείο της ανάρτησης της νέας R 18 είναι ένα ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο δύο τμημάτων. Η σχεδίασή του συνεχίζει τη μακρά παράδοση της BMW Motorrad στο συγκεκριμένο τύπο πλαισίου. Η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και η σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής ακόμα και σε ‘μη εμφανή’ σημεία όπως οι συγκολλήσεις μεταξύ ατσάλινων σωλήνων και χυτών ή σφυρήλατων εξαρτημάτων. Όπως στη θρυλική BMW R 5, το πίσω ψαλίδι – με παρόμοια σχεδίαση – περικλείει τον πίσω άξονα μετάδοσης με αυθεντικό στυλ μέσω βιδών έδρασης.



Τηλεσκοπικό πιρούνι με καλυμμένα καλάμια, ανάρτηση Cantilever , ακτινωτοί τροχοί και δισκόφρενα.

Η ανάρτηση της νέας BMW R 18 σκόπιμα καταργεί τις επιλογές ηλεκτρονικής ρύθμισης. Αντί αυτών, ένα τηλεσκοπικό πιρούνι και ένα κεντρικά τοποθετημένο γόνατο ανάρτησης με ρυθμίσεις προφόρτισης και απόσβεσης ανάλογα με τη διαδρομή (έκταση, συμπίεση) διασφαλίζουν άριστο έλεγχο και οδηγική άνεση. Όπως στη θρυλική BMW R 5, τα καλάμια του τηλεσκοπικού πιρουνιού είναι καλυμμένα. Η διάμετρος της μπουκάλας του πιρουνιού είναι 49 mm, ενώ η διαδρομή της ανάρτησης είναι 120 mm μπροστά και 90 mm πίσω. Το σύστημα πέδησης της νέας BMW R 18 αποτελείται από δύο δισκόφρενα μπροστά και ένα πίσω σε συνδυασμό με τετραπίστονες σταθερές δαγκάνες. Από την άλλη, οι ακτινωτοί τροχοί διασφαλίζουν μία εξαιρετικά κομψή εμφάνιση.



Αρμονική εργονομία για βέλτιστο έλεγχο.

Στο πνεύμα της BMW Motorrad, τα μαρσπιέ της BMW R 18 είναι τοποθετημένα έτσι ώστε ο αναβάτης να απολαμβάνει μια χαλαρή θέση οδήγησης ("mid-mounted footpegs”). Αυτή η κλασική θέση πίσω από τους κυλίνδρους, εκτός του ότι αποτελεί κλασικό στοιχείο BMW, παράλληλα επιτρέπει στον αναβάτη να έχει ενεργό έλεγχο της μοτοσικλέτας χωρίς να περιορίζει την άνεση.



Τρία προγράμματα οδήγησης με ASC και MSR για υψηλό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης και ασφάλειας. Reverse assist και Hillstart Control ως εργοστασιακός εξοπλισμός

Η νέα R 18 προσφέρει επίσης τρία στάνταρ προγράμματα οδήγησης "Rain”, "Roll” και "Rock” – κάτι ασυνήθιστο στην κατηγορία – ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις ατομικές απαιτήσεις του αναβάτη. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης αυτόματο σύστημα ελέγχου ευστάθειας ASC (Automatic Stability Control, με δυνατότητα απενεργοποίησης), που διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο άνεσης. Επιπλέον, η νέα R 18 εφοδιάζεται στάνταρ με έλεγχο ροπής κινητήρα (MSR). Μεταξύ των άλλων διαθέσιμων επιλογών, η υποβοήθηση όπισθεν (reverse assist) διευκολύνει τους ελιγμούς, ενώ η λειτουργία Hill Start Control καθιστά ασφαλέστερη τις εκκινήσεις σε ανηφόρες.



Η νέα R 18: εμβληματικό στυλ σε νέα εκδοχή, με άκαμπτο πλαίσιο, σύγχρονη τεχνολογία και αυθεντικά υλικά.

