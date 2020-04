Η ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών κίνησης είναι κορυφαία προτεραιότητα για το BMW Group. Ο κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων δίνει μία πρώτη εικόνα από το σύστημα κίνησης του BMW i Hydrogen NEXT και επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή του στην υιοθέτηση μιας προσεκτικής και συστηματικής μεθόδου με στόχο τις μετακινήσεις μηδενικών ρύπων. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει και την προσεκτική μελέτη των διαφορετικών απαιτήσεων των αγορών και των πελατών στο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής ‘Power of Choice’ (η Δύναμη της Επιλογής). Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση και η ευελιξία είναι σημαντικά για την επίτευξη της βιώσιμης μετακίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Klaus Fr ö hlich, Μέλος Δ.Σ. της BMW AG, Έρευνα & Εξέλιξη (κάντε κλικ εδώ για να παρακολουθήσετε τις δηλώσεις): "Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα διάφορα εναλλακτικά συστήματα κίνησης θα συνυπάρχουν παράλληλα στο μέλλον, καθώς δεν υπάρχει μία λύση που να ικανοποιεί τις διαφορετικές απαιτήσεις μετακίνησης των πελατών σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου μπορεί να γίνει ουσιαστικά ο τέταρτος πυλώνας στη γκάμα κινητήριων συνόλων μας μακροπρόθεσμα. Τα προηγμένα μοντέλα της εξαιρετικά δημοφιλούς οικογένειας Χ πληρούν τις προϋποθέσεις για μία τέτοια εφαρμογή". Το BMW Group συνεργάζεται με την Toyota Motor Corporation πάνω στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου από το 2013.

Μελλοντικές προοπτικές για την τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου.

Αν και το BMW Group δεν έχει καμία αμφιβολία για τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες των συστημάτων κίνησης με κυψέλες καυσίμου, θα περάσει κάποιο εύλογο διάστημα έως ότου η εταιρεία να είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της ένα αυτοκίνητο παραγωγής με τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα το κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών. "Κατά την άποψή μας, το υδρογόνο ως φορέας ενέργειας πρέπει πρώτα να παράγεται σε επαρκείς ποσότητες σε ανταγωνιστική τιμή με χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, το υδρογόνο θα χρησιμοποιείται πρωτίστως σε εφαρμογές που δεν μπορούν να εξηλεκτριστούν άμεσα, όπως τα βαρέως τύπου μέσα μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων", δήλωσε ο Klaus Fröhlich. Η απαιτούμενη υποδομή, όπως ένα εκτεταμένο, πανευρωπαϊκό δίκτυο σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου, επίσης λείπει προς το παρόν. Ωστόσο, το BMW Group συνεχίζει αποφασιστικά την εξέλιξη της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Η εταιρεία αξιοποιεί το χρόνο που μεσολαβεί μέχρις ότου ετοιμαστεί η υποδομή ανεφοδιασμού με βιώσιμα παραγόμενο υδρογόνο προκειμένου να μειώσει σημαντικά το κόστος κατασκευής του συστήματος κίνησης. Το BMW Group ήδη φέρνει στην αγορά ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας με βιώσιμη ενέργεια και σύντομα θα προσφέρει στους πελάτες του μία ευρεία γκάμα plug-in υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων. Συνολικά 25 μοντέλα προγραμματίζεται να λανσαριστούν μέχρι το 2023, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δώδεκα με πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Πρώτες τεχνικές λεπτομέρειες για το σύστημα κίνησης του BMW i Hydrogen NEXT .

