Οδηγούμε τα νέα υβριδικά Subaru Forester & XV

Αν είστε από 30-35 ετών και πάνω τότε πιθανώς ξέρετε καλά το Forester. Πρόκειται για ένα μοντέλο με εξαιρετικό όνομα στην χώρα μας, που κατάφερε όταν παρουσιάστηκε να ταράξει την αγορά. Ήταν το πρώτο SUV που δεν θυσίαζε την οδική συμπεριφορά στην άσφαλτο για τις εκτός δρόμου δυνατότητες, που ταυτόχρονα ήταν και από τις κορυφαίες στην κατηγορία. Για να τα καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα ακουλουθούσε ένα δικό της ξεχωριστό-μοναδικό τρόπο στην σχεδίαση αλλά και την κατασκευή. Τα χρόνια πέρασαν και έφτασε η στιγμή για την 5η γενιά του μοντέλου!

Μπορεί εξωτερικά σε επίπεδο αναλογιών να θυμίζει την προηγούμενη γενιά, ωστόσο το μοντέλο που βλέπεται είναι εντελώς νέο. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα της εταιρίας "Subaru Global Platfοrm” που προσφέρει μεγαλύτερη ακαμψία ενώ επιτρέπει την δημιουργία υβριδικών εκδόσεων. Οι διαστάσεις είναι ελαφρά διαφοροποιημένες. Το μήκος πλέον φτάνει τα 4.625mm (+15mm), το πλάτος τα 1815mm (+20mm), το ύψος 1730mm (+5mm) ενώ το μεταξόνιο φτάνει πλέον τα 2.670mm (+30mm). Ειδικά το τελευταίο βοηθά στην βελτίωση των εσωτερικών χώρων μιας και πλέον 5 επιβάτες θα χωρέσουν άνετα. Το ίδιο θα συμβεί και για τις αποσκευές τους μιας και ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 509 lt, αυξημένος κατά 4 lt. παρά το γεγονός πως κάτω από το πάτωμα του χώρου αποσκευών βρίσκεται η μπαταρία του υβριδικού συστήματος! Σωστά διαβάσατε. Το νέο Forester είναι διαθέσιμο με ένα ήπια υβριδικό σύστημα.

e-Boxer

Η Subaru ενστερνίζεται χωρίς καθυστέρηση το ρεύμα της εποχής και παρουσιάζει το νέο μοντέλο με ήπιο υβριδικό σύστημα από την βασική έκδοση. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας με απόδοση 16,72 Hp καθώς και μια μπαταρία 13,5 kW με τάση 118 V με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης αλλά και την μείωση των ρύπων και της κατανάλωσης. Τα παραπάνω έχουν προστεθεί χωρίς να αλλοιωθεί το DNA της μάρκας. Έτσι ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο ταχυτήτων τεχνολογίας CVT, πολύ κοντά στο κέντρο βάρους ενώ αντίστοιχα και η μπαταρία είναι πάνω από τον πίσω άξονα χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους. Η αναλογία βάρους εμπρός/πίσω εντυπωσιάζει με 51% εμπρός-49% πίσω. Στην μείωση του κέντρου βάρους σημαντικό ρόλο παίζει και ο boxer δίλιτρος ατμοσφαιρικός κινητήρας με άμεσο ψεκασμό, που αποδίδει 150 Hp. Να σημειωθεί πως η συνολική απόδοση παραμένει στα 150 Hp μιας και ο ηλεκτροκινητήρας επενεργεί στις χαμηλότερες κλίμακες στροφών, εκεί όπου κρίνεται η κατανάλωση στο αστικό περιβάλλον. Εκεί δηλαδή που μειονεκτούσαν τα Subaru στο παρελθόν.

Με όλα τα παραπάνω, το βάρος έχει αυξηθεί μόλις 110 κιλά σε σύγκριση με το απερχόμενο μοντέλο. Τέλος, το σύστημα μετάδοσης δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη φημισμένη συμμετρική τετρακίνηση S-AWD. Βελτιωμένο σε σύγκριση με το παρελθόν, διαθέτει δυο προγράμματα που κάνουν την οδήγηση εκτός δρόμου πολύ πιο εύκολη.

Εκδόσεις

Το νέο Forester προσφέρεται σε τρία επίπεδα εξοπλισμού με την Free να κοστίζει €39.950, η Style €43.950 και η Premium €48.950. Ο εξοπλισμός είναι πολύ πλούσιος με την Subaru να δίνει μεγάλη βαρύτητα στον εξοπλισμό πρόληψης ατυχήματος. Έτσι το Eye Sight ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό όντας πλέον ιδιαίτερα εξελιγμένο. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει συστήματα όπως τα Pre-Collision braking, adaptive cruise control ενώ νέα είναι η λειτουργία lane keep assist. Εξαιρετική πάντως είναι και η παθητική ασφάλεια με το μοντέλο να παίρνει 5 αστέρια από το Euro NCAP και τον τίτλο του "Best in class”.

Η ώρα της αλήθειας

Μπαίνεις στην καμπίνα και αντιλαμβάνεσαι την προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας. Για παράδειγμα οι ραφές που διατρέχουν το ταμπλό και που δίνουν έναν αέρα premium. Ο εξοπλισμός άνεσης και τεχνολογίας εντυπωσιάζει και πρακτικά δεν λείπει τίποτα. Μέχρι και θερμαινόμενα καθίσματα είχε το αυτοκίνητο της δοκιμής μας. Η οθόνη πολυμέσων με τα πολύ καλά γραφικά βρίσκεται στο πάνω μέρος της κεντρικής κονσόλας, ενώ ακόμα πιο πάνω βρίσκεται μια οθόνη με μια σειρά ενδείξεων που ορίζει ο οδηγός. Μεταξύ αυτών και ενδείξεις για την κλίση του αμαξώματος.

Η θέση οδήγησης είναι καλή ενώ ικανοποιεί και η περιφερειακή ορατότητα. Το πρώτο που διαπιστώνεις είναι το θετικό τράβηγμα του κινητήρα στις χαμηλές στροφές. Σαφώς και πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό σύνολο, ωστόσο σε σχέση με το παρελθόν τα δεδομένα είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλή και η οικονομία καυσίμου. Ο κινητήρας σβήνει όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν και η συνολική διαχείριση δείχνει πολύ καλά μελετημένη. Στην ήπια οδήγηση ικανοποιεί και η λειτουργία του αυτόματου κιβωτίου CVT που διακρίνεται για την ομαλή λειτουργία αλλά και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου. Πολύ καλή και η λειτουργία της ανάρτησης που καταφέρνει να απορροφά αποτελεσματικά τις κλίσεις τους αμαξώματος. Η καλή εικόνα από το πλαίσιο και την ανάρτηση συνεχίζεται και όταν πιέσεις σε κλειστές και ανοικτές στροφές. Το σωστό ζύγισμα, το χαμηλό κέντρο βάρους και η τετρακίνηση παίζουν τον ρόλο τους. Ο ρυθμός ανεβαίνει και κάπου εκεί ζητάς περισσότερη δύναμη και ένα διαφορετικό κιβώτιο μιας και το CVT κρατά τις στροφές περισσότερο από όσο θες στις υψηλές στροφές. Η βάση υπάρχει οπότε καλό θα ήταν να δούμε και μια δυνατότερη έκδοση. Στον ανοικτό δρόμο τέλος αποδείχθηκε άνετο και ασφαλές αν και εδώ δεν παρατηρείται ιδιαίτερη μείωση στην κατανάλωση.

H επίσημη αντιπροσωπεία της Subaru στην Ελλάδα σοφά συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα και την οδήγηση εκτός δρόμου. Μάλιστα το έκανε με ιδιαίτερο στυλ και ουσία μιας και ο τόπος ήταν η πίστα Argos Motocross Park στα Φίχτια Αργολίδας, ένα μέρος που για πρώτη φορά επισκεπτόμασταν. Εκεί το Forester κατάφερε να μας εντυπωσιάσει. Τοποθετήσαμε το X MODE στην ρύθμιση Snow-Dirt (υπάρχει και η D.Snow-Mud για ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις) και το Forester καθάριζε κάθε δοκιμασία με συνοπτικές διαδικασίες. Ασταμάτητο περνούσε από σημεία που ο μέσος αγοραστής της κατηγορίας δεν φαντάζεται.

Γεύση και από XV

Εκτός από το Forester την νέα πλατφόρμα αλλά και το σύστημα e-Boxer χρησιμοποιεί και το XV. Μικρότερο σε μήκος και χαμηλότερο σε ύψος από το Forester, μας άρεσε πολύ η φιλοσοφία αλλά και η εξωτερική σχεδίαση του αμαξώματος. Πιο ευέλικτο στις στροφές, πιο σβέλτο λόγο και του χαμηλότερου βάρους (-103 κιλά σε σύγκριση με το Forester) ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Οι χώροι λογικά είναι μειωμένοι αλλά μας φάνηκαν ικανοποιητικοί για μια οικογένεια. Προσθέστε και την πιο προσιτή τιμή (η έκδοση Style κοστίζει €37.500) και συμπληρώνεται η εικόνα ενός πολύ ενδιαφέροντος συνόλου, το οποίο συμπληρώνει με αξιώσεις την γκάμα της μάρκας.

Νέα εποχή

Η Subaru με την 5η γενιά του Forester περνά σε μια νέα εποχή. Με χαρά διαπιστώσαμε πως βρίσκεται μέσα στο πνεύμα της εποχής, χωρίς από την άλλη να ξεχνά την φιλοσοφία της. Μόνιμη τετρακίνηση, boxer κινητήρας και πολύ καλά ζυγισμένο αμάξωμα είναι εδώ. Το νέο κινητήριο σύνολο αποδείχθηκε οικονομικό σε αστικές συνθήκες ενώ δίνει και το κάτι παραπάνω σε αίσθηση στις χαμηλές στροφές. Πολύ καλές και οι εντυπώσεις από το XV, που μπορεί να μην έχει το X MODE του Forester αλλά προσφέρει ένα πιο compact αμάξωμα με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Δημήτρης Χατζητόλιος