Η R 18 μεταφέρει αριστοτεχνικά το εμβληματικό στυλ παλαιότερων εποχών στο σήμερα, διατηρώντας μία καθαρόαιμη σχεδίαση σε πολυάριθμες λεπτομέρειες, επηρεασμένη κυρίως από κλασικά μοντέλα όπως η BMW R 5. Δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι λειτουργικά και στιλιστικά στοιχεία όπως το πλαίσιο δύο τμημάτων, το ρεζερβουάρ σε σχήμα σταγόνας, ο εκτεθειμένος άξονας τελικής μετάδοσης και οι λεπτές γραμμές στη βαφή (εργοστασιακή επιλογή) παραπέμπουν στο θρυλικό boxer της εποχής 1936. Οι κλασικές μεταλλικές λεπτομέρειες στο σώμα της R 18 αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία ενός αυθεντικού classic μοντέλου. Η ανάρτηση επίσης παραπέμπει στη θρυλική R 5. Μαζί με το διπλό ψαλίδι και μία ανάρτηση cantilever, η φιλοσοφία πλαισίου της R 5 μεταφέρεται άριστα οπτικά στη σύγχρονη εποχή.



Η R 18 First Edition : αποκλειστική εμφάνιση με μοναδική βαφή και στοιχεία χρωμίου.

Η νέα R 18 θα προσφέρεται σε όλο τον κόσμο στην αποκλειστική έκδοση R 18 First Edition από το λανσάρισμά της, ενώ ένα βασικό μοντέλο θα διατίθεται επιπρόσθετα σε ορισμένες αγορές. Αυτό συνδυάζει την εμφάνιση της R 18 με αποκλειστικά στοιχεία εξοπλισμού σε κλασικό μαύρο φινίρισμα με λευκά σιρίτια. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πολυάριθμες χρωμιωμένες επιφάνειες ένα σήμα στη σέλα και χρωμιωμένο λογότυπο "First Edition” στα πλαϊνά καλύμματα.



Σχεδίαση ‘φιλική’ στις μετατροπές ως προϋπόθεση για άμεσο customising και βέλτιστη εξατομίκευση.

Σχεδόν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μοτοσικλέτα, η νέα R 18 υιοθετεί σχεδίαση ‘φιλική’ στις μετατροπές – κάτι στο οποίο εστίασαν οι σχεδιαστές ήδη από τα πρώτα στάδια εξέλιξης της βασικής διάταξης της μοτοσικλέτας. Ως αποτέλεσμα, εφοδιάζεται με υποπλαίσιο που αφαιρείται εύκολα ενώ το ίδιο εύκολα αποσυναρμολογούνται τα βαμμένα εξαρτήματα. Τα σημεία έδρασης για την ηλεκτρολογική πλεξούδα και τα σωληνάκια φρένων/συμπλέκτη είναι προσεκτικά σχεδιασμένα για εύκολη εγκατάσταση ενός ψηλότερου ή χαμηλότερου τιμονιού. Επιπλέον, τα ορατά καλύμματα βαλβίδων (καλύμματα κυλινδροκεφαλών) και το κάλυμμα του ιμάντα (καπάκι κελύφους κινητήρα) είναι σχεδιασμένα ώστε να βρίσκονται εξωτερικά του κάρτερ λαδιού, για να αντικαθίστανται εύκολα.



Εξαρτήματα για εξατομίκευση και συλλογές " Machined ” και "2- Tone Black ” της Roland Sands για τη νέα R 18.

Η γκάμα εξοπλισμού της BMW Motorrad προσφέρει πολυάριθμες δυνατότητες εξατομίκευσης για να μπορεί ο πελάτης να προσαρμόζει την R 18 στα προσωπικά του γούστα και προτιμήσεις. Μία ποικίλη γκάμα εξαρτημάτων του προγράμματος Γνήσιων Αξεσουάρ της BMW Motorrad προσφέρεται για ‘customising’ που μεταβάλλει σημαντικά το χαρακτήρα της R 18. Με το λανσάρισμα της R 18, διατίθενται δύο διαφορετικές συλλογές εξαρτημάτων από κατεργασμένο αλουμίνιο, που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την Roland Sands Design: "Machined” και "2-Tone-Black”.



Συνεργασία με τις Mustang Seat και Vance & Hines για χειροποίητες σέλες και συστήματα εξάτμισης " Made in USA ”.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αξεσουάρ και εξατομίκευσης της νέας R 18, η BMW Motorrad συνεργάζεται με την Roland Sands Design και αρκετούς διάσημους προμηθευτές. Μεταξύ αυτών, η αμερικανική κατασκευάστρια Mustang Seat που προσφέρει μία ποικιλία από χειροποίητες σέλες υψηλής ποιότητας. Εξίσου δημιουργική είναι η συνεργασία με την Vance & Hines για customising στα συστήματα εξάτμισης.



Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της BMW R 18: