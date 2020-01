Η SEAT λανσάρει το νέο Leon με μία επένδυση

Η SEAT παρουσίασε σήμερα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στο Martorell το νέο SEAT Leon, ένα μοντέλο που στοχεύει να αναβιώσει την compact κατηγορία. Η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κατασκευάσει ένα μοντέλο με πιο αποδοτικούς κινητήρες, προηγμένα επίπεδα συνδεσιμότητας και οδηγικής υποβοήθησης, ισχυρό δυναμισμό και υψηλή αισθητική.

Το Leon ήταν πάντα ο βασικός πυλώνας της γκάμας SEAT και σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, στοιχεία που αποδείχθηκαν από τις περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια πωλήσεις που σημείωσε στη διάρκεια των τριών γενεών του. Η τέταρτη γενιά σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να συνεχίσει αυτό το τεράστιο επίτευγμα και να το μεταφέρει στο επόμενο επίπεδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, την αποδοτικότητα, το δυναμισμό και την ασφάλεια.

"Το SEAT Leon είναι το μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη του πορεία. Ως εκ τούτου, η SEAT έχει επενδύσει περισσότερα από 1.1 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο SEAT Leon και κυρίως στην εξέλιξη του οχήματος και στη βελτίωση των εγκαταστάσεων παραγωγής", δήλωσε ο Carsten Isensee, SEAT Acting President και Vice-President for Finance and IT. "Το 2019 ήταν έτος ρεκόρ για την εταιρεία. Πουλήσαμε περισσότερα από 570.000 αυτοκίνητα, ο υψηλότερος όγκος πωλήσεων στα 70 χρόνια ιστορίας της μάρκας και πετύχαμε ένα από τα καλύτερα παραγωγικά αποτελέσματα καθώς στο Martorell παρήχθησαν πάνω από 500.000 αυτοκίνητα. Μία καλή βάση για να ξεκινήσει το 2020", πρόσθεσε ο Isensee.

Το νέο Leon συνδυάζει τη φιλοσοφία της σχεδίασης που είναι βασική για κάθε όχημα που βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής της SEAT, φέρνοντας εμπιστοσύνη, κομψότητα και sportiness στη compact κατηγορία. Σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και παράγεται στη Βαρκελώνη, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της SEAT στο Martorell.

Σχεδίαση: Ενισχυμένες διαστάσεις και ακόμη πιο τολμηρή εμφάνιση μέσα και έξω Η βάση για την ισχυρή σχεδιαστική γραμμή του οχήματος είναι η εξελιγμένη πλατφόρμα MQB Evo, που έδωσε ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της σχεδιαστική ομάδας ενώ οι νέες αυξημένες διαστάσεις του, προσδίδουν βελτιωμένη αίσθηση των αναλογιών στη σχεδίαση της νέας γενιάς του μοντέλου. Στην 5-θυρη έκδοση, το νέο SEAT Leon έχει μήκος 4,368mm (+86mm), πλάτος 1,800mm (-16mm) και ύψος 1,456mm (-3mm). Το μεταξόνιο ανέρχεται στα 2.686mm, δηλαδή 50mm περισσότερο από την τρίτη γενιά SEAT Leon.

Στην έκδοση Sportstourer, το νέο Leon έχει μήκος 4.642mm (+93mm), πλάτος 1.800mm (-16mm) και ύψος 1.448mm (-3mm). Το μεταξόνιο ανέρχεται στα 2.686mm, δηλαδή 50mm περισσότερο από την προηγούμενη γενιά.

Το νέο SEAT Leon βασίζεται στην ελκυστικότητα του προκατόχου του αλλά με πιο ισχυρή προσωπικότητα, βοηθούμενη από τις ομαλές, ρέουσες επιφάνειες του και τον τέλειο συνδυασμό των ακμών και των καμπυλών στις σωστές θέσεις. Και ενώ η εξωτερική αισθητική είναι αυτό που τραβάει το μάτι, το στυλ βελτιώνει επίσης και τη συνολική απόδοση του οχήματος με βελτιωμένη αεροδυναμική. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας του νέου SEAT Leon βελτιώθηκε κατά περίπου 8% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Το νέο εμπρόσθιο μέρος του SEAT Leon έχει δυνατή προσωπικότητα, με ισχυρότερη τρισδιάστατη σύνδεση μεταξύ της μάσκας και του μπροστινού φωτισμού. Οι προβολείς LED στρέφονται προς τα πίσω, παρέχοντας ένα οπτικό αποτέλεσμα φρυδιού, δίνοντας βαθύτερη εστίαση και καθιστώντας το άμεσα αναγνωρίσιμο στο δρόμο.

Οι επιφάνειες του νέου SEAT Leon έχουν εξελιχθεί δίνοντας μια πιο κομψή σχεδίαση με περισσότερες αποχρώσεις στον χρωματικό τόνο του οχήματος όταν το φως χτυπάει και μετατοπίζεται πάνω στο αμάξωμα. Αυτό το χαρακτηριστικό δημιουργεί ένα όχημα με πολυεπίπεδη και μεταβαλλόμενη αισθητική.

Η δημιουργικότητα συνεχίζεται και στο πίσω μέρος του νέου SEAT Leon που ενισχύεται από τον κατά μήκος φωτισμό LED. Τόσο το σύστημα φωτισμού όσο και το spoiler δημιουργούν γραμμές που δίνουν την αίσθηση της ταχύτητας ακόμα και όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο.

Το εσωτερικό του νέου SEAT Leon είναι το αποκορύφωμα της λειτουργικότητας, του μινιμαλισμού και της κομψότητας. Λεπτές επιφάνειες και ένα κομψό αλλά μεγάλο ταμπλό που δίνει την αίσθηση πως αιωρείται. Τα πάντα στην καμπίνα έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι εργονομικά, με ακρίβεια, αυξάνοντας την εσωτερική άνεση τόσο για τον οδηγό όσο και για τους επιβάτες.

Πρωταγωνιστής του εσωτερικού είναι η κεντρική οθόνη infotainment 10 ιντσών, η οποία περιλαμβάνει αναγνώριση χειρονομίας, παρέχοντας ακριβή αλληλεπίδραση με τους επιβάτες και μειώνοντας τον αριθμό των φυσικών κουμπιών. Παρόλα αυτά οι λειτουργίες που είναι πιο κρίσιμες και σημαντικές οδηγικά, παραμένουν ελεγχόμενες από πιο συμβατικά συστήματα αλληλεπίδρασης.

Το νέο SEAT Leon συνδυάζει ελκυστική σχεδίαση με πρακτικότητα. Το 5-θυρο SEAT Leon προσφέρει χωρητικότητα 380 λίτρων (ίδια με την προηγούμενη γενιά), ενώ το Sportstourer προσφέρει χωρητικότητα 617 λίτρων, 30 λίτρα περισσότερο από την προηγούμενη γενιά.

Νέο SEAT Leon: Φωτίζει την κατηγορία του

Το νέο SEAT Leon επεκτείνει τα όρια των δυνατοτήτων στην κατηγορία του, με το φάσμα των τεχνολογιών φωτισμού που είναι ενσωματωμένες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του οχήματος. Το ψυχρό λευκό χρώμα των full LED προβολέων που φέρουν τη σχεδιαστική υπογραφή της μάρκας, προσφέρει απαράμιλλη φωτεινότητα ενώ ενσωματώνει όλες τις σημαντικές οδηγικά λειτουργίες:

αυτόματη χαμηλή και μακριά δέσμη φώτων, φώτα ημέρας και δυναμικοί δείκτες πορείας. Οι πλευρικοί καθρέφτες του οχήματος περιλαμβάνουν ενσωματωμένους δείκτες LED και οι εκδόσεις με full LED εξοπλισμό περιλαμβάνουν φώτα καλωσορίσματος με προβολή της λέξης Hola στο έδαφος καθώς ενεργοποιείται το όχημα. Το νέο Leon περιλαμβάνει επίσης δυναμικούς δείκτες πορείας LED που καθιστούν σαφέστερη και επομένως ασφαλέστερη την αλλαγή κατεύθυνσης του οχήματος.

Εσωτερικά, το σύστημα φωτισμού full LED προσδίδει ενισχυμένη προσωπικότητα. Ο φωτισμός διαχέεται στο μπροστινό τμήμα της καμπίνας, από τις πόρτες και την κορυφή του ταμπλώ δημιουργώντας ένα φωτεινό τόξο που μπορεί να αλλάξει χρωματικό τόνο ανάλογα με τις ανάγκες. Ο εσωτερικός φωτισμός δεν είναι μόνο διακοσμητικό στοιχεία αλλά εξυπηρετεί βασικές λειτουργίες όπως ανίχνευση τυφλών σημείων ή υποβοήθηση εξόδου.

Συνδεσιμότητα: Το πρώτο πλήρως συνδεδεμένο όχημα της μάρκας

Το νέο SEAT Leon είναι το πρώτο πλήρως συνδεδεμένο όχημα της μάρκας. Στην καρδιά του Leon υπάρχει το SEAT Digital Cockpit, το οποίο διαθέτει έναν υψηλής ευκρίνειας ψηφιακό πίνακα οργάνων και σύστημα infotainment. Το standard Media system διαθέτει οθόνη 8,25΄΄με συμβατότητα smartphone ενώ το μεγαλύτερο σύστημα Navi οθόνης 10΄΄ προσφέρει 3D συνδεδεμένη πλοήγηση, τεχνολογία οθόνης τύπου Retina, φυσικό έλεγχο φωνής καθώς και αναγνώριση χειρονομίας για απλούστευση της αλληλεπίδρασης των χρηστών.

Το σύστημα Full Link είναι η πύλη της συνδεσιμότητας, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδέουν τις κινητές συσκευές τους μέσω Android Auto ή ασύρματου Apple CarPlay στο infotainment σύστημα του αυτοκινήτου και να μεταφέρουν το ψηφιακό οικοσύστημα τους στο όχημα με ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο που δεν θα αποσπά την προσοχή των οδηγών από το δρόμο, χρησιμοποιώντας είτε το σύστημα infotainment, τα ενσωματωμένα χειριστήρια στο τιμόνι ή την αναγνώριση φωνής. Και με το προαιρετικό Connenctivity Box με επαγωγική φόρτιση που πληροί τα πρωτόκολλα Qi, οι χρήστες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τίποτα.

Η Online Connecitvity Unit με ενσωματωμένη κάρτα SIM σημαίνει ότι το νέο SEAT Leon δεν θα χάσει ποτέ τη σύνδεσή του με τον ψηφιακό κόσμο. Η τεχνολογία σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες infotainment χρησιμοποιούν πληροφορίες πραγματικού χρόνου από το cloud, δίνοντας πρόσθετη διάσταση στο παραδοσιακό σύστημα πλοήγησης. Στο μέλλον θα έχει πρόσβαση στις τελευταίες εφαρμογές infotaniment που θα μπορούν να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή και το ενσωματωμένο eSIM σημαίνει επίσης ότι το SEAT Leon επωφελείται από την υπηρεσία eCall, η οποία επικοινωνεί απευθείας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση συμβάντος.

Τέλος, η εφαρμογή SEAT Connect μπορεί να μεταφορτωθεί στην έξυπνη συσκευή, παρέχοντας τηλεχειρισμό σε μια πληθώρα λειτουργιών που θα βοηθήσουν να μεγιστοποιηθεί η απόλαυση του οδηγού και να βελτωθεί η ασφάλεια.

