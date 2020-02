Οργανωτικές αλλαγές στη Mercedes-Benz Ελλάς

Σε συνέχεια της αποχώρησης του Νικολάου Πρέζα από τη Mercedes-Benz Ελλάς, ο οποίος διατηρούσε τον τίτλο του Sales & Marketing Director Mercedes-Benz Cars, η Εταιρεία προέβη σε γενικότερη αναδιάρθωση του τμηματος Πωλήσεων & Marketing Επιβατηγών Αυτοκινήτων, η οποία δεν περιλαμβάνει τη στελέχωση της συγκεκριμένης θέσης.

Από τις 17 Φεβρουαρίου 2020, δύο έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της Εταιρείας αναβαθμίζονται ώστε να διοικούν την ομάδα των Πωλήσεων και Marketing των Επιβατικών Οχημάτων της Mercedes-Benz Ελλάς. Πρόκειται για τον μέχρι σήμερα Fleet Sales & Used Cars MBC Senior Manager κο Θεόδωρο Καραγιάννη, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για το σύνολο των καναλιών πωλήσεων καλύπτοντας τη νέα θέση Mercedes-Benz Cars Sales Senior Manager και τον μέχρι αυτήν τη στιγμή Διευθυντή Επικοινωνίας κο Παναγιώτη Ριτσώνη, ο οποίος αναβαθμίζεται στη νέα θέση Mercedes-Benz Cars Marketing Senior Manager αναλαμβάνοντας την κεντρική ευθύνη των Προϊόντων, της Διαχείρισης, της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων. Τόσο ο κος Καραγιάννης, όσο και ο κος Ριτσώνης θα αναφέρονται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mercedes-Benz Ελλάς κο Ιωάννη Καλλίγερο.

O κος Θεόδωρος Καραγιάννης είναι απόφοιτος Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων του πανεπιστημίου του Stafford και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το πανεπιστήμιο του London Metropolitan & Marketing του ALBA. Εντάχθηκε στην οικογένεια της Mercedes-Benz Ελλάς τον Σεπτέμβριο του 2014, αναλαμβάνοντας με επιτυχία το τμήμα Εταιρικών Πωλήσεων, ενώ στην πορεία συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη πωλήσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων: "Mercedes-Benz Certified Pre-Owned" καθώς και στην δραστηριότητα ενοικίασης της εταιρείας, StarRent. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του αυτοκινήτου έχοντας διαχειριστεί θέσεις ευθύνης Πωλήσεων & Marketing στις εταιρείες Toyota Ελλάς και Kosmocar-Αudi.

Ο κος Παναγιώτης Ριτσώνης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science in Financial Services Management

από το University of Surrey. Αμέσως μετά τις μεταπτυχιακές του σπουδές εντάχθηκε στην οικογένεια της Mercedes-Benz Hellas ως Management Trainee. Στα δεκαπέντε περίπου έτη που εργάζεται στην εταιρεία, έχει απασχοληθεί τόσο στο τμήμα Επαγγελματικών όσο και στο τμήμα Επιβατηγών αυτοκινήτων και έχει αναλάβει αναβαθμισμένες θέσεις ευθύνης με εντυπωσιακό επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, διατηρώντας τα τελευταία 6,5 χρόνια τη θέση του Marketing Communications Senior Manager όπου έχει επιδείξει σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά στην επικοινωνία της μάρκας.

Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στα Στελέχη που αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες!