Η AUDI παρουσιάζει TV spot για τη νέα εποχή αυτοκίνησης

Η Audi επέλεξε τη μεγαλύτερη βραδιά του αμερικανικού ποδοσφαίρου για να προβάλλει ένα διαφημιστικό TV spot 60 δευτερολέπτων, στο οποίο πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Μέισι Ουίλιαμς, διάσημη από τη σειρά Game of Thrones και γνωστή ακτιβίστρια για την αλλαγή του κλίματος. Στο spot ακούγεται το τραγούδι "Let It Go” (σε ελεύθερη απόδοση "άσε το παρελθόν”), κεντρικό μουσικό θέμα της μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας "Frozen”, της Disney.

Η Ουίλιαμς, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι, ξεκινά μία διαδρομή στο τιμόνι του ολοκαίνουριου Audi e-tron Sportback που συμβολίζει το ταξείδι της Audi προς μία νέα εποχή βιώσιμης κινητικότητας. Το τηλεοπτικό spot δημιουργήθηκε από τη διαφημιστική εταιρεία 72andSunny Amsterdam, παγκόσμιο συνεργάτη της Audi, σε σκηνοθεσία του François Rousselet και αποτελεί την ενδέκατη εμφάνιση της μάρκας στο μεγάλο τελικό του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει τεράστια τηλεθέαση τόσο στις Η.Π.Α. όσο και παγκοσμίως και είναι το αθλητικό γεγονός με τον ακριβότερο τηλεοπτικό χρόνο στον κόσμο, με ένα spot διάρκειας 30 δευτερολέπτων να ξεπερνά σε κόστος τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Στο διαφημιστικό spot, η Ουίλιαμς, πίσω από το τιμόνι του Audi e-tron Sportback βρίσκει τον εαυτό της κολλημένο σε μια διασταύρωση, η οποία αντιπροσωπεύει σταυροδρόμι των σημερινών προκαταλήψεων και παλαιών αντιλήψεων περί κατανάλωσης, επιτυχίας και κύρους. Η Ουίλιαμς επιλέγει να αντιστρέψει το status quo και να αφήσει πίσω το παρελθόν, στο πνεύμα των στίχων του "Let It Go” καθώς οδηγεί προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Κατά μήκος της διαδρομής, συμμετέχουν άλλοι οδηγοί, πεζοί και περαστικοί, συμβολίζοντας τις προσπάθειες της μάρκας να δημιουργήσει μια νέα εποχή βιώσιμης κινητικότητας με τη συμμετοχή όλων. Όλο το ταξείδι είναι μια αλληγορία για το πώς η απόφαση για πιο βιώσιμες επιλογές απαιτεί τη συμμετοχή και τη δράση όλων.

Η νέα ηχογράφηση του τραγουδιού των - βραβευμένων με Oscar και Grammy - Robert Lopez και Kristen Anderson-Lopez, έγινε από την Ουίλιαμς στα διάσημα Abbey Road Studios στο Λονδίνο.

Το συγκεκριμένο διαφημιστικό είναι η πρώτη φάση σε μια νέα παγκόσμια καμπάνια της Audi που στοχεύει στο επαναλανσάρισμα του "Vorsprung durch Technik”, όπως αυτό θα εκφράζεται στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Η διαφήμιση έχει ήδη κυκλοφορήσει σε τηλεοπτικά και κοινωνικά κανάλια σε πολλές αγορές όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία και η Κίνα.