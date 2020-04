Πράσινο φως για την υπηρεσία BMW eDrive Zones σε 80 πόλεις

Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία BMW eDrive Zones που αυξάνει τη χρήση της ηλεκτροκίνησης, το BMW Group συμβάλλει ακόμα περισσότερό στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αστικές περιοχές. Έτσι ανοίγονται νέες προοπτικές στην περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα plug-in υβριδικά οχήματα BMW για οδήγηση μηδενικών ρύπων στις πόλεις. Η υπηρεσία BMW eDrive Zones ενεργοποιεί την αυτόματη μετάβαση σε αμιγώς ηλεκτρικό πρόγραμμα οδήγησης μόλις το όχημα εισέρχεται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικές, όπως οι ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων. Η υπηρεσία BMW eDrive Zones διατίθεται τώρα σε αρκετά plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW.

Επιπλέον, το πρόγραμμα πιστότητας BMW Points θα λανσαριστεί αργότερα μέσα στη χρονιά. Με αυτό, οι οδηγοί των plug-in υβριδικών μοντέλων BMW θα ανταμείβονται με ελκυστικά προνόμια μέσω ενός συστήματος επιβράβευσης με πόντους. Κάθε χιλιόμετρο που διανύεται με ηλεκτροκίνηση μετράει, ενώ μέσα σε μία eDrive Zone, συγκεντρώνονται ακόμα και διπλάσιοι πόντοι. Συγκεντρώνοντας έναν ικανό αριθμό πόντων, οι συμμετέχοντες επιβραβεύονται με ελκυστικά δώρα, όπως δωρεάν φόρτιση της υπηρεσίας BMW Charging.

Το BMW Group προσφέρει σημαντικά κίνητρα για πιο βιώσιμες μετακινήσεις, αφενός με τη συνεχή επέκταση της γκάμας ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αφετέρου με τη σταθερή εξέλιξη της τεχνολογίας BMW eDrive. Τα BMW Plug-in υβριδικά μοντέλα BMW και MINI διατίθενται τώρα σε όλες τις σχετικές κατηγορίες οχημάτων.

Το BMW eDrive Zones βοηθά τώρα να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των plug-in υβριδικών οχημάτων στη μείωση των εκπομπών ρύπων στις πόλεις περισσότερο από ποτέ. Η καινοτόμα υπηρεσία συνδυάζει την τεχνογνωσία του BMW Group στους τομείς ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης. Και οι δύο εντάσσονται στους τομείς καινοτομίας D+ACES (Design, Automated Driving, Connectivity, Electrification και Services) που αποτελούν τους πυλώνες της εταιρικής στρατηγικής NUMBER ONE > NEXT.

Με το λανσάρισμα των καινοτόμων, ψηφιακών υπηρεσιών BMW eDrive Zone και BMW Points, το BMW Group δείχνει πόσο αποφασισμένο είναι να χρησιμοποιεί τεχνολογικές καινοτομίες με συνέπεια, ακόμα και ανεξάρτητα από τη νομοθεσία, προς όφελος της βιωσιμότητας στο χώρο της ατομικής μετακίνησης. Αυτή η εταιρική στρατηγική κινητοποιεί ολόκληρη τη βιομηχανία και τις πόλεις σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογική προσέγγιση που ανέπτυξε το BMW Group για την υπηρεσία eDrive Zone θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε plug-in υβριδικά μοντέλα άλλων μαρκών. Επίσης, μπορεί να καθοριστεί μία eDrive Zone για κάθε μητροπολιτική περιοχή. Είναι ένα συγκριτικά απλό μέτρο που θα βοηθούσε τις πόλεις στην περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές.



Οι νέες λειτουργίες δημιουργούν πρόσθετα κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων στην κυκλοφορία της πόλης και συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αστικά περιβάλλοντα. Για τον οδηγό, το αυξημένο ποσοστό ηλεκτροκίνησης συμβάλλει επίσης στη μείωση των λειτουργικών δαπανών. Όταν μία διαδρομή καλύπτεται αμιγώς με ηλεκτροκίνηση, μειώνεται σημαντικά το κόστος ενέργειας συγκριτικά με τη χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, κάτι που επιβεβαιώνεται από συγκριτικούς υπολογισμούς για τρέχοντα plug-in υβριδικά μοντέλα. Κάτι τέτοιο ισχύει κυρίως για την κυκλοφορία στην πόλη, όταν η ηλεκτρική ενέργεια πετυχαίνει σημαντικά υψηλότερο επίπεδο απόδοσης από ένα κινητήρα βενζίνης ή diesel.

Η ευφυής δικτύωση αυξάνει το ποσοστό χρήσης ηλεκτροκίνησης.

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας BMW eDrive Zones βασίζεται σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα του BMW Group που εφαρμόστηκε στην Ολλανδική πόλη Rotterdam με το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Εκεί, 50 οδηγοί plug-in υβριδικών μοντέλων απέκτησαν πρόσβαση στις συντεταγμένες GPS ορισμένων περιοχών στο κέντρο της πόλης μέσω ειδικής εφαρμογής. Κάθε φορά που εισέρχονταν σε αυτή την περιοχή, η εφαρμογή τους ζητούσε να επιλέξουν το πρόγραμμα αμιγούς ηλεκτροκίνησης MAX eDrive. Μετά από λίγους μόλις μήνες, ήταν εμφανές ότι οι οδηγοί που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα είχαν καλύψει περίπου το 90% όλων των διαδρομών στην eDrive Zone Rotterdam αμιγώς με ηλεκτροκίνηση.