Κινητήρες: Μεγάλο φάσμα από τους πιο εξελιγμένους κινητήρες

Το νέο SEAT Leon αναπτύχθηκε με μία γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει επίσης και τρεις ηλεκτροκίνητες εκδόσεις για πρώτη φορά. Η νέα γενιά του compact μοντέλου επωφελείται από εκδόσεις βενζίνης (TSI), diesel (TDI), συμπιεσμένου φυσικού αερίου (TGI), mild-hybrid (eTSI) και plug-in hybrid (eHybrid), παρέχοντας στους πελάτες τη σωστή επιλογή κινητήρα για να ταιριάζει με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Οι βενζινοκίνητες εκδόσεις είναι όλες άμεσης έγχυσης και με υπερσυμπιεστή, αποδίδουν μεταξύ 66kW/90PS και 140kW/190PS και περιλαμβάνουν τρικύλινδρους κινητήρες TSI 1.0lt (66kW/90PS και 81kW/110PS) και μεγαλύτερους κινητήρες 1.5lt (96kW/130PS και 110kW/150PS). Στην κορυφή είναι ο κινητήρας TSI 140kW/190PS 2.0lt που συνδέεται με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη.

Το diesel παραμένει μια σημαντική τεχνολογία για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και το νέο Leon διαθέτει αξιόλογες επιλογές κινητήρα diesel: όλες οι εκδόσεις TDI είναι 2.0lt με 85kW/115PS και 110kW/150PS.

Η γκάμα κινητήρων του νέου SEAT Leon περιλαμβάνει επίσης CNG 1.5lt TGI με ισχύ 96 kW/130 PS. Για πρώτη φορά, το νέο SEAT Leon περιλαμβάνει επίσης 48V mild hybrid τεχνολογία (eTSI), επιτρέποντας στο compact αυτοκίνητο να προσφέρει ακόμη υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων (1.0 TSI 81kW/110PS και 1.5 TSΙ 110kW/150PS, και τα δύο προσφέρονται αποκλειστικά με DSG). Και καθώς η SEAT επεκτείνει τη χρήση της ηλεκτροκίνησης, η τέταρτη γενιά Leon περιλαμβάνει επίσης μια προηγμένη έκδοση plug-in hybrid. Ο συνδυασμός ενός ηλεκτρικού κινητήρα 1.4lt TSI, μπαταρίας ιόντων λιθίου 13kWh και εξατάχυτου κιβώτιου ταχυτήτων DSG, αποδίδει ισχύ 150kW/204PS και ηλεκτρική αυτονομία περίπου 60 χλμ (WLTP).

Ασφάλεια: Το νέο SEAT Leon ενσωματώνει συστήματα υποβοήθησης υψηλής τεχνολογίας. Η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου Leon SEAT. Ενσωματώνει μερικά από τα πιο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένου του predictive adaptive cruise control, emergency assist και travel assist, ώστε να γίνει το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει ποτέ η μάρκα.

Χάρη στο νέο Dynamic Chassis Control του νέου SEAT Leon, η οδήγηση και ο χειρισμός του οχήματος μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του οδηγού, κάνοντας το όχημα πιο άνετο οδηγικά.

Η τεχνολογία adaptive chassis διαβάζει συνεχώς τις συνθήκες του δρόμου, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες του συστήματος διεύθυνσης, την πέδηση και την επιτάχυνση, προσαρμόζει την ανάρτηση και βελτιστοποιεί την απόσβεση σε κάθε τροχό για να παρέχει άνεση και δυναμική.

Το νεό SEAT Leon αποτυπώνει τις βασικές αξίες της Μάρκας που στόχος της είναι να προσφέρει τα καλύτερα οχήματα και με τη νέα γενιά Leon, ευελπιστούμε πως η κλασική compact κατηγορία θα μετασχηματιστεί δυναμικά.