"Το σύστημα κυψελών καυσίμου για το σύστημα κίνησης του BMW i Hydrogen NEXT παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέχρι 125 kW (170 hp ) από τη χημική αντίδραση μεταξύ υδρογόνου και οξυγόνου από τον ατμοσφαιρικό αέρα", εξηγεί ο Jürgen Guldner, Αντιπρόεδρος Τεχνολογίας Κυψελών Καυσίμου Υδρογόνου & Προγραμμάτων Οχημάτων (Hydrogen Fuel Cell Technology & Vehicle Projects) του BMW Group. Αυτό σημαίνει ότι το μόνο που εκπέμπει το αυτοκίνητο είναι οι υδρατμοί. Ο ηλεκτρικός μετατροπέας που βρίσκεται κάτω από την κυψέλη καυσίμου προσαρμόζει το επίπεδο τάσης στο αντίστοιχο του ηλεκτροκινητήρα και της μπαταρίας υψηλής ισχύος, που τροφοδοτείται από την ενέργεια της αναγεννητικής πέδησης και των κυψελών καυσίμου. Το όχημα περιλαμβάνει επίσης δύο ρεζερβουάρ 700 bar που μαζί χωράνε έξι κιλά υδρογόνου. "Αυτό εγγυάται μία μεγάλη αυτονομία ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες", σημειώνει ο Guldner. "Και ο ανεφοδιασμός διαρκεί μόνο τρία έως τέσσερα λεπτά". Η πέμπτη γενιά της μονάδας eDrive που θα κάνει ντεμπούτο στο BMW iX3 είναι επίσης πλήρως ενσωματωμένη στο BMW i Hydrogen NEXT. Η μπαταρία υψηλής ισχύος που τοποθετείται πάνω από τον ηλεκτροκινητήρα παρέχει πρόσθετη ισχύ στις προσπεράσεις ή κατά την επιτάχυνση. Με συνολική ισχύ 275 kW (374 hp ) , το σύστημα υποστηρίζει τις δυναμικές επιδόσεις για τις οποίες φημίζεται η BMW. Αυτό το σύστημα ηλεκτροκίνησης με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου θα δοκιμαστεί σε περιορισμένη κλίμακα σε ένα project βασισμένο στην τρέχουσα BMW X 5 που το BMW Group σκοπεύει να παρουσιάσει το 2022. Μία έκδοση παραγωγής με τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου θα κυκλοφορήσει στην αγορά από το BMW Group το νωρίτερο το δεύτερο μισό της δεκαετίας που διανύουμε, ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Η συνεργασία με την Toyota συνεχίζεται.

Προκειμένου να διασφαλίζει την ετοιμότητά του απέναντι τις τεχνολογικές απαιτήσεις ενός υδρογονοκίνητου οχήματος κυψελών καυσίμου μέχρι το δεύτερο μισό αυτής της δεκαετίας, το BMW Group ενώνει τις δυνάμεις του με την Toyota Motor Corporation συνεχίζοντας μία επιτυχημένη συνεργασία που χρονολογείται από το 2013. Οι δύο κατασκευαστές συνεργάζονται πάνω σε συστήματα κίνησης κυψελών καυσίμου και κλιμακούμενα αρθρωτά εξαρτήματα για οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της προϊοντικής εξέλιξης. Κυψέλες καυσίμου – προϊόν συνεργασίας με την Toyota - θα χρησιμοποιηθούν στο BMW i Hydrogen NEXT, μαζί με μία συστοιχία κυψελών καυσίμου και το συνολικό σύστημα που έχει εξελίξει το BMW Group. Εκτός από τη συνεργασία τους στην ανάπτυξη και εκβιομηχάνιση της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου για τη μαζική παραγωγή, οι δύο εταιρείες είναι επίσης ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου Υδρογόνου (Hydrogen Council). Πολλές ακόμα κορυφαίες εταιρείες στους τομείς ενέργειας, μεταφορών και της βιομηχανίας εν γένει έχουν προσχωρήσει στο Hydrogen Council από το 2017, αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του σε πάνω από 80.

Το BMW Group συμμετέχει στο ερευνητικό project BRYSON .

Η συμμετοχή του BMW Group στο ερευνητικό project BRYSON (Γερμανικό ακρωνύμιο για ρεζερβουάρ αποθήκευσης υδρογόνου με περιορισμένες απαιτήσεις χώρου και βελτιστοποιημένη πρακτικότητα) υπογραμμίζει την πίστη του στη μελλοντική βιωσιμότητα και στις δυνατότητες της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Αυτή η συμμαχία μεταξύ BMW AG, Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Μονάχου, Leichtbauzentrum Sachsen GmbH, Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δρέσδης και WELA Handelsgesellschaft mbH στόχο έχει τη δημιουργία πρωτοποριακών ρεζερβουάρ αποθήκευσης υδρογόνου υψηλής πίεσης, που θα μπορούν να ενσωματώνονται εύκολα σε μελλοντικές παγκόσμιες αρχιτεκτονικές οχημάτων. Το project στοχεύει στην ανάπτυξη ρεζερβουάρ με επίπεδη σχεδίαση. Με προοπτική να ‘τρέξει’ για μία περίοδο 3,5 ετών και χρηματοδότηση από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων & Ενέργειας, το project θα βοηθήσει επίσης στη μείωση του κόστους παραγωγής ρεζερβουάρ υδρογόνου για οχήματα κυψελών καυσίμου, ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία.