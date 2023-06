Η Πολωνία δεν είναι ο φίλος που νομίζει η Δύση ότι είναι

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξέβρασε πολλά παράδοξα. Από τα πιο αξιοπερίεργα είναι ότι η εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε αυταρχικούς πολιτικούς στις γειτονικές χώρες να μοιάζουν, ξαφνικά, σαν τα καλά παιδιά.

Πουθενά δεν ήταν αυτό πιο ξεκάθαρο από ό,τι στην Πολωνία. Καθώς ο πόλεμος μετατόπισε την παγκόσμια γεωπολιτική εστίαση στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, η Βαρσοβία συγκέντρωσε τα φώτα. Απρόθυμη προηγουμένως να δεχθεί πρόσφυγες, η χώρα υποδέχτηκε εκατομμύρια Ουκρανές γυναίκες και παιδιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της με μία εντυπωσιακή επίδειξη αλληλεγγύης. Καθώς η Πολωνία άρχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα της Ουκρανίας – παρέχοντας μεγάλη βοήθεια στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένου στρατιωτικού υλικού αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ – παρατηρητές στη Δύση έδειξε να πιστεύουν ότι κάτι θεμελιώδες είχε αλλάξει στη χώρα.

Μακάρι. Η υποστήριξη της Πολωνίας προς την Ουκρανία δεν συνιστά ένδειξη ότι τώρα, μετά από σχεδόν μία δεκαετία δημοκρατικής οπισθοδρόμησης, ανακαλύπτει τη σημασία της δημοκρατίας. Αυτό που πραγματικά υπερασπίζεται η κυβέρνησή της είναι η εθνική κυριαρχία και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση - μια υπαρξιακή μάλλον παρά πολιτική δέσμευση. Στη βιασύνη τους να επαινέσουν την Πολωνία και να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο, οι δυτικοί πολιτικοί έχουν παραβλέψει κάτι εις βάρος τους. Ο πολωνικός αντι-φιλελευθερισμός όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει, αλλά ζει και βασιλεύει.

Ξέρουμε πλέον με τι μοιάζει αυτό. Η κυβέρνηση, υπό την ηγεσία από το 2015 του σκληρού δεξιού κόμματος "Νόμος και Δικαιοσύνη”, έχει καταλάβει βασικούς θεσμούς του κράτους όπως τα δημόσια Μέσα ενημέρωσης, περιόρισε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θέσπισε δρακόντειους νόμους για τις αμβλώσεις. Για την εξουδετέρωση των αντιπάλων επιτρέπονται σχεδόν όλα τα πολιτικά τεχνάσματα: υποκλοπές, συκοφαντίες, ακόμη και εξόφθαλμα ψέματα. Ενόψει των κρίσιμων κοινοβουλευτικών εκλογών το φθινόπωρο, η εκλογική διαδικασία έχει ανακατευτεί προς όφελος των υφιστάμενων κυβερνώντων και ψηφίστηκε ένα νέο νομοσχέδιο που θα μπορούσε να απομακρύνει αντιπάλους από την πολιτική υπό το πρόσχημα ότι ενεργούν υπό ρωσική επιρροή. Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει μια τρίτη θητεία, το κόμμα "Νόμος και Δικαιοσύνη” δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Η επιτυχία του κόμματος έχει οικοδομηθεί σε στοχευμένες κοινωνικές παροχές, αφύπνιση της Καθολικής ταυτότητας της χώρας και ανοιχτό εθνικισμό. Οφείλει πολλά όμως και σε επιδέξιες εκστρατείες καλλιέργειας συλλογικού φόβου και δαιμονοποίησης. Στα περισσότερα από τα οκτώ χρόνια της διακυβέρνησης του κόμματος, οι μετανάστες, οι γυναίκες και οι σεξουαλικές μειονότητες υπήρξαν οι βασικοί στόχοι. Η κυβέρνηση επιτίθεται επίσης τακτικά στην αντιπολίτευση, συχνά με εντυπωσιακά συνωμοσιολογικούς όρους. Οι υπουργοί και οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν, για παράδειγμα, ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, οργάνωσε το αεροπορικό δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκε ο Πολωνός πρόεδρος το 2010. Όσο εξωφρενικές και αν είναι, τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας υποστηρίζουν - και ενισχύουν - ένα διάχυτο φόβο ότι τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα προς το χειρότερο.

Αυτός ο φόβος είναι που εξηγεί την αντίδραση της χώρας στον πόλεμο. Η σύγχρονη ιστορία της Πολωνίας - προσαρτημένη, υποταγμένη και κατεχόμενη - είναι μία ιστορία επαναλαμβανόμενης απώλεια ανεξαρτησίας. Αυτή η τραγική κληρονομιά, που δεν είναι μακρινή, εξηγεί την ενεργητική απάντηση της κυβέρνησης στον πόλεμο στην Ουκρανία: Το μέλλον δεν πρέπει να επαναλάβει το παρελθόν. Και δεν είναι μόνο η Πολωνία. Μια ματιά στον χάρτη αρκεί για να δει κανείς ότι οι χώρες με την πιο σθεναρή στάση στην υπεράσπιση της Ουκρανίας είναι αυτές που επηρεάστηκαν από το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο του 1939, το οποίο εξέθεσε τη Φινλανδία, τα κράτη της Βαλτικής και τη Ρουμανία, μαζί με την Πολωνία, στη λεηλασία από στρατιές κατακτητών. Μεταξύ τους έχουν μία αλληλεγγύη βασισμένη στο τραύμα του ρωσικού ιμπεριαλισμού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να το λάβουν υπόψη αυτό. Τον Φεβρουάριο, στην επέτειο της εισβολής, ο Πρόεδρος Μπάιντεν μίλησε μπροστά από το Βασιλικό Κάστρο της Βαρσοβίας. Αφού επαίνεσε την Πολωνία ως έναν από τους "μεγάλους συμμάχους" των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Μπάιντεν τόνισε τη σημασία της υπεράσπισης της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ήταν μία εμψυχωτική ομιλία. Αλλά η ελευθερία και η δημοκρατία, σε αυτό το μέρος του κόσμου, δεν πάνε απαραίτητα χέρι - χέρι. Κοιτάξτε απλώς το γεγονός ότι το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη, παρά τα κυβερνητικά σκάνδαλα και τον ραγδαίο πληθωρισμό, βρίσκεται με άνεση γύρω στο 35% στις δημοσκοπήσεις.

Η ανανεωμένη διεθνής εικόνα του κόμματος ως σταθερού φίλου της Ουκρανίας, βοηθάει μόνο στην εδραίωση αυτής της λαϊκής στήριξης. Η κυβέρνηση μπορεί εύλογα να παρουσιαστεί ως ο εγγυητής της ασφάλειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με την υποστήριξη της Δύσης. Μαζί με χώρες όπως η Ινδία, η Τουρκία και η Ρουάντα, η Πολωνία μπορεί να γίνει μέρος του παζλ των "όχι και τόσο φιλελεύθερων" φίλων της Δύσης, βοηθώντας να παγιωθεί η εναντίωση στη Ρωσία και την Κίνα. Η διαδικασία αυτή συμβαίνει προς διευκόλυνση της Δύσης - αλλά όχι σε συνάρτηση με τις αξίες της.

Δεν χρειάζεται να γίνει έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ασκούν σημαντική επιρροή στην Πολωνία. Εάν ο κ. Μπάιντεν, του οποίου οι δύο επισκέψεις στη χώρα τον περασμένο χρόνο ήταν σημαντικά γεγονότα, είχε κατακρίνει τη συμπεριφορά της κυβέρνησης στο εσωτερικό, αυτό θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα στους ηγέτες του κόμματος. Επιπλέον, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να παράσχει οικονομική βοήθεια - πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επένδυσαν 288,6 εκατ. δολάρια στον στρατό της Πολωνίας - με προϋπόθεση τη συμμόρφωση με τα δημοκρατικά πρότυπα και το κράτος δικαίου. Μπορεί να μην λειτουργούσε αμέσως: Το μπλοκάρισμα των κονδυλίων για την ανάκαμψη από την πανδημία στο οποίο προέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαμαρτυρηθεί για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνη, δεν ανέκοψε αυτή τη διολίσθηση. Αλλά θα έδειχνε στους αντι-φιλελεύθερους της Πολωνίας ότι δεν μπορούν ό,τι θέλουν.

Το 1899 στη νουβέλα του "Η καρδιά του σκότους", ο Τζόζεφ Κόνραντ παρουσίασε τον αντιήρωα του βιβλίου, τον Κουρτς, όχι ως ενσάρκωση του κακού αλλά ως ένα προϊόν της κοινωνίας της εποχής του. "Όλη η Ευρώπη", έγραψε ο γεννημένος στην Πολωνία Κόνραντ, "συνέβαλε στη δημιουργία του Κουρτς". Οι φιλελεύθεροι ηγέτες της Δύσης θα έκαναν καλά να αναλογιστούν ότι ρισκάρουν οι ίδιοι, στο όνομα της ενότητας, να συμβάλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου κακοποιού.

* Ο Jaroslaw Kuisz είναι αρχισυντάκτης της πολωνικής εβδομαδιαίας εφημερίδας Kultura Liberalna και συγγραφέας του βιβλίου "The New Politics of Poland". Η Karolina Wigura είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Kultura Liberalna στη Βαρσοβία και από τους συγγραφείς του βιβλίου "A Polish Atheist Versus a Polish Catholic". Και οι δύο είναι ανώτεροι συνεργάτες του Κέντρου για τη Φιλελεύθερη Νεωτερικότητα στο Βερολίνο.



© 2023 Διατίθεται από το "The New York Times Licensing Group"