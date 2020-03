Το BMW iNEXT λίγο πριν τη μαζική παραγωγή

Φτάνοντας σταδιακά στην ‘ωριμότητα’ που απαιτείται από ένα μοντέλο μαζικής παραγωγής, το BMW iNEXT ολοκληρώνει ένα ακόμα κεφάλαιο του προγράμματος δοκιμών, υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Οι εντατικές δοκιμές στις παγερές συνθήκες του αρκτικού κύκλου, δίνουν τώρα τη θέση τους σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό στην έρημο Καλαχάρι της Ν. Αφρικής, όπου εκτός από την υπερβολική ζέστη και την ηλιακή ακτινοβολία, η σκόνη και οι διαδρομές μέσα από άμμο, χαλίκια και χώμα αυξάνουν τις προκλήσεις για την τεχνολογική ναυαρχίδα του BMW Group. Σε αυτή την κυριολεκτικά καυτή φάση της διαδικασίας εξέλιξης, πέρα από τα συστήματα κίνησης και ανάρτησης του αμιγώς ηλεκτροκίνητου BMW iNEXT που καλούνται να αποδείξουν τη λειτουργική τους ασφάλεια, αντοχή και αξιοπιστία, δοκιμάζονται επίσης το αμάξωμα, το εσωτερικό, η ψηφιακή τεχνολογία και τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Οι λεγόμενες δοκιμές θερμού κλίματος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός εκτεταμένου, πολυσυλλεκτικού προγράμματος δοκιμών, στο πλαίσιο της εξέλιξης για τη μαζική παραγωγή. Τα πρωτότυπα BMW iNEXT υποβάλλονται σε καταπόνηση εφάμιλλη με αυτή την οποία υφίσταται ένα όχημα σε όλη τη διάρκεια της λειτουργικής ζωής του. Όπως όλα τα νέα μοντέλα BMW, ο δρόμος για τη μαζική παραγωγή περνά από την πίστα δοκιμών του BMW Group στο Miramas στη Ν. Γαλλία, στο Nürburgring Nordschleife και άλλες αγωνιστικές πίστες στο Χειμερινό Κέντρο στο Arjeplog, Σουηδία, καθώς και ερημικές περιοχές με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ζέστης και ξηρασίας.

Παγωμένη πίστα, αγωνιστική πίστα, συνθήκες ερήμου: Μία ποικιλία δοκιμών διασφαλίζει οδηγική απόλαυση σε βάθος χρόνου.

Λειτουργώντας με υψηλές ταχύτητες, σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας (stop & go), ακραίες θερμοκρασίες πάνω αλλά και υπό το μηδέν, στον πάγο και το χιόνι, αλλά και στην άμμο και το χώμα, τα οχήματα προ-παραγωγής καλούνται να διαχειριστούν σε συμπυκνωμένη μορφή όλες τις προκλήσεις που ένα αυτοκίνητο θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει στις καθημερινές διαδρομές του επί σειρά ετών. Στην πορεία, έμπειροι τεχνικοί και αποτελεσματικά συστήματα μέτρησης καταγράφουν τις αντιδράσεις του οχήματος σε διάφορες καιρικές και οδικές συνθήκες, αλλά και υπό την επίδραση άλλων παραγόντων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η διάσημη οδηγική απόλαυση BMW που θα προσφέρουν τα μελλοντικά αυτοκίνητα παραγωγής δεν κινδυνεύει στις όποιες ακραίες συνθήκες. Η μαζική παραγωγή του BMW iNEXT θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο του BMW Dingolfing το 2021. Με τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Sports Activity Vehicle, το νέο μοντέλο συνδυάζει τις τελευταίες καινοτομίες που ορίζει το BMW Group στην εταιρική στρατηγική του NUMBER ONE > NEXT για τους τομείς D-ACES (Design, Autonomous, Connected, Electrified & Services). Υιοθετώντας την πέμπτη γενιά της τεχνολογίας BMW eDrive, το BMW iNEXT εγκαινιάζει νέα πρότυπα σπορ επιδόσεων, οικονομικής λειτουργίας και αυτονομίας ενός ηλεκτρικού οχήματος με μπαταρία. Τα συστήματα ανάρτησης και υποστήριξης οδηγού σηματοδοτούν ένα ακόμα βήμα προς την αυτόνομη οδήγηση. Και οι τρέχουσες καινοτομίες στους τομείς λειτουργίας και ψηφιοποίησης υπογραμμίζουν επίσης τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του BMW iNEXT.

Το BMW iNEXT διαχειρίζεται με επιτυχία την ακραία καταπόνηση από υψηλές θερμοκρασίες, ηλιακή ακτινοβολία και σκόνη.

Οι δοκιμές οδήγησης μέσα στην έρημο, στη Σαβάνα και στις περιοχές της Β.Δ. Νότιας Αφρικής προσφέρουν στους μηχανικούς εξέλιξης τις ιδανικές προϋποθέσεις για τον έλεγχο και συντονισμό όλων των συστημάτων κίνησης και ανάρτησης υπό ακραίες συνθήκες. Η συνεχής εναλλαγή τοπίων, από αμμόλοφους σε χωματόδρομους και περάσματα off-road, είναι μία μόνιμη πρόκληση ακόμα και για το ευφυές σύστημα τετρακίνησης του BMW iNEXT. Σε θερμοκρασίες ικανές να αδειάσουν τη μπαταρία του κινητού τηλεφώνου σε χρόνο μηδέν, η ολοκληρωμένη φιλοσοφία ψύξης της μπαταρίας, ο ηλεκτροκινητήρας και τα ηλεκτρονικά του BMW iNEXT ανταπεξέρχονται άριστα. Επιπλέον, το σύστημα κλιματισμού (A/C), που λειτουργεί μέσω τεχνολογίας αντλίας θερμότητας, το σύστημα ελέγχου και τα λοιπά εξαρτήματα των ηλεκτρονικών του οχήματος δοκιμάζονται στις ακραίες κλιματικές συνθήκες της ερήμου για να επιβεβαιώσουν ότι πληρούν τις προδιαγραφές για παραγωγή.

Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων θερμών δοκιμών, το όχημα εκτίθεται επαναλαμβανόμενα στη θερμότητα του ήλιου επί ώρες και στη συνέχεια ψύχεται. Με αυτό τον τρόπο, οι υπεύθυνοι εξέλιξης δοκιμάζουν όχι μόνο τη λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων, αλλά και τη θερμική αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό, επειδή οι μηχανικοί δοκιμών δείχνουν μηδενική ανοχή σε θορύβους ή τριγμούς ακόμα και στην περίπτωση ξαφνικών και έντονων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας. Επιπλέον, η έρημος Καλαχάρι προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για τη δοκιμή της στεγανοποίησης καλυμμάτων, θυρών και καπό από τη σκόνη. Κατά τη διάρκεια δοκιμών και διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, μέσα από αμμόλοφος και περιοχές με θαμνώδη βλάστηση, το BMW iNEXT ‘σηκώνει σύννεφα από σκόνη’ αλλά χωρίς να αφήνει ούτε κόκκο να εισέρχεται στο εσωτερικό.