Η υπηρεσία BMW eDrive Zones, τώρα στάνταρ σε διάφορα plug-in υβριδικά μοντέλα, χρησιμοποιεί τεχνολογία geofencing μέσω GPS. Η αλλαγή στο αμιγώς ηλεκτρικό πρόγραμμα οδήγησης είναι αυτόματη. Όταν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη, κάθε διαθέσιμη eDrive Zone στο χάρτη πλοήγησης επισημαίνεται στην Οθόνη Ελέγχου. Εκεί εμφανίζεται επίσης μία ειδοποίηση ότι το όχημα αλλάζει αυτόματα σε ELECTRIC mode μόλις φτάσει σε μία eDrive Zone. Το plug-in υβριδικό όχημα λειτουργεί με μηδενικούς ρύπους, όσο διάστημα το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης το επιτρέπει εντός της eDrive zone. Εάν τα αποθέματα ενέργειας εξαντληθούν, τότε η ενεργοποίηση του κινητήρα καύσης ομοίως εμφανίζεται στο Control Display.

Η υπηρεσία BMW eDrive Zones διατίθεται τώρα σε όλες τις εκδόσεις των BMW plug-in-hybrid μοντέλων BMW 745e, BMW X5 xDrive45e και BMW 330e. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν και άλλα μοντέλα.

Η υπηρεσία BMW eDrive Zones διαθέσιμη σε περίπου 80 Ευρωπαϊκές πόλεις.

Τα οφέλη της ψηφιακής υπηρεσίας BMW eDrive Zone μπορούν να απολαμβάνουν οι οδηγοί σε αρκετές μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις με ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων τους από την αρχή. Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι τρέχουσες 58 πόλεις και περιοχές της Γερμανίας που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων. Υπάρχουν επίσης 20 ακόμα βασικές περιοχές σε μεγάλες πόλεις σε Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία. Μελλοντικά, η λίστα θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει πρόσθετες χώρες και πόλεις, ώστε η αναλογία ηλεκτροκίνησης των plug-in υβριδικών μοντέλων να αυξάνεται σε όλο και περισσότερες περιοχές πόλεων.

Στη Γερμανία, οι εξής πόλεις και περιοχές έχουν οριστεί προς το παρόν ως ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων – και έχουν χαρακτηριστεί ως BMW eDrive Zone: Aachen, Augsburg, Balingen, Berlin, Bonn, Bremen, Darmstadt, Dinslaken, Düsseldorf, Erfurt, Eschweiler, Frankfurt/Main, Freiburg, Hagen, Halle (Saale), Hanover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herrenberg, Ilsfeld, Karlsruhe, Krefeld, Cologne, Langenfeld, Leipzig, Leonberg/Hemmingen και γύρω περιοχή, Limburg an der Lahn, Ludwigsburg και γύρω περιοχή, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Mönchengladbach, Mühlacker, Munich, Münster, Neuss, Nürnberg, Offenbach, Osnabrück, Overath, Pfinztal, Pforzheim, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Ruhr area, Schramberg, Schwäbisch-Gmünd, Siegen, Stuttgart, Tübingen, Ulm, Urbach, Wendlingen, Wiesbaden, Wuppertal.

Τα plug-in υβριδικά συστήματα κίνησης της BMW ήδη παρέχουν πρόσθετα οφέλη έναντι των παραδοσιακών λύσεων:

Βελτιωμένη ποιότητα ζωής στην πόλη: Οδηγώντας στο πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης, οι χρήστες μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και του θορύβου οδικής κυκλοφορίας στις πόλεις.

Οικονομία: η ηλεκτρική οδήγηση σε αστικές περιοχές είναι πιο οικονομική από τη χρήση βενζίνης ή diesel, εάν το plug-in υβριδικό όχημα φορτίζεται στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας.

Το εσωτερικό έχει πάντα τη σωστή θερμοκρασία όταν εισέλθετε στο όχημα: βοηθητικά συστήματα καλοριφέρ και κλιματισμού προσφέρονται στάνταρ.

Το φρενάρισμα αποφέρει οφέλη: Η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος. Στα συμβατικά αυτοκίνητα, το φρενάρισμα παράγει μόνο θερμότητα και φθείρει τα τακάκια.

Τα καλύτερα δύο κόσμων: Τα plug-in υβριδικά οχήματα προσφέρουν ηλεκτρική οδηγική απόλαυση σε αστικές διαδρομές και κλασική οδηγική απόλαυση BMW σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καλύψουν μία ευρεία γκάμα εφαρμογών, επομένως είναι ιδανικά για νοικοκυριά με ένα αυτοκίνητο.

Προετοιμάζοντας το δρόμο για το μέλλον: Επειδή ένα plug-in υβριδικό μοντέλο μπορεί να λειτουργεί χωρίς εκπομπές ρύπων, απολαμβάνουν προνόμια εφάμιλλα με αυτά των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων, π.χ. χαμηλότερες χρεώσεις για είσοδο στο κέντρο του Λονδίνου ή κατά τη στάθμευση σε διάφορες πόλεις.

Θετικό συνολικό ισοζύγιο CO 2 για plug - in υβριδικά οχήματα BMW .

Μερικές φορές η "πραγματική" αξιολόγηση κύκλου ζωής των plug-in υβριδικών οχημάτων αμφισβητείται, κυρίως σε αγορές όπου το ποσοστό πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Για τα plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW, το BMW Group έχει καταρτίσει πιστοποιητικά CO 2 για ολόκληρο τον κύκλο ζωής, από την προμήθεια πρώτων υλών, την αξιακή αλυσίδα, την παραγωγή και τη φάση χρήσης μέχρι την ανακύκλωση.