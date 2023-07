Αμάν με αυτή την επωδό με τις φωτιές…

Του Μανόλη Καψή

Πρώτα τα καλά νέα, γιατί τα χρειαζόμαστε τέτοιες δύσκολες ημέρες. Αυτή τη φορά, αν και οι πυρκαγιές στη δυτική Αττική ήταν εξίσου καταστροφικές με το 21, όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης σχολίαζε, "τυμβωρύχοι στο Μάτι, μοιραίοι στη Βαρυμπόμπη, karma is a bitch", αυτή τη φορά αποφύγαμε το κομματικό ξεκατίνιασμα, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Βοήθησε σίγουρα και το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εν υπνώσει και ο Αλέξης λείπει ταξίδι…

Με εξαίρεση τους χιλιαστές της ΕφΣυν, που κατέληξαν ότι η μόνη περίπτωση να σωθούμε από τον Μητσοτάκη είναι να "εκκενώσουμε τη χώρα" (Ένα είναι το σχέδιο, Εκκενώστε τη Χώρα, ΕφΣυν, 18/07), χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα καταστροφική τη συνταγή του 112 (sic), ο σχολιασμός για τις επιδόσεις της Πυροσβεστικής ήταν μετρημένος και χωρίς υπερβολές. (σσ. Στις πολιτικές αντιδράσεις εξαιρώ την παρέμβαση του Στέφανου Τζουμάκα- νομίζω ότι ήταν στις Πύλες του Ανεξήγητου με τον Κώστα Χαρδαβέλα- που είδε πίσω από τις πυρκαγιές σχέδιο για να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες.)

Τα κακά νέα είναι φυσικά οι καταστροφές. Οι καταστροφές των σπιτιών και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Σε σημείο οι ειδικοί να κάνουν λόγο ακόμα και για κίνδυνο ερημοποίησης του Λεκανοπεδίου, ενώ τα επόμενα χρόνια η κλιματική κρίση μας υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερους και πιο παρατεταμένους καύσωνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πυρκαγιές.

Όχι φυσικά ότι η συζήτηση για τις επιδόσεις της Πυροσβεστικής ή για την ετοιμότητα της κρατικής μηχανής είναι "εκτός νόμου". Η Ελλάδα δεν είναι Γαλλία για να θεωρήσουμε την πυρόσβεση ένα τεχνοκρατικό θέμα που το αφήνουμε στους ειδικούς. Ο εναγκαλισμός της δημόσιας υπηρεσίας και των επικεφαλής της από το κυβερνών κόμμα, νομιμοποιεί την κριτική. Και όσο και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε τις δηλώσεις ακόμα και όταν βρέθηκε απέναντι από τις κάμερες στο συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας, θέλοντας προφανώς να στείλει ένα μήνυμα ότι το θέμα είναι εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης και ακόμα και η ενημέρωση θα γίνει από τους αρμόδιους για την πυρόσβεση, δεν θα το αποφύγει.

Αλλά φοβάμαι ότι η συζήτηση που γίνεται είναι ήδη last year. Εβλεπα για παράδειγμα προ ημερών, τον συμπαθή κατά τα άλλα Σωκράτη Φάμελλο του ΣΥΡΙΖΑ, που όταν ρωτήθηκε για τις φωτιές, πρότεινε αυξήσεις στους μισθούς των πυροσβεστών- η κλασική συνταγή της αμήχανης και συνήθως ανενημέρωτης αριστεράς- και έθεσε ως προτεραιότητα την οριοθέτηση των καμένων, την κήρυξη αναδασωτέων, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα.

Ωραία είναι αυτά, ενδεχομένως και απαραίτητα, αλλά ως προτεραιότητες είναι θέματα της δεκαετίας του 80. Αφορούν μια άλλη εποχή και άλλες πυρκαγιές. Τα φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, είναι άλλης τάξης μεγέθη, πολύ πιο σύνθετα και απαιτούν άλλες λύσεις, αν υπάρχουν… Για να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει στον κόσμο- γιατί εδώ ταιριάζει απόλυτα το ότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε- οι πυρκαγιές στον Καναδά τον Μάιο, έκαψαν 54 εκατομμύρια στρέμματα, περίπου το μέγεθος της Κόστα Ρίκα, καθώς ο μήνας Μάιος ήταν ο πιο θερμός που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1940. Οι φωτιές πλέον και λόγω του κλίματος, είναι πιο συχνές και πιο καταστροφικές απ΄ότι ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν. Μόνο στην περιοχή του Κεμπέκ, η έκταση που κάηκε ήταν 217 φορές μεγαλύτερη από ότι συνήθως. (Canada’s wildfires have burnt an area 16 times larger than normal, Economist, 15 Ιουνίου, 2023).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μοναδική του δήλωση για τις φωτιές από το υπουργείο Περιβάλλοντος έδειξε τουλάχιστον να κατανοεί προς τα πού πρέπει να κινηθεί η προσπάθεια του κράτους, αν και λιγότερο επιεικείς από εμένα θα σχολίαζαν ότι από τον πρωθυπουργό δεν θέλουμε διαπιστώσεις, αλλά πράξεις:

"Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα ως προς την ενεργή διαχείριση των δασών μας, έτσι ώστε να μπορούμε να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη καύσιμη ύλη, πριν αυτή, ενδεχομένως, καταστραφεί σε μια μεγάλη δασική πυρκαγιά" είπε.

Σωστό, αλλά το είχε γράψει ήδη από το 1991 ο σπουδαίος καθηγητής της Οικολογίας Νίκος Μάργαρης. "Μόνο η αποψίλωση θα σώσει τα δάση", είχε γράψει, αλλά τότε όλα όσα έγραφε θεωρούνταν από τους "συνήθεις" οικολόγους αιρετικά. Είναι αυτός ο ίδιος που μας έμαθε άλλωστε, ότι το δάσος, όλα τα δάση, αφού περάσουν 50- 60 χρόνια, ό,τι και να κάνεις, θα καεί. Αυτό που μπορείς να κάνεις με την αποψίλωση, είναι να το καθυστερήσεις και να περιορίσεις τη ζημιά. (σσ το τελευταίο αφορά και όσους δήθεν ειδικούς, διαμαρτύρονται και εξανίστανται γιατί ξεσπάνε τόσες φωτιές.)